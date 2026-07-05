Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon
Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!
Les pique-niques au parc et les journées à la plage font rapidement partie du quotidien dès que l'été est bien installé. Si tu cherches un sac isotherme qui a un look un peu plus chic que les modèles traditionnels pour tes sorties estivales, il y a une trouvaille aperçue chez Costco qui pourrait attirer ton attention. Et en bonus : elle est moins chère que sur Amazon.
À lire également : 12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en juillet 2026
Le sac à lunch isotherme Igloo Luxe, offert en noir ou en couleur cognac avec une finition effet cuir, se démarque surtout par son apparence qui ressemble davantage à un sac à main qu'à une glacière. Derrière son design, il cache tout de même une doublure isolante conçue pour garder les aliments et les boissons au frais plus longtemps, en plus d'un intérieur étanche qui se nettoie facilement.
La glacière Igloo Luxe en vente chez Costco. Droite : La glacière Igloo Luxe est plus chère sur Amazon.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon Canada
Le format permet de transporter jusqu'à neuf canettes ou encore un lunch complet avec des contenants réutilisables. Les longues poignées facilitent aussi le transport à l'épaule, que ce soit pour aller au travail, au parc ou en sortie.
Le plus intéressant, c'est le prix. Repéré à 23,99 $ chez Costco, ce modèle est vendu 69 $ sur Amazon Canada. Ça représente une différence d'environ 45 $, soit près de 65 % de moins.
Si tu avais justement besoin d'un nouveau sac isotherme pour les prochains mois, ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil dans ton entrepôt Costco avant de payer le plein prix ailleurs.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.