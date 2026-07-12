Costco offre un article d'été 4-en-1 pour 58 % moins cher que sur Amazon
Tu vas être populaire lors des sorties estivales!
L'été, c'est la saison des grillades, des repas sur la terrasse et des glacières remplies de boissons. Si tu aimes recevoir ou cuisiner dehors, il y a une trouvaille aperçue chez Costco qui pourrait vite devenir ton nouvel indispensable. L'entrepôt vend un bac de préparation et de service pliable 4-en-1 signé Cuisinart pour seulement 19,99 $, soit un prix qui fait du bien au portefeuille lorsqu'on le compare à celui affiché sur Amazon.
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Ce grand bac extensible de 17,4 L est conçu pour remplir plusieurs fonctions. Une fois déplié, il peut servir à faire mariner des pièces de viande, préparer les aliments ou encore garder des boissons bien au frais avec de la glace. Son couvercle se transforme aussi en plateau de service ou en planche à découper, ce qui permet de limiter le nombre d'accessoires à sortir lorsqu'on cuisine à l'extérieur.
Le bac de préparation et de service pliable 4-en-1 de Cuisinart au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Pensé pour être pratique, il est doté de stabilisateurs pour faciliter le transport lorsqu'il est rempli ainsi que d'un bouchon de vidange amovible qui simplifie le nettoyage après utilisation. Une fois la journée terminée, il se replie en format compact afin de prendre beaucoup moins de place dans une armoire ou le coffre de l'auto.
Le même modèle, mais en plus petit avec une capacité de 11,3 L, est actuellement affiché à 48 $ sur Amazon Canada. En comparaison, le prix aperçu chez Costco représente une économie d'environ 28 $, soit près de 58 % de moins.
Le même modèle est actuellement affiché à 48 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada
Pour un accessoire qui peut servir autant lors des BBQ, des pique-niques, du camping que des soirées sur la terrasse, c'est le genre de trouvaille qui mérite peut-être un détour avant qu'elle disparaisse des tablettes.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.