Costco offre un article d'été 4-en-1 pour 58 % moins cher que sur Amazon

Tu vas être populaire lors des sorties estivales!

La façade d'un Costco. Droite : La façade d'un bâtiment Amazon.

Costco offre un article d'été pratique à bon prix.

Narcity Québec, Rzyotova | Dreamstime
Éditrice Junior

L'été, c'est la saison des grillades, des repas sur la terrasse et des glacières remplies de boissons. Si tu aimes recevoir ou cuisiner dehors, il y a une trouvaille aperçue chez Costco qui pourrait vite devenir ton nouvel indispensable. L'entrepôt vend un bac de préparation et de service pliable 4-en-1 signé Cuisinart pour seulement 19,99 $, soit un prix qui fait du bien au portefeuille lorsqu'on le compare à celui affiché sur Amazon.

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Ce grand bac extensible de 17,4 L est conçu pour remplir plusieurs fonctions. Une fois déplié, il peut servir à faire mariner des pièces de viande, préparer les aliments ou encore garder des boissons bien au frais avec de la glace. Son couvercle se transforme aussi en plateau de service ou en planche à découper, ce qui permet de limiter le nombre d'accessoires à sortir lorsqu'on cuisine à l'extérieur.

Le bac de pr\u00e9paration et de service pliable 4-en-1 de Cuisinart au Costco. Le bac de préparation et de service pliable 4-en-1 de Cuisinart au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Pensé pour être pratique, il est doté de stabilisateurs pour faciliter le transport lorsqu'il est rempli ainsi que d'un bouchon de vidange amovible qui simplifie le nettoyage après utilisation. Une fois la journée terminée, il se replie en format compact afin de prendre beaucoup moins de place dans une armoire ou le coffre de l'auto.

Le même modèle, mais en plus petit avec une capacité de 11,3 L, est actuellement affiché à 48 $ sur Amazon Canada. En comparaison, le prix aperçu chez Costco représente une économie d'environ 28 $, soit près de 58 % de moins.

Cuisinart Pot extensible 4 en 1 pour pr\u00e9paration et service, vendu sur Amazon. Le même modèle est actuellement affiché à 48 $ sur Amazon Canada.Amazon Canada

Pour un accessoire qui peut servir autant lors des BBQ, des pique-niques, du camping que des soirées sur la terrasse, c'est le genre de trouvaille qui mérite peut-être un détour avant qu'elle disparaisse des tablettes.


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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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