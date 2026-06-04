Big Brother Canada est officiellement de retour et ça va être filmé à Montréal

On connaît tous quelqu'un qui devrait participer! 👀✨

Le logo de Big Brother Canada. Droite : la maison de Big Brother Célébrités.

Big Brother Canada sera produit à Montréal par la même équipe que Big Brother Célébrités.

Big Brother Canada, Big Brother Célébrités | Facebook
Rédactrice en chef

Avis aux fans de téléréalité : Big Brother Canada fait officiellement un grand retour! Tandis que l'émission a été débranchée après douze saisons en mai 2024, Bell Média a annoncé, ce 4 juin, avoir conclu une entente afin de ramener la populaire compétition sur les écrans canadiens. Et le plus beau? C'est que ça va être filmé à Montréal!

À lire également : MusiquePlus va faire son grand retour au Québec — Voici quoi savoir

C'est à compter du printemps 2027 qu'auront lieu les tournages, ce qui nous laisse croire qu'ils se dérouleront dans la même maison que Big Brother Célébrités, filmée de l'hiver au printemps chaque année, un peu à la manière d'Occupation Double et d'OD Tentations au soleil, qui partagent la même villa. En effet, l'émission de stratégie où les murs ont des yeux et des oreilles sera produite par Entourage, l'entreprise derrière l'édition célébrités, diffusée sur Noovo.ca depuis 2021 (maintenant fusionnée à Crave).

Une nouvelle excitante pour la population montréalaise anglophone ou bilingue qui pourrait avoir envie de participer, mais qui laisse aussi croire que les maisons seront un peu moins spectaculaires qu'elles ont été par le passé pour BB Canada, qui avait une réputation de décors phénoménaux.

Malgré cette belle nouvelle, ne t'attends pas à voir Marie-Mai, la chanteuse et animatrice de la production québécoise, à la barre de l'émission : c'est Andrea Bain, coanimatrice de The Social sur CTV, qui assurera l'animation de cette nouvelle version.

Andrea Bain, animatrice de Big Brother Canada 2027. Andrea Bain, coanimatrice de The Social sur CTV, animera Big Brother Canada 2027. Bell Média

« Big Brother est un des formats les plus emblématiques et les plus appréciés au monde, et nous sommes ravis qu'il s'installe chez Bell Média », a déclaré Justin Stockman, vice-président du contenu mondial chez Bell Média, dans un communiqué.

Qui peut participer à Big Brother Canada?

Les détails concernant la participation à la téléréalité et le processus de casting seront dévoilés ultérieurement, explique l'équipe. Néanmoins, l'émission ne porte pas l'étiquette « célébrités » comme la version francophone, ce qui laisse croire qu'il pourrait y avoir une ouverture aux quidams.

Une chose est déjà certaine : Montréal sera au cœur de l'action lorsque Big Brother Canada fera son grand retour en 2027.

Avec cette nouvelle entente, Bell Média met également la main sur les douze saisons précédentes de Big Brother Canada, qui seront ajoutées au catalogue de Crave aux côtés des saisons de Big Brother Célébrités.


La production souligne que la sixième saison de Big Brother Célébrités, remportée par Gabrielle Côté, a été la téléréalité originale numéro un de l'hiver 2026. L'émission a également été le contenu francophone le plus regardé sur Crave durant cette période, générant près de 4,7 millions de visionnements sur Crave et Noovo.ca.


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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