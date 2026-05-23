Ce petit village ontarien aux rues pavées donne l’impression d’un voyage en Europe
Histoire de faire changement du « road trip » à Tremblant!
Si tu rêves d’une escapade qui rappelle les villages alpins d’Europe, mais que tu as envie de faire changement de Tremblant cet été, il existe un endroit en Ontario qui risque de te surprendre. Avec ses rues pavées, ses boutiques colorées et son ambiance de station de montagne, cette destination située à quelques heures du Québec donne presque l’impression d’être en voyage sur un autre continent.
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Entouré de paysages montagneux et d’activités de plein air, Blue Mountain Village en Ontario attire les voyageurs et voyageuses qui veulent décrocher sans prendre l’avion.
Le cœur du village donne l’impression d’être dans une petite destination européenne et tu peux y passer l’après-midi à flâner entre les boutiques, les cafés et les restaurants, ou encore ralentir le rythme avec une visite au spa, un verre au soleil sur une terrasse ou quelques parties dans l’arcade.
Parmi les autres activités populaires, il y a la balade en gondole panoramique ainsi que le Plunge! Aquatic Centre, un complexe aquatique intérieur et extérieur accessible toute l’année.
Si tu recherches davantage d’adrénaline, il y a aussi plusieurs options à sensations fortes. Le Ridge Runner Mountain Coaster traverse la forêt à grande vitesse, tandis que les parcours aériens permettent de relever des défis dans les arbres avec des points de vue impressionnants. Des sentiers de randonnée et de vélo sont également accessibles dans le secteur.
Pendant l’été, plusieurs festivals et événements sont organisés sur place, dont des célébrations de la fête du Canada, des spectacles de musique et des projections de films sous les étoiles.
Si tu veux profiter de ta visite pour explorer les environs, sache que le village se trouve à quelques minutes de Collingwood, une charmante ville au bord de l’eau remplie de commerces locaux et de cafés. C’est un endroit parfait pour marcher, découvrir des adresses gourmandes et admirer le paysage.
Avec son ambiance alpine et sa grande variété d’activités, Blue Mountain Village pourrait t’offrir l’escapade parfaite pour vivre un vrai dépaysement sans quitter le pays.
Site Internet de Blue Mountain Village
* Ceci est une adaptation de l'article « This little Ontario village with cobblestone streets and cozy shops is like a trip to Europe », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.