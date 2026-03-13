Impôts au Québec: Une réforme à 8 paliers d'imposition viserait directement les plus riches
En 1971, on comptait 17 paliers différents! 🫠
Si tu as déjà regardé ta déclaration de revenus en te demandant comment tout ça fonctionne, tu es loin d’être la seule personne dans cette situation. Les paliers d’imposition du Québec, soit le système qui détermine combien tu paies en impôt selon ton revenu, ont beaucoup évolué au fil des décennies. Selon un organisme, ils pourraient encore changer pour le bien des finances publiques.
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Le 12 mars dernier, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a publié L’impôt sur le revenu des particuliers au Québec : portrait et proposition, qui retrace l’évolution de la fiscalité québécoise.
À une certaine époque existaient 17 paliers d’imposition pour les contribuables du Québec. Aujourd’hui, c’est une tout autre histoire et l’IRIS a donc développé une proposition concrète de réforme.
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’actuellement, au Québec, la table d’imposition compte quatre paliers. Grâce au montant personnel de base, fixé à 18 571 $ pour l’année 2025, personne ne paie d’impôt sur cette première tranche de revenu. Au-delà, les taux progressent comme suit :
- De 18 571 $ à 53 255 $ : 14 %
- De 53 255 $ à 106 494 $ : 19 %
- De 106 494 $ à 129 591 $ : 24 %
- 129 591 $ et plus : 25,75 %
Selon la note de l’IRIS, le taux marginal d’imposition maximal combiné (fédéral et provincial) atteignait 53,31 % en 2025. Ce taux représente le sommet auquel peut être imposée la tranche de revenu la plus élevée d’un contribuable au Québec.
C’était bien différent en 1971
Pour saisir à quel point le régime fiscal a changé, un coup d’œil dans le rétroviseur s’impose. Au début des années 1970, la progressivité de l’impôt québécois était beaucoup plus marquée qu’aujourd’hui.
En 1971, la table ne comptait pas moins de 17 paliers d’imposition et jusqu’à 21 en 1978. À titre de comparaison, les revenus les plus faibles étaient alors imposés à seulement 5,8 %, bien en deçà des 14 % appliqués au premier palier actuel.
Voici à quoi ressemblaient les 17 paliers de 1971, en dollars de 2025 :
- De 0 $ à 7 802 $ : 5,8 %
- De 7 802 $ à 15 604 $ : 7,4 %
- De 15 604 $ à 23 406 $ : 9,0 %
- De 23 406 $ à 31 208 $ : 10,1 %
- De 31 208 $ à 46 811 $ : 11,7 %
- De 46 811 $ à 62 415 $ : 13,8 %
- De 62 415 $ à 78 019 $ : 15,9 %
- De 78 019 $ à 93 623 $ : 18,6 %
- De 93 623 $ à 117 028 $ : 21,2 %
- De 117 028 $ à 195 047 $ : 23,9 %
- De 195 047 $ à 312 075 $ : 26,5 %
- De 312 075 $ à 468 113 $ : 29,2 %
- De 468 113 $ à 702 170 $ : 31,8 %
- De 702 170 $ à 976 904 $ : 34,5 %
- De 975 236 $ à 1 950 472 $ : 37,1 %
- De 1 950 472 $ à 3 120 755 $ : 39,8 %
- De 3 120 755 $ et + : 42,4 %
Les taux élevés visaient avant tout les très hauts revenus, dans un contexte où l’État jouait un rôle nettement plus actif dans la redistribution de la richesse et le financement des services publics, note l’IRIS.
Cette ère à forte progressivité a toutefois pris fin dans les années 1980. En 1988, le Québec est passé à cinq paliers avant d’arriver, en 1998, à trois paliers. Un quatrième échelon sera ajouté en 2013 par le gouvernement de Pauline Marois.
Les paliers d’imposition proposés par l’IRIS
Afin de générer de nouvelles recettes fiscales, sans toucher aux contribuables à revenus modestes, l’IRIS propose de réformer la table d’imposition.
L’organisme suggère notamment de doubler le nombre de paliers d’imposition, en passant de quatre à huit, en plus du montant personnel de base, pour accroître la progressivité du régime fiscal en ciblant principalement les revenus plus élevés. Voici la table proposée pour 2025 :
- Montant personnel de base (0 $ à 18 571 $) : 0 %
- 18 571 $ à 53 254 $ : 14 %
- 53 254 $ à 71 825 $ : 20 %
- 71 825 $ à 90 000 $ : 21 %
- 90 000 $ à 106 495 $ : 23 %
- 106 495 $ à 129 590 $ : 25 %
- 129 590 $ à 175 000 $ : 27 %
- 175 000 $ à 250 000 $ : 30 %
- 250 000 $ et plus : 34 %
Selon les simulations de l’IRIS, cette réforme rapporterait 3,3 G$ annuellement au gouvernement du Québec.
« Cette somme serait particulièrement utile à l’heure où le gouvernement du Québec impose des compressions aux différents ministères pour réduire son déficit, privant ainsi la population de services pourtant essentiels », lit-on.
Selon l’IRIS, en choisissant de ne pas augmenter le taux d’imposition du premier palier d’imposition (0 à 53 254 $), « la proposition évite toute contribution fiscale supplémentaire pour les personnes dont le revenu se situe sous ce seuil, soit près des deux tiers des contribuables ».
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