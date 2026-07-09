Voici le salaire moyen des Québécois selon leur tranche d'âge
En 2022, 14 873 personnes âgées de 18-24 ans gagnaient déjà entre 70 000 $ et 100 000 $! 🤯
Le coût de la vie peut peser sur ton portefeuille, peu importe depuis quand tu es sur le marché du travail. Dans ce contexte, savoir où tu te situes en matière de salaire par rapport aux autres peut être aussi rassurant que confrontant. Pour te donner une meilleure idée des revenus selon les tranches d'âge au Québec, on a épluché les données de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).
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Selon le rapport Revenu médian et revenu moyen des ménages et des particuliers de 16 ans et plus, Québec, 1996‑2023, le revenu moyen des Québécois et Québécoises de 16 ans et plus tournait autour de 37 000 $ en 1996. En 2023, soit les données les plus récentes, il a atteint les 56 200 $, même en tenant compte de l’inflation.
Lorsqu’on regarde le salaire moyen en fonction des tranches d’âge, la différence est frappante. Voici à quoi ça ressemble.
Les moins de 25 ans
Chez les ados et les jeunes adultes occupant un emploi à temps plein, le salaire annuel moyen a considérablement augmenté entre 1996 et 2023, passant de 11 600 $ à 19 700 $.
À première vue, ce montant peut sembler modeste. Il faut toutefois garder en tête qu'il s'agit d'une période de la vie où plusieurs poursuivent leurs études, que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université, ce qui limite souvent les possibilités de travailler à temps plein ou d'occuper un emploi mieux rémunéré.
En 2024, la rémunération horaire moyenne était de 28,50 $, mais elle variait beaucoup selon l’âge précis, rapporte les plus récentes données sur la Rémunération horaire des employés et employées à temps plein du gouvernement du Québec :
- 15 à 19 ans : environ 20,00 $/h
- 20 à 24 ans : environ 25,30 $/h
- 25 à 29 ans : environ 31,30 $/h
Les écarts hommes-femmes sont minimes à cet âge, les femmes gagnant 7,4 % de moins que les hommes.
Selon les données de Revenu Québec, plus de 156 000 jeunes de moins de 18 ans ont déclaré un revenu variant entre 1 $ et 24 999 $ en 2022.
Environ 2 100 se situaient dans la tranche de 25 000 $ à 49 999 $. Les revenus plus élevés demeuraient rares : 180 jeunes ont déclaré entre 50 000 $ et 69 999 $, tandis que moins d'une centaine ont gagné entre 70 000 $ et 99 999 $.
Chez les 18 à 24 ans, les revenus sont un peu plus élevés, mais restent généralement modestes. Près de 349 000 personnes ont déclaré un revenu de 1 $ à 24 999 $, environ 166 000 se situaient entre 25 000 $ et 49 999 $, près de 39 800 entre 50 000 $ et 69 999 $, et quelque 14 900 entre 70 000 $ et 99 999 $.
Les 25 à 64 ans
Toujours selon les données de l'ISQ, les personnes âgées de 25 à 44 ans gagnaient en moyenne 64 000 $ par année en 2024, soit 67 600 $ chez les hommes et 60 300 $ chez les femmes.
Chez les 45 à 64 ans, le revenu annuel moyen grimpait à 70 200 $, avec une moyenne de 79 700 $ pour les hommes et de 60 600 $ pour les femmes.
C'est d'ailleurs dans ces groupes d'âge que les écarts entre les sexes sont les plus marqués. Les femmes gagnaient en moyenne environ 7 300 $ de moins que les hommes chez les 25 à 44 ans, un écart qui atteignait près de 19 100 $ chez les 45 à 64 ans.
Les données de Revenu Québec dressent un portrait semblable. En 2022, près de 439 000 Québécois et Québécoises de 25 à 39 ans ont déclaré un revenu annuel de 25 000 $ à 49 999 $, tandis que plus de 346 000 se situaient dans la tranche de 50 000 $ à 69 999 $.
Près de 299 000 ont déclaré un revenu de 70 000 $ à 99 999 $, alors qu'environ 188 000 gagnaient entre 100 000 $ et 499 999 $.
Les revenus demeuraient élevés chez les 40 à 54 ans. Environ 304 000 personnes ont déclaré un revenu de 50 000 $ à 69 999 $, près de 342 000 se situaient entre 70 000 $ et 99 999 $, tandis que plus de 347 000 ont déclaré un revenu de 100 000 $ à 499 999 $.
Chez les 55 à 64 ans, les revenus restaient eux aussi relativement élevés, malgré un léger recul. Environ 224 000 personnes ont déclaré un revenu de 50 000 $ à 69 999 $, près de 185 000 entre 70 000 $ et 99 999 $, et quelque 178 000 entre 100 000 $ et 499 999 $.
Les 65 ans et plus
Selon les données de 2023 de l'Institut de la statistique du Québec, un écart de revenus important persiste chez les personnes de 65 ans et plus. Leur revenu annuel moyen s'élève à 45 600 $, mais atteint 53 200 $ chez les hommes, contre 38 700 $ chez les femmes, une différence de près de 14 500 $.
Les données de Revenu Québec montrent toutefois que de nombreuses personnes continuent de toucher des revenus importants après la retraite. En 2022, le revenu moyen après impôt s'établissait à 43 200 $ chez les hommes et à 31 800 $ chez les femmes.
La majorité des personnes de 65 ans et plus ont déclaré un revenu inférieur à 50 000 $. Cela dit, environ 257 000 ont gagné entre 50 000 $ et 69 999 $, quelque 137 000 entre 70 000 $ et 99 999 $, et plus de 101 000 entre 100 000 $ et 499 999 $. Près de 4 100 personnes ont même déclaré un revenu de 500 000 $ à 999 999 $, tandis que 1 864 ont franchi le cap du million de dollars.
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