Pluie, neige et redoux : la météo au Québec sera tout sauf plate ce mois-ci
Ne range pas ton manteau d'hiver tout de suite...
En avril, le printemps s’installe officiellement… du moins sur le calendrier. Parce que selon les prévisions météo pour le Québec tirées de l’édition 2026 de l’Almanach des fermiers, la douceur pourrait tarder à se pointer. Au menu : encore de la neige possible dans l’est, des averses à répétition et des précipitations au-dessus des normales saisonnières.
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Pour établir ses prévisions, l’Almanach des fermiers s’appuie sur des méthodes vieilles de plus de 200 ans, qui combinent l’activité solaire, la position des planètes et des données météo historiques. Ce n’est pas une science exacte, mais ça donne une bonne idée des tendances à venir.
Pour avril 2026, on parle d’une température moyenne autour de 3 °C, soit environ 1 °C sous les normales.
Côté précipitations, on prévoit environ 90 mm, ce qui dépasse la moyenne : jusqu’à 30 mm de plus dans l’est et 20 mm de plus dans l’ouest. Bref, attends-toi à voir passer pas mal de nuages.
Maintenant que le mois d'avril est bien commencé, on peut également zyeuter du côté des prévisions à court terme de MétéoMédia.
Selon les plus récentes informations, les flocons n'ont pas dit leur dernier mot, notamment cette semaine, en raison d'une perturbation qui pourrait venir compliquer les déplacements tôt mardi matin le 7 avril, surtout dans le sud du Québec.
Du 8 au 12 avril, le soleil fera un retour apprécié avec un thermomètre dépassant les 5 °C dans le Grand Montréal. Ensuite, les températures grimpent rapidement : jusqu’à 13 °C jeudi et vendredi, mais avec plus de nuages et un peu de pluie.
Le week-end reste doux, entre 11 °C et 13 °C, avec un mélange de soleil et de passages nuageux. Dimanche sera particulièrement agréable, avant un retour de la pluie lundi malgré des températures encore clémentes.
Toujours à Montréal, la semaine du 14 avril s’annonce venteuse et pluvieuse, avec des rafales soutenues et des températures autour de 11 à 12 °C. Un répit est prévu le 16 avril, avec une journée très ensoleillée, avant un retour de la pluie le lendemain.
Par la suite, la météo devient plus stable vers la fin du mois, avec des températures semblables et moins de précipitations, même si le ciel reste souvent variable.
Voici les prévisions météo pour le Québec selon l'Almanach des fermiers :
- Du 1er au 4 avril
- Le mois s'ouvre sur une note relativement clémente : du soleil, des températures douces, puis quelques averses qui s'invitent rapidement à la fête.
- Du 5 au 8 avril
- Ambiance franchement pluvieuse et fraîche. Pas encore le temps de ranger les gros manteaux.
- Du 9 au 13 avril
- Grosse surprise de mi-mois : la neige fait son retour dans l'est du Québec, accompagnée de pluie et d'un froid marqué. À l'ouest, le temps reste humide, mais plus doux, avec des averses et des températures plus supportables.
- Du 14 au 19 avril
- Des averses éparses persistent, dans un contexte encore frais. Le printemps est là en théorie... mais il continue d'hésiter.
- Du 20 au 24 avril
- Retour bienvenu du soleil, entrecoupé de quelques averses, dans des conditions plus douces. Un répit appréciable après les deux premières semaines chargées.
- Du 25 au 30 avril
- Le mois se conclut sur une note nettement plus encourageante : beau temps, quelques averses passagères et des températures qui remontent vers le chaud. Un avant-goût prometteur de mai.