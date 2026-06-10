Rappel important au Costco : Évite de consommer ce lait de la marque Lactantia
Vérifie ton frigo avant de te verser un verre de lait. 👀
Tu as du lait Lactantia UltraPūr dans ton frigo? Avant de te verser un verre, regarde la date de péremption. Un avis de rappel Costco vient d'être lancé pour le lait protéiné sans lactose 2 % UltraPūr de Lactantia en format 2 L et ça comporte des risques pour ta santé.
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Selon Lactalis Canada, le produit contient un enrichissement trop élevé de vitamines A et D comparativement à la limite de l'apport quotidien recommandé, ce qui soulève des préoccupations de salubrité alimentaire.
Ce rappel, déclenché le 8 juin 2026, cible le numéro d'article Costco 1987085, vendu exclusivement dans les entrepôts Costco et Costco Pour l'entreprise entre mai et juin 2026.
Lactalis Canada a déclenché un rappel le 8 juin 2026 concernant des cartons de lait protéiné vendus au Costco. Costco Canada
Est-ce que ton carton est touché?
Un seul critère à vérifier : la date de péremption inscrite sur l'emballage. Seuls les cartons portant la date du 22 JN 2026 (22 juin 2026) sont concernés par le rappel. Aucun autre produit UltraPūr de Lactantia n'est visé.
Que faire si tu as ce produit?
Ne consomme pas ce lait et ne le distribue pas. Rapporte-le à l'entrepôt Costco le plus proche pour un remboursement complet. Si tu as des symptômes ou des inquiétudes pour ta santé, consulte un médecin.
L'entreprise Lactalis s'excuse de « tout inconvénient découlant de cette situation ».
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