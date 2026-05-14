On annonce des ressentis allant jusqu'à 34 dans le sud du Québec la semaine prochaine
Ça sent ENFIN l'été! ☀️
Tu peux commencer à compter les heures : La météo au Québec s'annonce enfin encourageante. Eh oui, la grisaille et le froid vont tirer leur révérence dans les prochains jours dans le sud de la province pour laisser toute la place au soleil et au temps plus doux. Non seulement tu pourras ranger tes bottes de pluie, mais tu pourras aussi sortir tes gougounes! Des températures estivales sont prévues pour la semaine prochaine.
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Selon MétéoMédia, « le soleil sera particulièrement présent au cours de la fin de semaine, surtout samedi et dimanche ». Dès ce vendredi 15 mai, le long week-end des Patriotes débutera en force, alors que le mercure sera à la hausse et grimpera jusque dans les 20 degrés.
Puis, si l'on se fie aux prévisions à long terme, cette remontée se poursuivra jusqu'à mardi prochain lorsque la ligne du thermomètre pourrait atteindre jusqu'à 26°C, avec des températures ressenties dépassant même les 30 dans plusieurs secteurs.
Le temps sera dégagé en partie, mais des risques d'orages dispersés sont également au programme au cours de cette journée. Il faudra donc en profiter au maximum. D'autant plus que cette poussée de chaleur sera de courte durée. Dès le lendemain, soit le mercredi 20 mai, le mercure retrouvera des normales de saison.