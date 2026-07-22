Augmentations de salaire au Québec en 2027: Voici à quoi t'attendre selon les prévisions

Prends des notes pour ta prochaine révision de salaire. 🤑

De l'argent canadien.

Les prévisions préliminaires d'augmentations salariales au Canada sont sorties.

Viktor Polenok | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as une révision salariale qui s'en vient à ton travail, tu vas vouloir jeter un coup d'œil à ça pour savoir à quoi t'attendre. Le portefeuille des Québécois ne va ni s'alléger ni s'alourdir énormément l'an prochain : les toutes premières prévisions des augmentations de salaire en 2027 au Canada ont été dévoilées par la firme-conseil Normandin Beaudry, et le portrait révèle une tendance qui se poursuit depuis l'an dernier.

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D'après les résultats préliminaires de l'enquête sur les augmentations salariales 2027 de Normandin Beaudry, à laquelle plus de 350 organisations canadiennes ont participé en seulement trois semaines, le budget moyen d'augmentation de salaire au Canada devrait rester stable à 3,1 % en 2027, en excluant les gels de salaires.

C'est essentiellement le même rythme qu'en 2026, où le budget moyen a d'ailleurs été légèrement révisé à la hausse, passant de 3,0 % prévu à 3,1 % réellement accordé.

Le contexte : une récession technique

Ces prévisions arrivent alors que le Canada est officiellement entré en récession technique après deux trimestres consécutifs de contraction économique.

Malgré ce ralentissement, les entreprises ne semblent pas vouloir couper dans leurs budgets d'augmentation de salaire : elles gardent le cap pour ne pas perdre leur monde. Mais la petite marge de manœuvre supplémentaire (le fameux « bonus budget ») rapetisse un peu cette année, signe que les employeurs restent prudents avec ce qu'il leur reste. Selon Normandin Beaudry, ceux-ci attendent d'avoir un portrait plus clair de la situation économique à l'automne et à l'hiver 2027 avant de préciser leurs augmentations.

Un coussin supplémentaire un peu plus serré

En plus du budget de base, plus de la moitié des organisations canadiennes sondées prévoient octroyer un montant supplémentaire moyen de 0,9 % en 2027. C'est un peu moins que le 1,1 % accordé en 2026 par la même proportion d'organisations.

Ces sommes additionnelles servent généralement à :

  • ajuster les salaires selon le marché
  • récompenser les membres du personnel les plus performants
  • fidéliser les talents dans des postes stratégiques
  • accélérer la progression salariale de celles et ceux au bas de l'échelle

Il faut garder en tête que ces chiffres sont préliminaires. L'enquête de Normandin Beaudry est maintenant terminée, mais les résultats détaillés complets seront dévoilés en septembre. L'an dernier, le rapport final incluait un portrait par secteur et par province, alors on peut s'attendre à quelque chose de similaire cette fois.

En attendant, une chose semble claire : si tu espérais un boom salarial en 2027, il faudra probablement revoir tes attentes à la baisse. Comme on dit, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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