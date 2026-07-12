Tu peux te baigner dans un gros parc aquatique intérieur avec «lazy river» près de Montréal
Avec 12 attractions, même les journées de pluie vont être WOW cet été!
Quand le mercure grimpe, difficile de résister à l'envie de trouver un endroit où passer la journée dans l'eau, même quand le soleil se fait rare. Entre les glissades qui donnent des papillons dans le ventre, les vagues à dompter et les coins parfaits pour relaxer, certaines sorties réussissent à plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Et celle-ci risque bien de te faire oublier la chaleur... ou de te donner une bonne excuse pour en profiter.
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À Beloeil, le parc aquatique Oceania a ouvert ses portes au début de l'année 2026 et rassemble pas moins de douze attractions réparties en différentes zones thématiques. Autrement dit, tu peux facilement y passer la journée sans avoir le temps de t'ennuyer.
Les personnes en quête d'adrénaline pourront commencer par Le Tour-billon de l'Amiral, une glissade en tube qui traverse deux énormes bols tourbillonnants avant de se jeter dans un bassin. Si ça ne suffit pas, Sauve-toi Moussaillon! promet aussi une bonne montée de sensations avec son immense tube fermé qui t'avale avant une descente complètement décoiffante.
Tu préfères jouer les surfeuses ou surfeurs? Direction Le Roi du Surf, un double FlowRider où les débutantes et débutants comme les plus expérimenté.e.s peuvent apprivoiser une vague artificielle sans quitter le Québec.
Après les descentes à toute vitesse, rien de mieux que de s'installer dans un tube et de se laisser dériver dans la Balade des Matelots. Cette lazy river est parfaite pour prendre une pause, jaser avec tes proches et profiter de l'ambiance tropicale avant de replonger dans l'action.
Les billets commencent à 37 $ pour les enfants mesurant entre 34 et 47 pouces et à 44 $ pour les personnes de 48 pouces et plus. Les tout-petits de 2 ans et moins entrent gratuitement, tandis qu'un billet « Bébé et son invité » est offert à 30 $ pour les adultes qui accompagnent un bambin.
Selon la journée choisie, il est même possible d'opter pour un billet en après-midi si tu n'as pas envie d'y passer toute la journée.
Parc aquatique Oceania
Prix : À partir de 37 $ (34 à 47 po) et 44 $ (48 po et plus), Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins.
Quand : Du lundi au jeudi de 10 h à 18 h le jeudi et le dimanche, de 10 h à 20 h le vendredi et le samedi
Adresse : 107, rue de l'Industrie, Belœil, QC
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