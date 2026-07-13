Le gouvernement doit 1,9 milliard $ aux Canadiens et tu peux vérifier si un chèque t'attend

On parle de plus de 10 millions de chèques qui attendent toujours preneur. 😳

De l'argent canadien.

Le gouvernement, via l'Agence du revenu du Canada (ARC), doit 1,9 milliard $ aux Canadiens en chèques non encaissés.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Et si une partie de ton argent dormait quelque part sans que tu le saches? L'Agence du revenu du Canada (ARC) a l'habitude de réclamer son dû rapidement, mais lorsque vient le temps de rendre la monnaie de sa poche à la population, c'est un peu moins vrai. Des sommes colossales attendent dans les coffres du gouvernement canadien.

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Selon les plus récentes données de l'ARC, en date du 9 juillet, pas moins de 10 833 150 chèques n'avaient toujours pas été encaissés, pour une valeur totale de 1 878 270 000 $. En moyenne, cela représente un peu plus de 173 $ par chèque.

Si ça peut sembler peu pour certaines personnes, pour d'autres, c'est l'équivalent d'un gros lot à la loterie. Ces sommes proviennent généralement de remboursements d'impôt, de crédits d'impôt ou de prestations que leurs bénéficiaires n'ont jamais encaissés.

Malgré tout, de nombreuses personnes finissent par réclamer leur dû. Depuis février 2020, quelque 5 613 430 chèques, totalisant environ 2,08 milliards de dollars, ont ainsi été récupérés.

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu'un chèque demeure non encaissé : un déménagement sans mise à jour de l'adresse, du courrier égaré, un montant jugé trop faible pour se rendre à la banque ou, tout simplement, le fait d'ignorer qu'un remboursement est dû.

La marche à suivre pour vérifier et réclamer ton dû

Par chance, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Tu peux vérifier si le gouvernement te doit de l'argent directement dans ton compte Mon dossier de l'ARC.

Si tu n'en as pas encore, tu peux en créer un rapidement à l'aide de ton numéro d'assurance sociale et des renseignements figurant sur ton plus récent avis de cotisation.

Une fois la connexion faite, rends-toi dans la section « Chèques non encaissés », généralement située dans le coin inférieur droit de la page d'accueil. Si un montant t'attend, il s'y affichera.

Bonne nouvelle : ces chèques n'expirent jamais. Même un remboursement datant de plusieurs années peut encore être réclamé.

Si un montant apparaît, tu pourras remplir un formulaire prérempli pour demander un nouveau paiement, puis choisir de recevoir l'argent par dépôt direct ou par chèque. Cette option s'applique aux paiements personnels émis depuis plus de six mois, qu'il s'agisse d'un remboursement d'impôt, du crédit pour la TPS/TVH ou de prestations pour enfants.

À garder en tête avant de faire ta demande

Si tu as une dette envers l'ARC, celle-ci pourrait retenir une partie ou la totalité de la somme avant de te verser le solde. Prévois aussi un délai de traitement pouvant atteindre six semaines.

Pendant que tu y es, prends deux minutes pour t'assurer que ton adresse et tes informations bancaires sont à jour dans Mon dossier. C'est le meilleur moyen d'éviter qu'un futur paiement se retrouve, lui aussi, sans destinataire.


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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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