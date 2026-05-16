Une trouvaille pour ton frigo ou tes pique-niques est 54​% moins chère au Maxi vs Amazon

Pratique ET pas cher! 💸

La façade d'un Maxi. Droite : La façade d'un bâtiment Amazon.

Maxi propose une trouvaille à prix plus avantageux que sur Amazon.

InformaPlus | Dreamstime, Jetcityimage | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec les soupers sur le patio, les BBQ et les pique-niques, ou même pour organiser ton frigo, les plateaux à garnitures pour servir légumes, fruits et accompagnements sont très pratiques. Alors, si tu cherches une option pour garder tes aliments au frais pendant plusieurs heures et nettement rangés sans payer trop cher, sache qu'une trouvaille aperçue chez Maxi offre un prix plus avantageux que sur Amazon Canada.

À lire également : Ce gadget de cuisine sur Amazon avec 4,4/5 étoiles a été vendu plus de 3000x en un mois

Le plateau à garnitures Le Choix du Président est présentement affiché en rabais à 14,50 $ jusqu'au 20 mai 2026 chez Maxi, et à 19 $ au coût régulier. À ce prix-là, la différence devient encore plus marquée comparativement au modèle semblable vendu sur Amazon à 30,99 $.

Le plateau \u00e0 garnitures Le Choix du Pr\u00e9sident affich\u00e9 en rabais \u00e0 14,50 $ au Maxi. Droite : Le serveur \u00e0 condiments r\u00e9frig\u00e9r\u00e9 \u00e0 4 compartiments Jucoan sur Amazon. Le plateau à garnitures Le Choix du Président est affiché à meilleur prix au Maxi que sur Amazon. Stéphanie Bernier | Narcity Québec, Amazon

Avec la facture de 19 $, ça représente déjà environ 39 % de moins que le plateau aperçu sur Amazon, mais avec l'étiquette promotionnelle de 14,50 $, l’économie grimpe à environ 53 %.

Comparativement au modèle vendu sur Amazon, le plateau aperçu chez Maxi mise davantage sur la simplicité et la praticité. Les deux produits sont fabriqués en plastique rigide transparent avec couvercle, mais celui d’Amazon inclut quelques accessoires supplémentaires, comme des pinces de service et de petits ustensiles.

Le modèle Le Choix du Président, lui, ne vient pas avec d’accessoires, mais il se démarque avec son bloc réfrigérant intégré réutilisable, ce qui permet de garder les aliments au frais sans avoir à ajouter de glace directement dans la base.

Bref, si tu veux simplifier tes repas d’été et garder tes garnitures au frais sans trop dépenser, ça peut valoir la peine de jeter un coup d’œil chez Maxi avant d’acheter en ligne.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
épicerie maxi amazon canada trouvailles maxi decoration
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

19 produits beauté de marques connues à meilleur prix chez Dollarama que chez Pharmaprix

L'une des trouvailles coûte TROIS FOIS plus cher à la pharmacie qu'au Dollarama. 🤯👀

Victoire et Canadiens de Montréal : La différence de salaire entre les 2 équipes horrifie

La doyenne Ann-Renée Desbiens gagne 10,2 fois moins que la recrue Jakub Dobeš! 🤯

Lysandre Nadeau et Claude Bégin vendent leur grande maison de Montréal pour 1,2 M$ (PHOTOS)

Ça vaut le coup d'oeil!

Ces 12 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec

Tisanes DAVIDsTEA, bonbons, fromages, kits de pizza du Costco... Vérifie ton frigo! 👀

Voici 6 emplois avec un salaire de 80 000 $ et plus où postuler dans le Grand Montréal

Une motivation pour mettre ton CV à jour! 💰

Voici les prestations et crédits qui seront versés au Québécois dans les prochains jours

Des sommes qui peuvent faire du bien au moral (et au budget).

Le sac en papier de Mike Matheson du CH fait jaser et les hypothèses sont hilarantes

Des petites collations santé ou des souvenirs pour sa famille? 🛍️

Des milliers de pommiers en fleurs t’attendent gratuitement près de Laval ce printemps

Pas besoin de débourser un sou pour profiter de ce décor enchanteur. 🌸

5 activités GRATUITES pour fans d'auto durant le Grand Prix au Concours ROYALMOUNT

Simulateur F1, expo de voitures de luxe, circuit junior et plus encore.

8 rabais allant jusqu'à 400 $ au Super Solde du printemps de Canadian Tire

Gâte-toi!