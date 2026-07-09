Voici TOUS les produits qui vont coûter moins cher au Québec dès la semaine prochaine

Enfin une bonne nouvelle pour ton portefeuille à l'épicerie! 💸

Des femmes dans une allée d'épicerie au Canada.

La détaxation de certains produits au Québec entre en vigueur ce 15 jullet 2026.

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Éditrice sénior, Nouvelles

Le compte à rebours est commencé : dans quelques jours seulement, ton panier d'épicerie va officiellement s'alléger. En mai dernier, le gouvernement de Christine Fréchette a confirmé qu'à partir du 15 juillet, une série d'aliments vendus dans les épiceries, les pharmacies et les dépanneurs du Québec ne seront plus assujettis à la taxe de vente du Québec. Une bonne façon de souffler un peu, alors que le coût de la vie continue de peser lourd sur le portefeuille de la population.

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Le ministre des Finances, Eric Girard, a expliqué que cette mesure vise à redonner rapidement du pouvoir d'achat aux ménages qui en ressentent le plus le poids, chaque semaine, autant à l'épicerie qu'à la pompe. Concrètement, un couple avec deux enfants pourrait économiser environ 50 $ par année.

La première ministre Fréchette, elle, a plutôt insisté sur la logique derrière ce changement : il s'agissait, selon elle, de corriger une incohérence dans la loi actuelle, notamment l'écart de traitement entre un produit vendu à l'unité et le même produit vendu en paquet de six.

Voici précisément ce qui ne sera plus taxé dès le 15 juillet

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la détaxation ne s'applique pas à n'importe quel format. Revenu Québec précise les seuils exacts pour chaque catégorie de produits :

  • la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé et la crème-dessert glacée, vendus en portion individuelle de moins de 500 g ou 500 ml;
  • les beignes, biscuits, croissants glacés ou garnis, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartelettes et tartes, vendus à l'unité en portion de moins de 230 g, ou en emballage de moins de six unités;
  • les crèmes-desserts, gelées aromatisées, mousses et desserts fouettés aromatisés, vendus en portion individuelle de moins de 425 g;
  • les salades de fruits et les plateaux de fruits préparés (coupés, lavés, etc.), vendus pour une contrepartie unique;
  • les plateaux de légumes préparés (coupés, lavés, etc.), vendus pour une contrepartie unique;
  • les noix et graines salées ou assaisonnées, à condition que l'assaisonnement ne soit pas composé principalement de sucre;
  • les mélanges de type « mélange du randonneur », composés surtout de flocons d'avoine, de céréales, de graines, de noix ou de fruits séchés, qu'ils soient offerts en barre ou en vrac;
  • le papier hygiénique et les mouchoirs.
Important à savoir : si tu achètes un de ces produits dans un endroit où la quasi-totalité des ventes de nourriture est déjà taxable (la plupart des restaurants, par exemple), rien ne change : la TVQ continuera de s'appliquer. La détaxation ne touche pas non plus les produits achetés dans un distributeur automatique ni ceux vendus dans le cadre d'un contrat de traiteur.

Ce qui était déjà exempté de taxes avant ce changement

Cette nouvelle exemption s'ajoute à une liste de produits qui échappaient déjà à la TPS et à la TVQ. Question de savoir comment économiser encore plus sur ton épicerie au Québec, voici ce qui n'a jamais été taxé :

  • la viande (bœuf, volaille, porc, agneau, charcuteries, saucisses, etc.);
  • les céréales;
  • les fruits;
  • les légumes;
  • les œufs;
  • le pain;
  • le poisson;
  • les produits laitiers (lait non aromatisé, fromage, beurre, crème, yogourt, etc.).

À noter que cette détaxation n'est pas la seule mesure annoncée en mai dernier par le gouvernement caquiste pour aider la population québécoise à joindre les deux bouts : il y a aussi une réduction de 50 $ sur les frais de renouvellement d'immatriculation qui s'appliquera dès septembre prochain, ainsi qu'un versement spécial pouvant atteindre 200 $ par ménage pour l'épicerie et l'énergie qui a été versé en juin dernier.




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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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