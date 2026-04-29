Le gouvernement doit 1,88 milliard $ aux Canadiens - vérifie si un chèque t'attend
C'est 10,5 MILLIONS de chèques qui n'ont jamais été encaissés. 😳
Tu dois de l'argent au fisc? L'Agence du revenu du Canada (ARC) sait généralement où te trouver! Mais quand c'est elle qui t'en doit… silence radio. Et pourtant, en ce moment, l'ARC détient des sommes colossales qui appartiennent à des Canadiens et Canadiennes qui ne les ont jamais réclamées.
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1 879 622 000 $ qui attendent leurs propriétaires
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En date de janvier 2026 (mis à jour en février 2026), plus de 10,5 millions de chèques n'avaient toujours pas été encaissés au Canada, pour une valeur totale d'environ 1,88 milliard de dollars (1 879 622 000 $), soit environ 179 $ par chèque en moyenne.
Ces montants proviennent de remboursements d'impôt, de crédits fiscaux ou de prestations que l'ARC n'a pas réussi à remettre à leurs destinataires. Depuis février 2020, les citoyens et citoyennes ont tout de même récupéré plus de 5,1 millions de chèques totalisant environ 1,9 milliard de dollars. Mais il en reste énormément en suspens.
Pourquoi ces chèques n'ont jamais été encaissés? Les raisons sont variées : une adresse non mise à jour après un déménagement, un courrier perdu pendant les fêtes, un montant jugé trop faible pour valoir le déplacement à la banque. Certaines personnes ignorent tout simplement qu'elles avaient droit à un remboursement ou à un crédit. Dans tous les cas, cet argent t'appartient et il t'attend.
Comment vérifier si l'ARC te doit de l'argent et/ou le réclamer
C'est entièrement gratuit et ça prend moins de cinq minutes. Voici comment procéder :
Connecte-toi à ton compte Mon dossier ARC sur le site officiel de l'Agence du revenu du Canada. Si tu n'as pas encore de compte, tu peux en créer un à l'aide de ton numéro d'assurance sociale et de quelques renseignements tirés de ton dernier avis de cotisation. L'inscription ne prend que quelques minutes.
Une fois connecté.e, repère la section « Chèques non encaissés » dans le coin inférieur droit de la page d'accueil. Tu verras immédiatement si des sommes t'attendent.
Sache que les chèques de l'ARC n'ont pas de date d'expiration. Un remboursement qui remonte à plusieurs années reste entièrement réclamable.
Si un montant apparaît dans ton dossier, tu pourras télécharger un formulaire prérempli pour en demander le renouvellement, puis choisir entre le dépôt direct ou un nouveau chèque par la poste. Cette procédure s'applique aux paiements personnels datant de plus de six mois — remboursements d'impôt, crédit TPS/TVH ou prestations pour enfants.
Ce qu'il faut garder en tête
Si tu as une dette fiscale auprès de l'ARC, celle-ci pourrait déduire les sommes dues avant de te verser le reste. Le traitement d'une demande peut aussi prendre jusqu'à six semaines. En attendant, prends un moment pour vérifier que ton adresse et tes coordonnées bancaires sont bien à jour dans Mon dossier ARC : c'est la façon la plus simple d'éviter que tes prochains paiements ne restent eux aussi sans réponse.
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