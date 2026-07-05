Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon

Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!

La façade d'un Costco.

Tu peux trouver un accessoire pratique et luxueux au Costco.

Joseph Washburn | Dreamstime
Éditrice Junior

Les pique-niques au parc et les journées à la plage font rapidement partie du quotidien dès que l'été est bien installé. Si tu cherches un sac isotherme qui a un look un peu plus chic que les modèles traditionnels pour tes sorties estivales, il y a une trouvaille aperçue chez Costco qui pourrait attirer ton attention. Et en bonus : elle est moins chère que sur Amazon.

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Le sac à lunch isotherme Igloo Luxe, offert en noir ou en couleur cognac avec une finition effet cuir, se démarque surtout par son apparence qui ressemble davantage à un sac à main qu'à une glacière. Derrière son design, il cache tout de même une doublure isolante conçue pour garder les aliments et les boissons au frais plus longtemps, en plus d'un intérieur étanche qui se nettoie facilement.

La glaci\u00e8re Igloo Luxe au Costco. Droite : La glaci\u00e8re Igloo Luxe sur le site d'Amazon Canada. La glacière Igloo Luxe en vente chez Costco. Droite : La glacière Igloo Luxe est plus chère sur Amazon.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon Canada

Le format permet de transporter jusqu'à neuf canettes ou encore un lunch complet avec des contenants réutilisables. Les longues poignées facilitent aussi le transport à l'épaule, que ce soit pour aller au travail, au parc ou en sortie.

Le plus intéressant, c'est le prix. Repéré à 23,99 $ chez Costco, ce modèle est vendu 69 $ sur Amazon Canada. Ça représente une différence d'environ 45 $, soit près de 65 % de moins.

Si tu avais justement besoin d'un nouveau sac isotherme pour les prochains mois, ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil dans ton entrepôt Costco avant de payer le plein prix ailleurs.


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QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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