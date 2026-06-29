16 choses que je n'achèterai plus JAMAIS au Dollarama, même si c'est vraiment pas cher
Ce ne sont pas tous les deals qui valent le détour! 🫠
Le Dollarama est souvent l’endroit parfait pour dénicher d'excellentes trouvailles à petit prix, que ce soit pour organiser la maison, décorer ou simplement tester un nouveau produit sans trop dépenser. Mais, comme dans plusieurs magasins d'aubaines, tout ce qui se retrouve sur les tablettes ne mérite pas forcément de finir dans ton panier.
À lire également : 18 produits à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser
Certains articles peuvent sembler intéressants au premier coup d’œil, surtout lorsque leur prix est difficile à battre. Pourtant, après quelques utilisations, on réalise parfois que l’économie n’en vaut pas toujours la peine. Entre une qualité qui laisse à désirer, une utilisation moins pratique que prévu ou un résultat qui ne correspond pas aux attentes, certains achats devraient être évités. Au final, si tu paies 3 ou 4 $ pour quelque chose qui ne sert à rien… ce n'est pas une économie, ce sont 3 ou 4 $ jetés à la poubelle.
Bien sûr, l'inventaire du Dollo varie beaucoup d’une succursale à l’autre. Un produit aperçu dans un magasin pourrait ne pas être offert ailleurs, tandis que certaines nouveautés peuvent apparaître seulement pour une courte période. C’est aussi ce qui fait le charme du détaillant à 1 $ et plus : on ne sait jamais exactement sur quoi on va tomber.
En tant qu'« accro » du Dollarama, que je visite plusieurs fois par semaine, j'ai testé une foule de produits au fil des ans. S'il y a plusieurs trouvailles que j'adore, il y a aussi certains articles que je préfère laisser sur les tablettes. Sans être nécessairement de mauvais produits, ils ne m'ont tout simplement pas convaincue en raison de leur qualité, de leur durabilité ou de leur rapport qualité-prix.
Écouteurs avec microphone
Écouteurs avec microphone en vente au Dollarama à 5,70 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5,70 $
Même à petit prix, certains articles valent la peine qu'on y investisse un peu plus, et les écouteurs en font partie. Après seulement quelques utilisations, leur confort laisse rapidement à désirer, puisque les coussinets en mousse ont tendance à s'écraser et à perdre leur forme.
Côté son, l'expérience n'est pas beaucoup plus convaincante. Le rendu manque de profondeur et de clarté, ce qui devient vite apparent lorsqu'on écoute de la musique ou qu'on joue à des jeux vidéo. Comme ils bloquent très peu les bruits ambiants et que le microphone offre une qualité inégale, ce n'est tout simplement pas un achat que je recommande.
Ampoules DEL
Ampoules DEL en vente au Dollarama à 2,50 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Sur papier, cette ampoule DEL semblait pourtant être une option intéressante. Offerte en blanc chaud ou en lumière du jour, elle affiche une durée de vie annoncée de 10 000 heures, ce qui laisse croire qu'elle pourra éclairer ton espace pendant longtemps.
Dans mon cas, l'expérience a toutefois été beaucoup moins concluante. Après à peine un mois d'utilisation à la maison, l'ampoule a tout simplement cessé de fonctionner. Est-ce que je suis simplement tombée sur un exemplaire défectueux? C'est possible. Mais cette mauvaise expérience ne me donne pas envie de lui donner une deuxième chance.
Tampons démaquillants
Tampons démaquillants en vente au Dollarama à 1,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Sur l’emballage, il est indiqué en majuscules que ces tampons en coton 100 % naturel sont « non pelucheux ». Pourtant, c’est précisément sur ce point que mon expérience diffère. À l’utilisation, ils se défont rapidement et laissent de petits résidus dans les cils, ce qui rend le démaquillage beaucoup moins agréable.
La marque promet aussi une sensation de douceur, mais je les ai trouvés nettement plus rugueux sur la peau que d’autres produits comparables. Pour un article destiné au visage, ce détail fait toute la différence. C’est d’ailleurs pour cette raison que je ne les recommande pas.
Duo de marqueurs noirs
Duo de marqueurs noirs en vente au Dollarama à 1,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
C'est le genre d'article pour lequel la différence de qualité devient rapidement apparente lorsqu'on le compare aux marqueurs de la marque Sharpie. L'encre manque un peu d'intensité et le noir tire davantage vers le bleu foncé, ce qui donne un résultat moins opaque sur plusieurs surfaces.
La pointe est aussi plus souple que celle de la marque reconnue, ce qui fait qu'elle a tendance à se déformer plus rapidement avec l'usage. J'ai également remarqué que l'encre prenait plus de temps à sécher, ce qui augmente les risques de bavures lorsqu'on manipule l'objet peu après avoir écrit.
Bref, ça vaut la peine d'investir le dollar de plus pour un produit de qualité.
Trio de balles de tennis
Trio de balles de tennis en vente au Dollarama pour 4 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
À première vue, des balles de tennis à petit prix peuvent sembler être une bonne façon d'économiser. Après les avoir essayées, j'ai toutefois remarqué que la qualité variait beaucoup d'une balle à l'autre. Certaines étaient particulièrement dures, tandis que d'autres semblaient beaucoup plus molles.
Le rebond est aussi loin de celui auquel on s'attend avec des marques populaires, ce qui change complètement l'expérience de jeu. Pour une partie occasionnelle dans la cour ou pour divertir un animal de compagnie, elles peuvent peut-être dépanner. Mais pour jouer réellement au tennis, ce n'est pas une option que je rachèterais.
Gants de jardinage
Gants de jardinage en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $ à 2 $
J’ai mis les deux modèles offerts au test, mais aucun ne m’a réellement convaincue pour les travaux de jardinage plus exigeants. La paire à 2 $ semble prometteuse grâce à son revêtement renforcé dans la paume, mais le matériau a tendance à se déchirer rapidement lorsqu’il est mis à l’épreuve par des tâches plus exigeantes, comme l’arrachage des mauvaises herbes.
Quant à la version à 1,50 $, elle convient davantage au rempotage ou à d’autres travaux légers. Comme elle est principalement composée de tissu, avec seulement quelques points antidérapants dans la paume, la protection demeure limitée. Résultat : les mauvaises herbes les plus tenaces deviennent rapidement inconfortables à arracher.
Pour ce type de tâche, je préfère investir dans une paire plus robuste qui résistera à plusieurs saisons de jardinage.
Terreau d'empotage
Terreau d'empotage en vente au Dollarama à 5 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Quand il est question de mes plantes, c'est un produit pour lequel je préfère généralement investir un peu plus. J'ai utilisé ce terreau pour plusieurs fleurs et plantes d'intérieur et, malgré un arrosage modéré, de la moisissure est apparue à la surface de certains pots après quelque temps.
À mon avis, le problème vient de sa capacité à retenir l'humidité pendant de longues périodes, ce qui peut nuire au drainage et créer un environnement moins favorable à certaines plantes. C'est pourquoi je recommande d'investir quelques dollars de plus pour un terreau offrant une meilleure aération et une qualité plus constante d'un sac à l'autre.
Parfums
Parfums en vente au Dollarama pour 4,50 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Les parfums font partie des achats que je trouve plus difficiles à faire au Dollo, surtout parce qu'il est impossible de les essayer avant de les acheter. Comme les fragrances sont très personnelles et évoluent différemment sur la peau d'une personne à l'autre, il est difficile de savoir si elles nous plairont simplement en regardant le flacon ou la boîte.
De mon côté, lors de certains achats, j'ai trouvé que l'odeur d'alcool était assez prononcée et que certaines fragrances manquaient de douceur. Au final, c'est un véritable coup de dés : sans pouvoir les tester au préalable, on risque facilement de repartir avec un parfum qui ne correspond tout simplement pas à ses goûts.
Semelles en mousse
Semelles en mousse en vente au Dollarama pour 2 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Ces semelles semblent être une bonne option pour ajouter un peu de confort à des chaussures du quotidien. Le fait de pouvoir les découper afin qu'elles s'adaptent à la bonne pointure est aussi un détail pratique qui donne envie de les essayer.
Malheureusement, après seulement quelques utilisations, la mousse viscoélastique perd rapidement sa forme et s'affaisse. Le soutien disparaît presque complètement, ce qui fait perdre au produit son principal avantage.
Décoration murale autocollante
Décoration murale autocollante en vente au Dollarama à 2 $ pour deux tuiles.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Ce type de décoration peut donner envie de transformer un mur à moindre coût, mais quelques détails m'ont rapidement fait déchanter. Comme chaque paquet contient seulement deux carrés de 30 cm sur 30 cm, il en faut plusieurs pour couvrir une grande surface. En trouver un nombre suffisant peut toutefois devenir un défi, puisque l'inventaire varie d'une succursale à l'autre, et les quantités sont limitées.
L'installation demande aussi un peu de précision. L'adhésif colle bien au départ, mais perd rapidement de son efficacité si tu dois décoller une tuile pour la repositionner. Dans mon cas, un coin s'est décollé après seulement quelques jours, ce qui me laisse croire qu'un adhésif plus résistant aurait été préférable. J'ai aussi remarqué que le blanc a tendance à jaunir avec le temps et que certaines tuiles présentent de légères variations de couleur, même si elles demeurent peu perceptibles.
Oreillers standard
Oreillers standard en vente au Dollarama à 4,75 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
À ce prix, on pourrait être tenté d'en acheter un pour dépanner, mais le confort n'est vraiment pas au rendez-vous. L'oreiller est très mince et manque de soutien, ce qui donne rapidement l'impression qu'il n'y a presque rien sous la tête. Disons que pour passer une bonne nuit de sommeil, ce n'est pas exactement le nuage moelleux qu'on espère retrouver.
Casserole
Casserole en vente au Dollarama à 5 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Dès qu'on la prend en main, on remarque que cette casserole est particulièrement légère, ce qui lui donne une impression de fragilité. Son format est aussi assez petit, ce qui peut limiter son utilisation si tu cuisines souvent de plus grandes portions.
Après quelques utilisations, j'ai remarqué que le revêtement s'égratigne facilement, même sans utiliser d'ustensile en métal. Elle semble aussi moins bien résister à la chaleur, puisqu'elle peut se déformer assez rapidement, ce qui me fait douter de sa durabilité à long terme.
Bâtons de colle
Bâtons de colle en vente au Dollarama pour 1,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Avoir plusieurs bâtons de colle dans un même emballage peut sembler pratique, surtout pour les projets créatifs. Par contre, la quantité ne compense pas vraiment le manque d'efficacité de ce produit.
Même en appliquant une bonne quantité de colle, elle adhère très peu, prend beaucoup de temps avant de bien tenir et les items collés finissent souvent par se défaire une fois le produit sec. Pour les bricolages qui demandent une bonne tenue, ce n'est clairement pas l'option vers laquelle je me tournerais.
Rouleaux de papier d'emballage
Rouleaux de papier d'emballage en vente au Dollarama pour 2,50 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
À première vue, le prix peut donner l'impression qu'il s'agit d'une bonne façon de faire le plein de papier d'emballage sans trop dépenser. Par contre, la quantité offerte est assez limitée et le papier est si mince qu'il se déchire facilement lorsqu'on emballe un cadeau.
Pour quelques petits présents, il peut dépanner, mais ce n'est pas le genre de rouleau que je choisirais pour préparer plusieurs emballages. Au final, l'économie réalisée au départ se fait vite sentir lorsqu'on doit composer avec un papier moins résistant et une quantité aussi petite.
Sacs en plastique refermables
Sacs en plastique refermables en vente au Dollarama pour 1,25 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Pour ce type d'article, je trouve que la différence avec les marques connues se remarque rapidement. Même si le prix est alléchant, le plastique de ces sacs est beaucoup plus mince et la fermeture à pression ne tient pas toujours correctement.
À l'utilisation, ils ont aussi tendance à se rompre plus facilement, ce qui peut rapidement devenir frustrant lorsqu'on veut simplement conserver des aliments ou organiser de petits objets.
Oreiller de voyage
Oreiller de voyage en vente au Dollarama à 4,75 $.
Narcity Québec.
Prix : 4,75 $
Avec sa forme pratique et sa fermeture à pression, qui semble faciliter le transport, cet oreiller de voyage peut paraître être une bonne option pour les déplacements. Toutefois, une fois utilisé, le soutien laisse franchement à désirer.
Le rembourrage en microbilles est très mince et manque de fermeté, si bien qu'il ne maintient pas le cou comme l'indique l'étiquette. Pour un long trajet où le confort est essentiel, ce n'est pas un modèle sur lequel je compterais.
À lire également : 17 articles de voyage essentiels à acheter au Dollarama à moins de 5 $ pour économiser
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.