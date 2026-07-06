Une section de l'A-40 à Montréal sera 100% fermée ce week-end et ça va être le bordel

Le ministère dit : « une congestion considérable ». Toi : « Un *sti de gros bouchon! ». 🫠

Vue de l’autoroute 40 à l’est de l’échangeur Côte-de-Liesse.

Le secteur de l'autoroute 40 à Montréal sera à éviter ce week-end du 10 au 13 juillet 2026.

Gouvernement du Québec
Rédaction et édition

Si tu prévois prendre la route dans le coin de Montréal ce week-end, il va falloir revoir tes plans. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la fermeture complète d'un tronçon de l'autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est, et ça risque de brasser pas mal la circulation à Montréal.

À lire également : Plus de 50 chantiers sont prévus dans le Grand Montréal cet été

Des travaux d'asphaltage forceront la fermeture de l'autoroute entre l'échangeur de la Côte-de-Liesse et l'autoroute 15 (des Laurentides). Le Ministère prévient déjà que la congestion s'annonce « considérable » dans le secteur.

Voici les détails de la fermeture, en vigueur de vendredi 10 juillet 23 h 30 à lundi 13 juillet 5 h, selon les plus récentes informations du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

A-40 (M\u00e9tropolitaine) est - Secteur \u00e9changeur D\u00e9carie \u2013 10 au 13 juillet 2026. Fermeture de l'A-40 (Métropolitaine) est - Secteur échangeur Décarie du 10 au 13 juillet 2026.Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Fermeture complète de l'A-40 est

Entre la sortie 65 (aéroport Pierre-Elliott-Trudeau / A-520 / R-117 / autoroute de la Côte-de-Liesse / boulevard Marcel-Laurin) et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 sud, l'A-40 (Métropolitaine) en direction est sera complètement fermée tout le week-end.

  • Détour officiel : la circulation sera déviée sur la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse).
  • Itinéraire facultatif : autoroute 13 (Chomedey) nord, puis autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) est, puis autoroute 15 (des Laurentides) sud.

A-40 (M\u00e9tropolitaine) est - Secteur \u00e9changeur des Laurentides \u2013 10 au 13 juillet 2026 Fermeture de l'A-40 (Métropolitaine) est - Secteur échangeur des Laurentides du 10 au 13 juillet 2026. Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Autres fermetures à prévoir dans le secteur

En plus de la fermeture principale, plusieurs entrées et bretelles seront aussi fermées de vendredi 23 h à lundi 5 h :

  • Entrée de l'A-40 est à partir du boulevard Cavendish
  • Bretelle de l'A-520 est vers l'A-40 est
  • Entrée de l'A-40 est à partir du boulevard Marcel-Laurin
  • Bretelle de l'A-40 est vers l'A-15 (Décarie) sud
  • Bretelle de l'A-15 (Décarie) nord vers l'A-40 est
  • Entrée de l'A-40 est à la hauteur de l'avenue Sainte-Croix
  • Sortie 68 (rue Stinson / chemin Rockland / boulevard de l'Acadie) de l'A-40 est
  • Bretelle de l'A-40 est vers l'A-15 (des Laurentides) nord
  • Sortie 71 (route 335 / boulevard Saint-Laurent / rue Saint-Denis) de l'A-40 est

Le Ministère précise que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés selon la météo ou d'autres contraintes. Le mieux, avant de partir, c'est de vérifier Québec 511 ou de télécharger l'application mobile pour recevoir les alertes en temps réel.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.



From Your Site Articles
circulation difficile à montréal travaux montréal autoroute 40 ministère des transports circulation à montréal
Montréal Canada Nouvelles Nouvelles Québec

Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon

Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche

Tic, tac! Plus que quelques jours pour envoyer ton formulaire et tu n'as même pas besoin de reçu! 🤑

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances!

Le nouveau « Lagon Tropical » a ouvert près de Laval et voici à quoi ça ressemble (PHOTOS)

Digne d'un resort dans le Sud, sans le prix du billet d'avion! 😍

Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »

On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.

13 des meilleurs casse-croûtes au Québec pour satisfaire ton « craving » de fruits de mer

C'est l'heure d'offrir un solide « road trip » à tes papilles!

Cet organisateur au IKEA coûte 19,99 $ et c’est un « must » pour ta petite cuisine

À ce prix-là, ça vaut le coup d'oeil!

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈

Déraillement de train à Repentigny : Tous les derniers développements  (VIDÉOS)

Des wagons remplis de diesel venaient d'être vidés!

Allocation canadienne pour les travailleurs : Un dépôt arrive cette semaine et voici quand

Une part de 2 869 $ t'attend et te fera du bien si ton budget est serré!