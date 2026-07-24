Canadian Tire fait un gros solde d'été et ces 5 produits sont moins chers qu'au Dollarama

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La devanture d'un Dollarama au Québec. Droite : Le logo du Canadian Tire.

Le Canadian Tire rivalise rarement avec les prix du Dollarama, mais ses « Jours du dollar » font exception.

Kevinbrine | Dreamstime, Andrei Antipov | Dreamstime
Rédactrice pigiste

Le Dollarama est souvent le premier endroit qui vient en tête lorsqu'on cherche des essentiels à petit prix. Pourtant, certaines ventes saisonnières peuvent réserver de bonnes surprises et faire en sorte que des commerces habituellement plus chers deviennent, à l'occasion, les options les plus avantageuses. Comme le magasin du dollar ne propose pas de circulaire ou de liquidation, les promotions temporaires offertes ailleurs peuvent être une excellente occasion de dénicher des articles à prix réduit.

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C'est le cas en ce moment chez Canadian Tire, qui ramène sa populaire vente « Jour$ du dollar ». Jusqu'au 29 juillet, une foule d'articles sont affichés à 25 $ et moins, et certaines offres sont même plus avantageuses que celles de Dollarama. Que ce soit pour réapprovisionner la maison, donner un coup de neuf au jardin ou mettre la main sur des essentiels de saison, c'est le bon moment de faire quelques économies.

On a donc comparé les articles en vedette chez la bannière rouge avec ceux offerts au magasin du dollar afin de repérer les meilleures aubaines. Voici les produits qui coûtent présentement moins cher chez Canadian Tire qu'au Dollarama.

Couteau utilitaire style « exacto » 18 mm

Exacto au Dollarama. Droite : Exacto Mastercraft du Canadian Tire.

Les « exactos » Mastercraft 18 mm sont vendus à 1 $ pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Canadian Tire

Prix au Dollarama : 1,50 $

Prix au Canadian Tire : 1 $

Il y a certains outils qu’on ne pense pas toujours à acheter jusqu’au jour où on en a besoin. Le couteau utilitaire à lame rétractable de 18 mm en fait partie, que ce soit pour ouvrir des boîtes, faire des découpes ou réaliser de petits projets à la maison. La version Duramax est offerte à 1,50 $ chez Dollo, tandis que Canadian Tire propose un modèle de la marque Mastercraft au même format pour seulement 1 $ pendant le solde. Comme cette marque est bien connue dans l’univers du bricolage, l’écart de prix rend l’option de Canadian Tire particulièrement intéressante.

Papier d'aluminium

Papiers d'aluminium au Dollarama. Droite : Papier d'aluminium du Canadian Tire.

Les papiers d'aluminium vendus à 1,50 $ pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Canadian Tire

Prix au Dollarama : 1,75 $ pour 12 pouces x 25 pieds

Prix au Canadian Tire : 1,50 $ pour 12 pouces x 25 pieds

Ce n’est peut-être que 25 sous de différence, mais sur un produit qu’on rachète régulièrement, chaque petite économie finit par compter. Le papier aluminium offert chez Canadian Tire coûte 1,50 $ pour un rouleau de 12 pouces par 25 pieds, comparativement à 1,75 $ chez Dollarama. Les marques ne sont pas les mêmes, mais les deux formats sont comparables, ce qui fait que l’option en solde devient intéressante si tu dois justement refaire ta réserve.

Gants en nitrile

Gants en nitrile au Dollarama. Droite : Gants en nitrile Mastercraft.

Les gants en nitrile sont au prix de 1 $ pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Canadian Tire

Prix au Dollarama : 2 $

Prix au Canadian Tire : 1 $

Les trouvailles à 1 $ se font de plus en plus rares chez Dollarama, même pour des articles aussi simples que des gants de travail. Les modèles en nitrile pour le jardinage ou le bricolage y sont maintenant offerts à partir de 2 $ la paire, alors qu’une option plus discrète de la populaire marque Mastercraft est disponible pour seulement 1 $ chez Canadian Tire. Une différence intéressante pour s’équiper à bas prix.

Ampoules 60 W

Ampoules 60 W au Dollarama. Droite : Ampoules Noma du Canadian Tire.

Les duos d'ampoules 60 W vendues à 5 $ pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Canadian Tire

Prix au Dollarama : 3 $

Prix au Canadian Tire : 5 $ pour 2 ampoules

Encore une fois, même si les marques ne sont pas les mêmes, l’écart de prix est intéressant à regarder, surtout que les marques vendues par Canadian Tire ont souvent meilleure réputation que celles qu'on découvre au Dollo.

Pendant le solde, les ampoules de 60 W reviennent à 3 $ l’unité à la bannière verte et jaune, tandis que Canadian Tire les propose à 5 $ pour deux, soit 2,50 $ chacune.

Ketchup Heinz

Ketchup Heinz au Dollarama. Droite : Bouteille de Ketchup Heinz.

Le ketchup Heinz est 32% plus cher au Dollarama pendant les « Jours du dollar » chez Canadian Tire.

Claudia Chrétien | Narcity Québec, Canadian Tire

Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 375 ml

Prix au Canadian Tire : 4,99 $ pour 1 L

La comparaison n’est pas exactement équivalente, puisque les formats ne sont pas les mêmes, mais l’écart de prix reste intéressant. Le ketchup Heinz vendu 2,75 $ au magasin du dollar pour 375 ml revient à environ 7,33 $ le litre, alors que le format d’un litre offert chez Canadian Tire pendant les Jours du dollar coûte 4,99 $.

Au final, le grand format permet d’économiser environ 32 % par rapport au prix au litre du Dollo. Si c’est une marque qui fait partie de tes habitudes à l’épicerie, c’est peut-être le bon moment pour choisir une plus grosse bouteille plutôt que d’en reprendre plusieurs petites.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecAubainesCanada
  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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