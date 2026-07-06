Le Canada classé parmi les pays les plus riches au monde et voici à quelle position
Une richesse moyenne de 567 838 $ par personne? Il y en a qui font clairement monter la moyenne.😮
Quand on parle de richesse personnelle moyenne, l'Amérique du Nord arrive au sommet mondial. Le Canada, lui, ne joue pas tout à fait dans la même ligue que les grands champions du classement, mais se taille quand même une place dans le top 15. C'est ce qui ressort de la plus récente édition du Global Wealth Report de la banque suisse UBS.
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Pour sa 17e édition, l'étude s'est penchée sur la richesse personnelle dans 56 marchés à travers le monde, qui représentent ensemble plus de 92 % du patrimoine mondial.
Afin de rendre les comparaisons plus représentatives, UBS mesure le patrimoine moyen par adulte plutôt que la richesse totale de chaque pays, ce qui évite qu'une population plus nombreuse influence les résultats.
Le calcul tient compte de l'ensemble des actifs financiers, comme les comptes bancaires, les placements et l'épargne-retraite, ainsi que des actifs réels, notamment les maisons et autres propriétés. Les dettes sont ensuite soustraites pour obtenir la valeur nette du patrimoine. Toutes les données sont exprimées en dollars américains et reflètent la situation à la fin de 2025.
Sans grande surprise, la Suisse occupe le premier rang avec un patrimoine moyen de plus de 910 000 $ US par adulte, soit environ 1,29 million de dollars canadiens.
Les États-Unis suivent avec près de 696 000 $ US (environ 989 000 $ CA), devant le Luxembourg, qui complète le podium avec près de 655 000 $ US (environ 931 000 $ CA).
Selon UBS, ces pays ont plusieurs caractéristiques en commun : une population relativement peu nombreuse, des marchés financiers très développés et, dans plusieurs cas, un marché immobilier dont la forte valeur contribue à gonfler le patrimoine des résidents et résidentes.
Et le Canada dans tout ça?
Le Canada s'est classé au 13e rang mondial pour la richesse moyenne par adulte, avec environ 399 886 $ US par personne (567 838 $ canadiens).
Le pays de l'érable et du caribou se retrouve devant l'Allemagne, la France et plusieurs autres économies du G7.
Le rapport souligne toutefois un détail intéressant : quand on regarde plutôt la richesse médiane par adulte (soit le point où la moitié de la population est plus riche et l'autre moitié plus pauvre), le Canada grimpe au 7e rang mondial, avec environ 147 811 $ US (environ 209 900 $ canadiens).
Ça illustre à quel point la richesse peut être distribuée différemment d'un pays à l'autre : les États-Unis, par exemple, glissent au 28e rang en richesse médiane malgré leur 2e place en moyenne, un signe que les inégalités y sont plus marquées.
Bien que le Canada ne caracole pas en tête du classement, il s'en tire plutôt bien, avec une richesse relativement bien répartie parmi sa population comparativement à plusieurs autres pays riches.
Le top 20 mondial de la richesse moyenne par adulte
- 1. Suisse – 910 382 $ US
- 2. États-Unis – 696 277 $ US
- 3. Luxembourg – 654 732 $ US
- 4. Hong Kong – 648 267 $ US
- 5. Australie – 616 306 $ US
- 6. Singapour – 527 217 $ US
- 7. Danemark – 523 344 $ US
- 8. Nouvelle-Zélande – 449 852 $ US
- 9. Norvège – 425 391 $ US
- 10. Pays-Bas – 415 287 $ US
- 11. Belgique – 407 920 $ US
- 12. Suède – 406 406 $ US
- 13. Canada – 399 886 $ US
- 14. Allemagne – 346 613 $ US
- 15. France – 341 359 $ US
- 16. Taïwan – 332 533 $ US
- 17. Irlande – 314 167 $ US
- 18. Israël – 312 108 $ US
- 19. Corée du Sud – 311 260 $ US
- 20. Espagne – 306 412 $ US
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