Tu peux dévaler des montagnes russes de 2 km en pleine nature à 2 h 30 de Montréal
Prépare ta « bucket list »!
Si tu aimes autant les sensations fortes que les beaux paysages, prépare-toi à vivre une expérience complètement à couper le souffle. À seulement deux heures et demie de route de Montréal, tu peux embarquer sur d'immenses montagnes russes sur rail qui te propulsent à travers une forêt luxuriante. C’est l’escapade idéale pour une journée ou un week-end qui sort de l’ordinaire.
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Pas besoin de bottes de rando ni de suer dans un sentier à pic pour avoir droit à une vue panoramique spectaculaire. La Cliffside Mountain Coaster te permet de glisser en pleine nature à toute vitesse dans un décor verdoyant.
Il faudra quand même avoir ton passeport dans ton sac, parce que ce bijou se trouve juste de l’autre côté de la frontière, dans le nord de l’État de New York.
L'attraction, présentée comme la plus longue montagne russe en son genre en Amérique du Nord, t’amène sur un parcours de 2,3 km à travers les arbres. Le wagon, qui ressemble à un mini bobsleigh, peut accueillir jusqu’à deux personnes (poids total max de 300 lb) et atteindre une vitesse de 40 km/h.
Le trajet te réserve quelques virages bien serrés, des descentes rapides et une bonne dose d’adrénaline, le tout dans un décor de rêve.
Tu peux en profiter tout au long de la saison estivale, mais on te conseille tout de même de vérifier les heures d'ouverture avant de prendre la route. Et surtout, pense à réserver en ligne pour t'assurer d'avoir une place.
Montagnes russes Cliffside Coaster Ride
Prix : 55 $ US par personne de plus de 9 ans
Adresse : 31, Van Hoevenberg Way, Lake Placid, NY, États-Unis
Accessibilité : Cette attraction n'est pas recommandée aux personnes souffrant de blessures à la tête, au cou ou aux os, ayant subi une chirurgie récente, ayant des problèmes cardiaques, de l'hypertension, ou étant enceinte. La personne aux commandes du bolide doit être âgée de 9 ans et plus et mesurer au moins 52 pouces s'il/elle conduit seul.e, ou avoir 18 ans et plus et mesurer au moins 52 pouces s'il/elle conduit avec un.e passager.ère.
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