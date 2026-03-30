Gabrielle portait une robe haute couture qui vaut une fortune à la finale de Big Brother

Cette robe a été vue sur une mannequin connue à la Paris Fashion Week. 🔥👀

Gabrielle Côté porte une robe haute couture Balmain.

La Gabrielle Côté portait une robe haute couture qui a une grande valeur sentimentale pour la finale de Big Brother.

Big Brother Célébrités | Noovo
Rédactrice en chef

En plus de remporter la sixième saison de Big Brother Célébrités ce dimanche 29 mars, Gabrielle Côté a aussi fait tourner bien des têtes avec son look flamboyant. La comédienne était tout en élégance, et pour cause : la robe moulante qui se distingue par son motif chevron rouge et noir qu'elle portait est signée par la maison de couture parisienne Balmain.

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Si tu es fan de mode, cette robe te dit peut-être quelque chose, avec raison : la célèbre mannequin britannique Iskra Lawrence l'a portée lors d'un défilé sur la Seine pendant la Paris Fashion Week 2018, rien de moins. Une création qui vaut approximativement 2 100 € (environ 3 351 $ canadiens).

Questionnée par Narcity sur cette robe luxueuse qui scintille, la gagnante s'est confiée avec enthousiasme.

Robe Balmain rouge et noire \u00e0 motif chevron.

La robe Balmain « bodycon», à paillettes rouges et noires.
The Luxury Closet


« En fait, c'est une robe que j'avais mise pour la première de mon film, Les Furies. Donc, c'est une robe seconde main. C'est une Balmain. »

Au-delà du prestige de la maison de couture, c'est surtout la signification personnelle de la robe qui comptait pour Gabrielle :

« J'aime le côté un petit peu vintage, seconde main et tout ça. Je l'avais porté pour cet événement-là, la première de mon premier long métrage, qui était un événement extrêmement important pour moi. Là, je me disais : la finale de Big Brother, on dirait que j'ai besoin d'avoir cette énergie-là de mon film, Les Furies, d'avoir toute cette puissance-là que j'ai ressentie quand j'étais à la première de mon film. Je trouvais que ça bouclait bien la boucle aussi, pour la robe, de la réutiliser, parce que des fois, ces robes-là, on les met une fois, puis on ne les revoit plus jamais. Je me disais comme : non, je veux la montrer. Elle est trop belle. »

Gabrielle C\u00f4t\u00e9 porte une robe haute couture Balmain lors de sa victoire \u00e0 Big Brother C\u00e9l\u00e9brit\u00e9s.

Gabrielle Côté a remporté Big Brother Célébrités 6.
Big Brother Célébrités | Noovo

Les Furies, sorti en 2025, est le premier long métrage signé par Gabrielle Côté à titre de scénariste. Le film, dans lequel elle est également comédienne, est une « comédie sportive» : elle suit l’histoire d’une équipe féminine clandestine de roller derby.

Quant à la façon dont elle a déniché cette pièce de haute couture, Gabrielle a révélé son secret :

« En fait, c'est la styliste Isabelle Gauvin. Elle fait du stylisme avec des vêtements neufs, mais elle a une partie seconde main de ses clientes : elle revend des robes qui ont appartenu à ses clientes. Je l'ai eue pour 1 000 $. »

Une belle preuve qu'on peut être glamour et responsable à la fois, et que le seconde main peut réserver de très belles surprises — surtout quand il s'agit d'une Balmain portée sur la Seine.

En remportant Big Brother Célébrités, Gabrielle Côté a mis la main sur un prix d'une valeur de 100 000 $, dont 25 000 $ sont distribués en son nom à la fondation Le Chaînon, une maison d'hébergement pour les femmes.


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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