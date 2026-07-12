16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ au Dollarama en juillet
Certaines trouvailles coûtent plus que le triple ailleurs! 👀🤯
C'est bien connu, le Dollarama se démarque semaine après semaine grâce à ses arrivages variés qui impressionnent. Produits de marque à petits prix, dupes de grandes collections, items du quotidien et articles d'épicerie abordables : une visite déçoit rarement, surtout quand tout coûte moins de 6 $.
À lire également : 21 produits d’épicerie à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu du Super C pour économiser
En juillet, une séance de magasinage s'impose plus que jamais, tandis qu'on a parcouru les allées pour te dénicher 16 nouveautés et coups de cœur qui surprennent. Entre les essentiels pour l'été et les trouvailles déco qui donnent l'impression de coûter beaucoup plus cher, il y a de quoi remplir ton panier sans vider ton portefeuille. D'ailleurs, certaines de ces trouvailles se vendent carrément trois, voire dix fois plus cher ailleurs, tandis que d'autres sont simplement aussi jolies que pratiques au quotidien.
Voici donc les 16 trouvailles à surveiller lors de ta prochaine visite chez Dollarama ce mois-ci.
Ensemble de bougeoirs en verre
Cet ensemble tout-en-un du Dollarama permet de créer une décoration élégante sans dépenser une fortune.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Difficile de ne pas s'arrêter en repérant cette trouvaille, sachant que des ensembles semblables se vendent souvent plusieurs dizaines de dollars dans les boutiques de décoration. Pour seulement 5 $, cette boîte comprend un plateau miroir, deux bougeoirs en verre avec leurs petites bougies ainsi qu'un diffuseur, de quoi créer instantanément un joli coin déco dans le salon, la salle de bain ou la chambre.
Fond de teint en poudre e.l.f Camo
Les produits e.l.f. font rarement leur apparition au Dollarama, alors cette trouvaille à 5 $ risque de partir rapidement.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
La section beauté du Dollarama réserve parfois de vraies surprises, et celle-ci en est une. Le fond de teint en poudre Camo de la marque e.l.f. est vendu à seulement 5 $, alors qu'il se détaille habituellement autour de 14 $ en pharmacie. Si tu connais déjà e.l.f., tu sais que ce nom est apprécié pour son excellent rapport qualité-prix quand on la paye le prix habituel. Alors, à ce coût, c'est une excellente affaire, s'il y a ta teinte en stock, bien sûr!
Ensemble pour créer ta propre horloge
Une belle base à 5 $ du Dollarama pour créer une horloge unique qui s'agence parfaitement à ton décor.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les personnes créatives qui aiment les projets DIY (do it yourself) risquent d'avoir un coup de cœur pour cette trouvaille. Cette horloge vierge est conçue pour être peinte, dessinée ou décorée selon tes envies. Les modèles similaires vendus dans les boutiques artistiques coûtent généralement beaucoup plus cher. À seulement 5 $, c'est une façon abordable de créer une pièce unique qui s'agence parfaitement à ton décor.
Ensemble de deux atomiseurs de parfum
Ces petits vaporisateurs du Dollarama sont idéals pour emporter ton parfum préféré partout.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 4 $
Ces petits vaporisateurs sont parfaits pour transporter son parfum préféré sans trimballer toute la bouteille. L'ensemble comprend deux atomiseurs rechargeables de 5 ml, pratiques pour les voyages ou le sac à main, très facile à remplir.
Des modèles très similaires (voire identiques) sont actuellement vendus 8 $ sur Amazon Canada : obtenir deux formats rechargeables pour 4 $ représente donc une excellente affaire pour les personnes qui aiment voyager léger ou se parfumer à nouveau au cours de la soirée.
Pssst : je les ai testés, et je les adore!
Ensemble de carafe vintage
Cette carafe en verre texturé du Dollarama ajoute une touche chic à une table de chevet à mini-prix.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Difficile de ne pas s'arrêter en voyant le prix de cette trouvaille. Cet ensemble comprend une carafe vintage texturée et un gobelet qui sert aussi de couvercle, tous deux en verre.
Son design élégant rappelle des modèles beaucoup plus dispendieux vendus dans les boutiques de décoration et sur Amazon Canada, où des carafes similaires se détaillent près de dix fois plus cher. À moins de 2 $, c'est une façon simple d'ajouter une touche raffinée à une table de chevet ou même un mini-bar, sans se ruiner.
Caisses pliables empilables
Ces caisses pliables du Dollarama permettent d'organiser facilement la maison tout en prenant peu de place.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces caisses pliables sont idéales pour organiser une garde-robe, un garde-manger, le coffre de la voiture ou un bureau. Elles se replient complètement lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ce qui permet de gagner de l'espace.
L'ensemble comprend deux caisses pour seulement 5 $, alors que des modèles semblables se vendent souvent autour de 5 $ l'unité chez d'autres détaillants. Une excellente option pour maximiser le rangement à petit prix.
Shampooing enrichi Coulour Goddess de Bed Head
Ce shampooing professionnel pour cheveux colorés est une vraie aubaine à 5 $.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les produits capillaires professionnels font parfois leur apparition au Dollarama lorsque l'enseigne met la main sur des fins d'inventaire, un peu à la manière de Winners. Quand ça arrive, les bons deals partent généralement très vite (et ne sont pas renouvelés) alors il faut saisir l'occasion.
Au moment de publier ces lignes, il est possible d'y trouver le shampooing Bed Head Colour Goddess de TIGI, conçu pour les cheveux colorés. Sa formule infusée d'huiles aide à nettoyer les cheveux tout en nourrissant la fibre capillaire et en préservant l'éclat de la coloration. À seulement 5 $, ça surprend, considérant que le même shampoing de 400 ml s'est déjà vendu près de 35 $ chez Industria Coiffure avant d'être épuisé.
Casquettes « Mode Vacances »
Ces casquettes du Dollarama sont une façon abordable d'ajouter une touche estivale à n'importe quelle tenue.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Les casquettes avec les messages en broderie sont l'une des tendances de l'été, et celles-ci donnent instantanément un look estival grâce à leurs couleurs douces et à leur inscription « Mode vacances ».
Elles sont parfaites pour les journées à la plage, les voyages ou les escapades en plein air tout en aidant à se protéger du soleil. À 4 $, c'est un petit achat qui complète facilement une tenue d'été, et qui s'agence avec la mode des shorts style boxeurs rayés.
Ensemble de rouleaux pour les cheveux
Cet ensemble de rouleaux pour les cheveux du Dollarama est parfait pour une coiffure volumineuse à petit prix.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 4 $
Les rouleaux thermiques ont fait un retour en force au cours des dernières années, surtout grâce aux tutoriels sur TikTok pour créer des coiffures volumineuses inspirées des brushing des années 1990. Cet ensemble à seulement 4 $ comprend neuf rouleaux de différentes tailles qui permettent de créer du volume à la racine ou de jolies boucles souples.
Tandis qu'un ensemble de huit (qui s'est vendu 1000 fois en un mois) coûte une quinzaine de dollars sur Amazon Canada, c'est un prix intéressant pour neuf morceaux de taille différente. Si tu veux mon conseil, prends deux boîtes, et t'as tout ce qu'il te faut!
Bols à fleurs
Ces pièces de vaisselle donnent un look soigné à la table tout en restant très abordables.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Le Dollarama continue d'ajouter de la vaisselle qui a l'air haut de gamme. Ces bols et assiettes aux motifs floraux apportent une touche champêtre et colorée à la table, que ce soit pour le quotidien ou pour recevoir. Des collections semblables coûtent souvent plusieurs dollars de plus par pièce dans les magasins de décoration. Une belle trouvaille pour renouveler sa vaisselle sans exploser son budget.
Sac à main effet suède
Un sac du Dollarama au look minimaliste qui rappelle des modèles beaucoup plus chers.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les sacs à main du Dollarama font régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des modèles inspirés d'Uniqlo, des tote bags effet mouton ou encore des versions en fausse fourrure. Cette fois, le Dollo mise sur une autre tendance populaire avec des sacs effet suède offerts en teintes passe-partout : noir, beige et brun.
Leur look chic et leurs couleurs neutres les rendent faciles à agencer au quotidien, alors que des modèles comparables se vendent souvent entre 15 $ et 40 $ dans plusieurs boutiques d'accessoires.
Lampe frontale
Un accessoire pratique pour le camping, les rénovations ou les situations d'urgence, à seulement 5 $ au Dollarama.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5,06 $
L'été, avoir une lampe frontale sous la main peut rapidement devenir indispensable et, à environ 5 $, c'est le genre d'achat qu'on est bien content d'avoir fait au moment où on en a réellement besoin.
Elle est pratique pour les escapades en camping, les randonnées, les sports nautiques en soirée ou simplement lorsqu'un coucher de soleil sur l'eau se prolonge et que le rangement se fait finalement dans le noir. Elle peut aussi dépanner lors d'une panne de courant. Ce modèle offre une puissance d'éclairage étonnante pour son petit prix.
Ensemble épilateur à sourcil Wilkinson
Cet ensemble de Wilkinson Sword permet de définir les sourcils et de faire du dermaplaning à une fraction du prix habituel.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Cette trouvaille risque d'intéresser les adeptes de dermaplaning et de mise en forme des sourcils. L'ensemble Wilkinson Sword Intuition Eyebrow Styler comprend trois rasoirs de précision avec un embout coiffant pour tailler les sourcils et retirer les petits poils du visage en douceur. Il peut aussi servir à exfolier légèrement la peau grâce à la technique du dermaplaning. À 5 $, c'est une excellente affaire, considérant qu'un ensemble comparable de la même marque se vend 14 $ sur Amazon, soit près de trois fois ce qu'on paye au Dollo.
Jeu « labyrinthe électrique »
Ce jeu du Dollarama est parfait pour les nostalgiques.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les jouets « électriques » de ce genre étaient hyper populaires dans les années 1990. Les parents milléniaux risquent donc d'avoir un petit élan de nostalgie... et l'envie de les faire découvrir aux enfants de leur entourage. Le principe est simple : il faut faire glisser un anneau le long du parcours sans toucher le fil, sinon le jeu s'allume et émet un son. En plus d'être amusant, ce classique permet de développer la concentration, la patience et la coordination.
Et à seulement 5 $, c'est presque un prix tout droit sorti des années 1990, non?
Autocollants avec bordure métallique
Ces rouleaux d'autocollants à 1,75 $ du Dollarama sont hyper mignons.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Il n'y a pas d'âge pour tripper sur les autocollants, avouons-le. Que tu sois un.e adulte qui aime mettre de la vie dans son agenda et sur ses items du quotidien, ou que tu cherches quelque chose pour les enfants de ton entourage, cet ensemble risque de te plaire. Ils sont offerts dans une foule de thèmes adorables, comme les fruits, les abeilles, les nuages et les popsicles.
Ensemble de panier égouttoir
Cet ensemble super cute du Dollarama facilite le lavage et l'égouttage des aliments.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 5 $
À seulement 5 $, cet ensemble égouttoir aux jolies couleurs pastel est le genre de trouvaille qui risque de se retrouver autant dans ton équipement de camping que dans ta cuisine tellement il est beau. Il comprend un grand bol et un panier perforé amovible, pratique pour laver et égoutter les fruits, les légumes, les pâtes ou encore pour préparer les repas sans salir le comptoir.
Psst : L'inventaire varie d'une succursale Dollarama à l'autre. Garde l'œil ouvert, tu pourrais tomber sur d'autres produits intéressants qu'on n'a pas eu la chance de dénicher.
- Je suis « accro du Dollarama » : voici 16 produits d'épicerie que j’achète seulement là-bas ›
- 18 produits à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser ›
- On a fait la même épicerie chez Dollarama et au Tigre Géant : voici le panier le moins cher ›
- 21 produits d’épicerie à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu du Super C pour économiser ›