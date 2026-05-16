Une trouvaille pour ton frigo ou tes pique-niques est 54% moins chère au Maxi vs Amazon
Pratique ET pas cher! 💸
Avec les soupers sur le patio, les BBQ et les pique-niques, ou même pour organiser ton frigo, les plateaux à garnitures pour servir légumes, fruits et accompagnements sont très pratiques. Alors, si tu cherches une option pour garder tes aliments au frais pendant plusieurs heures et nettement rangés sans payer trop cher, sache qu'une trouvaille aperçue chez Maxi offre un prix plus avantageux que sur Amazon Canada.
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Le plateau à garnitures Le Choix du Président est présentement affiché en rabais à 14,50 $ jusqu'au 20 mai 2026 chez Maxi, et à 19 $ au coût régulier. À ce prix-là, la différence devient encore plus marquée comparativement au modèle semblable vendu sur Amazon à 30,99 $.
Le plateau à garnitures Le Choix du Président est affiché à meilleur prix au Maxi que sur Amazon. Stéphanie Bernier | Narcity Québec, Amazon
Avec la facture de 19 $, ça représente déjà environ 39 % de moins que le plateau aperçu sur Amazon, mais avec l'étiquette promotionnelle de 14,50 $, l’économie grimpe à environ 53 %.
Comparativement au modèle vendu sur Amazon, le plateau aperçu chez Maxi mise davantage sur la simplicité et la praticité. Les deux produits sont fabriqués en plastique rigide transparent avec couvercle, mais celui d’Amazon inclut quelques accessoires supplémentaires, comme des pinces de service et de petits ustensiles.
Le modèle Le Choix du Président, lui, ne vient pas avec d’accessoires, mais il se démarque avec son bloc réfrigérant intégré réutilisable, ce qui permet de garder les aliments au frais sans avoir à ajouter de glace directement dans la base.
Bref, si tu veux simplifier tes repas d’été et garder tes garnitures au frais sans trop dépenser, ça peut valoir la peine de jeter un coup d’œil chez Maxi avant d’acheter en ligne.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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