Une section de l'A-40 à Montréal sera 100% fermée ce week-end et ça va être le bordel
Le ministère dit : « une congestion considérable ». Toi : « Un *sti de gros bouchon! ». 🫠
Si tu prévois prendre la route dans le coin de Montréal ce week-end, il va falloir revoir tes plans. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la fermeture complète d'un tronçon de l'autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est, et ça risque de brasser pas mal la circulation à Montréal.
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Des travaux d'asphaltage forceront la fermeture de l'autoroute entre l'échangeur de la Côte-de-Liesse et l'autoroute 15 (des Laurentides). Le Ministère prévient déjà que la congestion s'annonce « considérable » dans le secteur.
Voici les détails de la fermeture, en vigueur de vendredi 10 juillet 23 h 30 à lundi 13 juillet 5 h, selon les plus récentes informations du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Fermeture de l'A-40 (Métropolitaine) est - Secteur échangeur Décarie du 10 au 13 juillet 2026.Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Fermeture complète de l'A-40 est
Entre la sortie 65 (aéroport Pierre-Elliott-Trudeau / A-520 / R-117 / autoroute de la Côte-de-Liesse / boulevard Marcel-Laurin) et l'entrée en provenance de l'autoroute 15 sud, l'A-40 (Métropolitaine) en direction est sera complètement fermée tout le week-end.
- Détour officiel : la circulation sera déviée sur la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse).
- Itinéraire facultatif : autoroute 13 (Chomedey) nord, puis autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) est, puis autoroute 15 (des Laurentides) sud.
Fermeture de l'A-40 (Métropolitaine) est - Secteur échangeur des Laurentides du 10 au 13 juillet 2026. Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Autres fermetures à prévoir dans le secteur
En plus de la fermeture principale, plusieurs entrées et bretelles seront aussi fermées de vendredi 23 h à lundi 5 h :
- Entrée de l'A-40 est à partir du boulevard Cavendish
- Bretelle de l'A-520 est vers l'A-40 est
- Entrée de l'A-40 est à partir du boulevard Marcel-Laurin
- Bretelle de l'A-40 est vers l'A-15 (Décarie) sud
- Bretelle de l'A-15 (Décarie) nord vers l'A-40 est
- Entrée de l'A-40 est à la hauteur de l'avenue Sainte-Croix
- Sortie 68 (rue Stinson / chemin Rockland / boulevard de l'Acadie) de l'A-40 est
- Bretelle de l'A-40 est vers l'A-15 (des Laurentides) nord
- Sortie 71 (route 335 / boulevard Saint-Laurent / rue Saint-Denis) de l'A-40 est
Le Ministère précise que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés selon la météo ou d'autres contraintes. Le mieux, avant de partir, c'est de vérifier Québec 511 ou de télécharger l'application mobile pour recevoir les alertes en temps réel.
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