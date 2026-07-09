Voici TOUS les produits qui vont coûter moins cher au Québec dès la semaine prochaine
Enfin une bonne nouvelle pour ton portefeuille à l'épicerie! 💸
Le compte à rebours est commencé : dans quelques jours seulement, ton panier d'épicerie va officiellement s'alléger. En mai dernier, le gouvernement de Christine Fréchette a confirmé qu'à partir du 15 juillet, une série d'aliments vendus dans les épiceries, les pharmacies et les dépanneurs du Québec ne seront plus assujettis à la taxe de vente du Québec. Une bonne façon de souffler un peu, alors que le coût de la vie continue de peser lourd sur le portefeuille de la population.
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Le ministre des Finances, Eric Girard, a expliqué que cette mesure vise à redonner rapidement du pouvoir d'achat aux ménages qui en ressentent le plus le poids, chaque semaine, autant à l'épicerie qu'à la pompe. Concrètement, un couple avec deux enfants pourrait économiser environ 50 $ par année.
La première ministre Fréchette, elle, a plutôt insisté sur la logique derrière ce changement : il s'agissait, selon elle, de corriger une incohérence dans la loi actuelle, notamment l'écart de traitement entre un produit vendu à l'unité et le même produit vendu en paquet de six.
Voici précisément ce qui ne sera plus taxé dès le 15 juillet
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la détaxation ne s'applique pas à n'importe quel format. Revenu Québec précise les seuils exacts pour chaque catégorie de produits :
- la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé et la crème-dessert glacée, vendus en portion individuelle de moins de 500 g ou 500 ml;
- les beignes, biscuits, croissants glacés ou garnis, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartelettes et tartes, vendus à l'unité en portion de moins de 230 g, ou en emballage de moins de six unités;
- les crèmes-desserts, gelées aromatisées, mousses et desserts fouettés aromatisés, vendus en portion individuelle de moins de 425 g;
- les salades de fruits et les plateaux de fruits préparés (coupés, lavés, etc.), vendus pour une contrepartie unique;
- les plateaux de légumes préparés (coupés, lavés, etc.), vendus pour une contrepartie unique;
- les noix et graines salées ou assaisonnées, à condition que l'assaisonnement ne soit pas composé principalement de sucre;
- les mélanges de type « mélange du randonneur », composés surtout de flocons d'avoine, de céréales, de graines, de noix ou de fruits séchés, qu'ils soient offerts en barre ou en vrac;
- le papier hygiénique et les mouchoirs.
Ce qui était déjà exempté de taxes avant ce changement
Cette nouvelle exemption s'ajoute à une liste de produits qui échappaient déjà à la TPS et à la TVQ. Question de savoir comment économiser encore plus sur ton épicerie au Québec, voici ce qui n'a jamais été taxé :
- la viande (bœuf, volaille, porc, agneau, charcuteries, saucisses, etc.);
- les céréales;
- les fruits;
- les légumes;
- les œufs;
- le pain;
- le poisson;
- les produits laitiers (lait non aromatisé, fromage, beurre, crème, yogourt, etc.).
À noter que cette détaxation n'est pas la seule mesure annoncée en mai dernier par le gouvernement caquiste pour aider la population québécoise à joindre les deux bouts : il y a aussi une réduction de 50 $ sur les frais de renouvellement d'immatriculation qui s'appliquera dès septembre prochain, ainsi qu'un versement spécial pouvant atteindre 200 $ par ménage pour l'épicerie et l'énergie qui a été versé en juin dernier.
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