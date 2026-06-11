Les 10 candidats de la téléréalité «La Maison des Vilains» sont dévoilés et ça va brasser
Quand « être détesté » est le critère #1 pour avoir le rôle! 👀
Sébastien Tremblay | FacebookSi tu fais partie de ceux et celles qui adorent détester les candidats et candidates de téléréalité au Québec, tu vas être servi.e. Complots, manipulations et sabotages seront au menu dès le 19 août, alors que dix personnalités controversées que tu as découvertes — et qui t'ont sans doute déjà fait réagir — à OD, aux Traîtres ou à Loft Story se retrouveront sous un même toit pour une toute nouvelle téléréalité de Crave : La Maison des Vilains.
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Animée par Maripier Morin, qui était elle aussi une vilaine de sa saison, cette adaptation québécoise de House of Villains de NBCUniversal est déjà en tournage. Au programme : des épreuves physiques et psychologiques aussi intenses qu'imprévisibles, où des personnalités réputées pour leur franc-parler, leurs stratégies douteuses ou leur absence de scrupules devront rivaliser pour obtenir des avantages et prendre le contrôle du jeu.
Chaque semaine, le sort de la maison reposera entre leurs mains, puisqu'ils et elles devront voter pour éliminer l'un des leurs.
Une chose est certaine : pour mettre la main sur le grand prix et décrocher le titre de « Super-Vilain Ultime », il faudra savoir tirer les ficelles, semer le chaos au bon moment et surtout accepter d'être le méchant de l'histoire. Ou, du moins, celui ou celle qui le joue le mieux.
Voici les dix personnes qui risquent de faire réagir en masse, encore une fois :
Arnaud Nadeau | Occupation Double Chypre
Audrey Morissette | Survivor Québec 2 + Les Traîtres 2
Geneviève Laforce | Les Traîtres 3
Laurie « veux-tu j'pogne les nerfs » Doucet | Occupation Double Californie
Kevins-Kyle Lambert | Loft Story + Hors réseau
Meriem Houla | Les Traîtres
Meriem a démontré dans Les traîtres qu'elle n'a pas peur de jouer dur. Elle arrive dans La Maison des Vilains avec cette même détermination.
Priscilla Lanni | Loft Story
Rayane Azzoug | Survivor Québec 3
Habitué aux environnements de survie et de compétition intense, Rayane sait comment rester dans la course quand la pression monte.
Sébastien Tremblay | Loft Story
Sébastien Tremblay de Loft Story.
Dany Simard | Occupation Double Portugal
La phrase que tu n'entendras sans doute pas cette saison « j'suis pas stratégique ». Au moins, les vilains, ils ne mentent pas (trop) là-dessus!