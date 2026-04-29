Les taux d’imposition sur le revenu au Canada sont sortis pour 2026 et voici quoi savoir
Planifie dès maintenant pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans quelques mois.
Maintenant que la saison des impôts pour l'année d'imposition 2025 est sur le point d'être terminée, c'est le bon moment de se tourner vers l'avenir et de regarder ce qui t'attend pour 2026. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a mis à jour ses taux d'imposition fédéraux pour cette année, et comprendre ces chiffres peut t'aider à mieux planifier tes finances.
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Au Canada, peu importe ce que tu gagnes, tu es soumis.e à un régime fiscal progressif. Ça signifie que ton taux d'imposition augmente par paliers à mesure que ton revenu grimpe, mais seulement sur la portion qui dépasse chaque seuil et non la totalité de tes revenus.
Pour 2026, toutes les tranches ont été indexées à la hausse de 2 %, en accord avec les données de l'Indice des prix à la consommation de Statistique Canada.
Tu remarqueras également qu'il y a une baisse d'impôt au premier palier. Il s'agit d'une promesse annoncée par le gouvernement Carney l'an dernier, passant de 15 % avant juillet 2025 à 14,5 %, pour s'établir à 14 % depuis le 1er janvier dernier.
Les taux d'imposition fédéraux au Canada pour 2026
Voici les paliers qui s'appliquent à ton revenu imposable cette année :
- 14 % sur les premiers 58 523 $ de revenu
- 20,5 % sur la portion entre 58 523 $ et 117 045 $
- 26 % sur la portion entre 117 045 $ et 181 440 $
- 29 % sur la portion entre 181 440 $ et 258 482 $
- 33 % sur tout ce qui dépasse 258 482 $
Le montant personnel de base en 2026
Le montant personnel de base (MPB) est un crédit d'impôt non remboursable accordé à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. En 2026, il s'établit à 16 452 $, contre 16 129 $ en 2025.
Concrètement, ça veut dire que tu ne paies aucun impôt fédéral sur cette première portion de ton revenu.
Si tu gagnes moins de 16 452 $ dans l'année, tu seras exempté.e d'impôt fédéral — et si tu gagnes davantage, l'imposition commence seulement à partir de ce seuil.
Exemple concret pour un salaire de 150 000 $
Pour rendre tout ça plus parlant, voici comment se calcule l'impôt fédéral pour quelqu'un qui gagne 150 000 $ en 2026 :
- 0 % sur les premiers 16 452 $ (montant personnel de base) = 0 $
- 14 % sur 42 071 $ (de 16 452 $ à 58 523 $) = 5 889,94 $
- 20,5 % sur 58 522 $ (de 58 523 $ à 117 045 $) = 11 997,01 $
- 26 % sur 32 955 $ (de 117 045 $ à 150 000 $) = 8 568,30 $
- Total de l'impôt fédéral : 26 455,25 $
C'est uniquement la portion fédérale. L'impôt provincial du Québec vient s'y ajouter, bien que divers crédits et déductions puissent alléger ta facture finale.
Comment optimiser ta situation fiscale dès maintenant?
Que tu sois une personnes salariée ou à ton compte, connaitre les taux d'imposition peut te permettre de mieux planifier ta stratégie financière. Voici quelques pistes concrètes :
- Vérifie tes retenues à la source pour éviter les mauvaises surprises en avril 2027;
- Maximise tes cotisations à ton REER pour réduire ton revenu imposable;
- Pense à ton CELI pour faire croître ton épargne à l'abri de l'impôt;
- Explore le CELIAPP si tu envisages l'achat d'une première propriété;
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