Voici 6 emplois avec un salaire de 80 000 $ et plus où postuler dans le Grand Montréal
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Tu songes à changer de cap professionnel sans trop t’éloigner du Grand Montréal? Sache que le marché de l’emploi dans la région regorge présentement de postes offrant un salaire de 80 000 $ par année ou plus dans des domaines aussi variés que l’automobile, la formation technique, la gestion de produits ou encore la vente.
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Que ce soit sur LinkedIn, Jobboom, Indeed ou Glassdoor, on a feuilleté diverses plateformes de recherche d'emploi et on s'est arrêté sur six jobs qui payaient un bon salaire annuel.
Que tu aies le profil analytique, commercial ou technique, il y en a peut-être un qui te correspond. Voici les détails.
Analyste, stratégie de prix
Salaire : Dès 80 000 $/an
Employeur : Bumper to Bumper
Lieu : Boucherville, QC
Description du poste : L’entreprise Bumper to Bumper est à la recherche d’une personne pour piloter l’optimisation de ses stratégies tarifaires.
La personne retenue utilisera des outils analytiques comme SAP, Power BI et le logiciel de tarification PROS pour positionner les prix selon les tendances du marché, la rentabilité et les priorités de l’entreprise.
Voici quelques exigences :
- Baccalauréat en finance, économie, administration ou domaine connexe
- Plus de 3 ans d’expérience en tarification, analyse financière ou analytique d’affaires
- Maîtrise avancée d’Excel et connaissance de Power BI et de SAP
- Bilinguisme français-anglais requis
Avantages : assurance dentaire, régime de retraite avec contribution de l’employeur, horaires flexibles, code vestimentaire décontracté, stationnement sur place.
Pour postuler, c’est par ici.
Conseiller.ère aux événements corporatifs
Salaire : 81 566 $ à 116 522 $/an
Employeur : Barreau du Québec
Lieu : Montréal, QC
Description du poste : Le Barreau du Québec cherche une personne pour planifier, coordonner et livrer ses événements corporatifs (colloques, congrès, cérémonies de remises de prix, tournées et panels, notamment).
La personne engagée gérera chaque étape de A à Z : besoins, budgets, commandites, fournisseurs, inscriptions et logistique sur place. Elle contribuera aussi à des projets spéciaux sous la supervision de la directrice des communications.
Voici quelques exigences :
- Baccalauréat en communication, marketing ou domaine connexe
- Au moins 3 ans d’expérience pertinente en gestion d’événements
- Excellent français et anglais, à l’oral et à l’écrit
- Sens de l’organisation, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément
Avantages : poste permanent non syndiqué, 35 h/semaine, mode hybride, avantages sociaux compétitifs, conciliation travail-famille.
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Conseiller.ère en vente de véhicules d’occasion
Salaire : Dès 90 000 $/an, plus bonis annuels de performance
Employeur : Vimont Toyota Laval
Lieu : Laval, QC
Description du poste : Vimont Toyota est en pleine croissance et cherche à renforcer son équipe aux ventes. La personne embauchée s’occupera de conseiller la clientèle dans l'achat de véhicules d'occasion, en misant sur l'écoute et l'orientation client.
Exigences :
- 2 ans d'expérience en vente automobile (obligatoire)
- Permis de conduire valide (obligatoire)
- Français requis; anglais un atout
Avantages : véhicule démonstrateur fourni, assurance collective, horaire allégé et flexible (lundi au vendredi, fins de semaine au besoin).
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Formateur.trice Service Technique
Salaire : 85 000 $ à 135 000 $/an, plus prime annuelle
Employeur : Ford
Lieu : Laval, QC
Description du poste : Ford Canada est à la recherche d'un.e expert.e pour animer des formations techniques destinées aux technicien.ne.s de ses concessionnaires.
Basée au centre de formation de Laval, la personne retenue enseignera les technologies de pointe (moteurs à combustion, véhicules hybrides et électriques, etc.) en classe et en formation à distance. Elle assurera aussi la gestion opérationnelle du centre et participera au développement de nouveaux contenus de formation.
Exigences :
- Technicien.ne automobile certifié.e (accréditation Ford ou industrielle)
- Minimum de 5 ans d'expérience en diagnostic et réparation automobile
- Bilinguisme français-anglais obligatoire
- Permis de conduire valide et passeport en cours de validité
- Maîtrise de Microsoft 365
Avantages : programme de primes annuelles, poste hybride
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Gestionnaire de produits
Salaire : 80 000 $ à 100 000 $/an, plus prime annuelle
Employeur : Le groupe Master
Lieu : Montréal, QC
Description du poste : Le Groupe Master, entreprise québécoise spécialisée dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), est à la recherche de deux gestionnaires de produits pour rejoindre son équipe.
La personne choisie agira comme « championne » de ses catégories de produits, en assurant la liaison avec les fournisseurs, en animant des sessions de formation à l'échelle nationale et en soutenant les équipes de vente avec des analyses et des outils concrets. Elle participera également à des projets interfonctionnels et contribuera à l'élaboration des stratégies de mise en marché.
Exigences :
- 5 ans ou plus d'expérience dans le domaine CVCA-R ou un secteur connexe
- Études postsecondaires en administration, ingénierie ou domaine apparenté (atout)
- Bilinguisme français-anglais requis
- Maîtrise de Microsoft Office
- Sens analytique et orientation client
Avantages : couverture médicale et dentaire dès le jour 1, REER collectif, télémédecine, programme d'aide aux employé.e.s, remboursement des frais d'adhésion à un ordre professionnel, vacances anticipées.
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Représentant.e des ventes
Salaire : 80 800 $ à 101 000 $/an, plus prime de performance
Employeur : KraftHeinz
Lieu : Mont-Royal, QC
Description du poste : L'usine de Mont-Royal de Kraft Heinz cherche un.e représentant.e des ventes pour son territoire montréalais. La personne retenue exécutera les plans de vente dans ses comptes attitrés : gestion du marchandisage, placement de nouveaux produits, promotion de programmes saisonniers et élaboration de plans d'affaires annuels.
Exigences :
- Diplôme universitaire ou collégial
- Passion pour la vente et la marchandisation
- Permis de conduire valide avec bon dossier de conduite (obligatoire)
- Bilinguisme français-anglais requis
- Capacité à soulever des charges allant jusqu'à 50 lb
Avantages : voiture de compagnie fournie 24 h/7 (essence, assurance et changement de pneus inclus), assurances collectives payées à 100 % par l'employeur dès le jour 1, fonds de pension avec contribution patronale jusqu'à 8 %, iPad et ordinateur fournis.
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