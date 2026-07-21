Trump attaque le Canada avec des tarifs de 50 % : Voici les produits qu'il compte taxer
De nouveaux tarifs sur une TRÈS longue liste de produits. 😲
Donald Trump a signé lundi trois nouveaux décrets présidentiels imposant des tarifs douaniers supplémentaires de 50 % sur une vaste gamme de produits canadiens, dès le 19 août prochain.
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Selon les trois proclamations signées à la Maison-Blanche, la mesure vise les secteurs de l'automobile, de l'alcool et des produits laitiers, où l'administration Trump accuse le Canada de « discriminer » injustement le commerce américain. Mais dans les faits, la liste des produits touchés est beaucoup plus large que ça.
Voici ce qui est touché
Les trois décrets s'accompagnent chacun de leur propre liste de produits, et mises ensemble, ces annexes totalisent plus de 400 catégories de produits différentes. Voici un aperçu, catégorie par catégorie :
- Produits laitiers : lait et crème en poudre, produits à base de petit-lait, caséine, lactose, bière non alcoolisée
- Alcool : bière, vin, cidre, whisky, vodka, rhum, tequila, gin et liqueurs, peu importe le format ou le prix
- Sports et loisirs : bâtons et équipement de hockey, articles de golf, patins, piscines et bains à remous, consoles de jeux vidéo, cannes à pêche
- Maison et déco : meubles (chaises, tables, lits), chandeliers et lampes, bougies, papier peint, vaisselle, verrerie décorative
- Mode et accessoires : vêtements (chandails, robes, manteaux), perruques et postiches, bijoux en or et en argent, sacs à main et valises, chapeaux et casques
- Électronique et technologie : téléphones intelligents, caméras et caméscopes, écrans et projecteurs
- Matériaux de construction : ciment Portland, panneaux de plâtre, bois d'ingénierie (contreplaqué, MDF, panneaux de particules), moulures
- Papier et emballage : papier à écrire, papier hygiénique, boîtes et sacs d'emballage, cahiers et reliures
- Textiles et matières premières : coton, laine, soie brute, cuir et peaux, fourrures
- Autres : miel, sel, outils à main (clés, pinces, marteaux), jouets, articles de collection et antiquités de plus de 100 ans, bulbes et fleurs coupées
Concrètement, ça veut dire que les entreprises canadiennes qui exportent ces produits vers les États-Unis devront désormais payer ce droit de douane de 50 % à l'entrée du pays. Ce sont les importateurs américains qui l'assument dans un premier temps, mais ils refilent généralement la facture à la clientèle, ce qui risque de faire grimper les prix pour la population américaine.
Par ricochet, les consommateurs et consommatrices d'ici pourraient eux aussi écoper : si les entreprises canadiennes perdent des ventes ou doivent absorber une partie de la hausse, elles pourraient être forcées d'augmenter leurs propres prix au Canada.
Pourquoi maintenant?
Dans son décret concernant l'automobile, la Maison-Blanche reproche au Canada d'imposer, depuis avril 2025, un tarif de 25 % sur les véhicules américains qui ne se qualifient pas au traitement préférentiel de l'ACEUM.
Du côté de l'alcool, Washington pointe le fait que presque toutes les provinces et territoires canadiens ont cessé d'acheter et de vendre des boissons alcoolisées américaines l'an dernier, en réponse aux tarifs et aux menaces d'annexion de Trump.
Pour les produits laitiers, l'administration américaine reproche depuis longtemps au système de gestion de l'offre canadien de désavantager le fromage américain par rapport à celui de l'Europe.
Les réactions au Canada
Dans une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux, le premier ministre canadien Mark Carney affirme que cette annonce s'inscrit dans une série de mesures commerciales unilatérales américaines, qu'il qualifie de « violation directe de l'ACEUM ». Il souligne que les provinces, les territoires et les Canadiens ont été solidaires face à ces menaces envers la souveraineté du pays, et que son gouvernement a signé plus de 20 nouveaux partenariats économiques et de sécurité au cours des 18 derniers mois pour diversifier les relations commerciales du Canada.
« Ce différend commercial a entraîné une hausse des coûts pour les familles, en particulier aux États-Unis », a-t-il écrit, ajoutant que le Canada est prêt à s'engager de manière intensive dans les prochaines semaines pour régler les questions en suspens.
La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a aussi réagi lundi soir sur X, décrivant les nouvelles menaces tarifaires d'« injustifiées et préoccupantes ». Elle n'a pas mâché ses mots sur le timing de l'annonce : « C'est le pire moment pour ajouter une couche d'instabilité à l'économie du Québec, alors que nos entreprises ont besoin de prévisibilité. »
De son côté, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, s'est montré encore plus combatif, plaidant pour que le Canada réplique « tarif pour tarif, dollar pour dollar » si la mesure entre bel et bien en vigueur.
Les nouveaux tarifs devraient être appliqués dans 30 jours, ce qui laisse une fenêtre de négociation entre Ottawa et Washington.
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