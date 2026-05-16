Fin de ton adhésion au Régime canadien de soins dentaires : Voici comment la renouveler
Tu dois t'y mettre avant le 1er juin, sinon tu la perds!
Si tu es de ceux et celles qui bénificient du Régime canadien de soins dentaires (RCSD), sache que l'heure est actuellement au renouvellement de ta couverture pour l'année 2026-2027. Passé ce délai, tu pourrais te retrouver sans protection dentaire dès le 30 juin et les soins reçus pendant une interruption ne sont pas remboursés rétroactivement.
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Les renouvellements sont ouverts depuis le 15 avril dernier et se termine officiellement le 1er juin prochain. Ta couverture actuelle reste valide jusqu'au 30 juin.
Toutefois, si tu ne fais rien d'ici là, elle s'arrêtera automatiquement à cette date. Tu peux présenter une nouvelle demande après coup, mais il y aura une période sans couverture jusqu'à ce que ça soit à nouveau approuvé... et ça peut prendre jusqu'à 30 jours.
Vérifie d'abord si tu es toujours admissible
Pour renouveler ta couverture, tu dois satisfaire à quatre conditions et pas parce que tu étais admissible pour l'année 2025-2026 que tu le seras pour 2026-2027.
D'abord, tu ne dois pas avoir accès à une assurance dentaire privée, que ce soit par ton employeur, le régime de retraite d'un membre de ta famille, une organisation professionnelle ou étudiante, ou une assurance achetée à titre individuel ou collectif.
Même si tu n'utilises pas cette couverture ou que tu as refusé d'y adhérer, le simple fait d'y avoir accès peut t'exclure du programme.
Exception : si tu es retraité.e et que tu as renoncé à ton assurance dentaire avant le 11 décembre 2023 sans pouvoir te réinscrire en vertu des règles de ta pension, tu pourrais quand même être admissible.
Toi et ton ou ta conjoint.e (le cas échéant) devez avoir produit votre déclaration de revenus canadienne pour l'année 2025. Ton revenu familial net rajusté doit être inférieur à 90 000 $. Et tu dois être résident.e canadien.ne aux fins de l'impôt.
Ce qu'il te faut pour renouveler
Avant de commencer, assure-toi d'avoir ces renseignements à portée de main pour chaque demandeur.e — toi, tes personnes à charge, et ton ou ta conjoint.e s'il y a lieu :
- Numéro d'assurance sociale (NAS)
- Numéro de membre du RCSD
- Date de naissance et nom complet
- Adresse résidentielle et postale
- Liste des couvertures dentaires via des programmes sociaux gouvernementaux, si applicable
- Avis de cotisation confirmant que la déclaration de revenus de l'année précédente a bien été produite
Deux façons de renouveler
La méthode la plus rapide, c'est de renouveler en ligne via Mon dossier de Service Canada (MDSC). Une fois connecté.e, le RCSD apparaît en haut de ton tableau de bord.
Tu cliques sur « Présenter une demande au Régime canadien de soins dentaires » et tu suis les étapes. Pense à sélectionner « numérique » comme préférence de communication pour recevoir tes avis par courriel plutôt que d'attendre le courrier postal.
Si tu ne peux pas utiliser la plateforme en ligne, tu peux appeler Service Canada au 1-833-537-4342 Tu peux aussi te faire accompagner par une personne de confiance ou un.e délégué.e si tu en as besoin.
Une fois ta demande soumise, tu peux vérifier l'état de ton renouvellement en ligne ou par téléphone. Avant chaque rendez-vous chez ton ou ta fournisseur.e de soins dentaires, confirme toujours que ta couverture est active et que la clinique accepte les client.e.s du RCSD en facturant directement à la Sun Life.
Les soins reçus pendant une interruption de couverture ne sont pas couverts, ni remboursés après coup.
Quel montant dois-tu payer au dentiste avec cette couverture?
Le montant que tu dois payer avec le RCSD dépend principalement de ton revenu familial net rajusté :
Si ton revenu familial est inférieur à 70 000 $, le RCSD couvre 100 % des soins admissibles selon ses tarifs. Tu pourrais quand même payer des frais supplémentaires si ton dentiste facture plus cher que les tarifs du programme ou si certains soins ne sont pas couverts.
Si ton revenu familial se situe entre 70 000 $ et 79 999 $, le RCSD paie 60 % des soins admissibles. Tu dois donc assumer 40 % des coûts, en plus des frais supplémentaires possibles.Si ton revenu familial se situe entre 80 000 $ et 89 999 $, le RCSD couvre 40 % des soins admissibles. Tu dois payer 60 % des coûts, plus les frais supplémentaires possibles. Pour plus de détails sur la RCSD, c'est par ici.
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