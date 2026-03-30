Gabrielle portait une robe haute couture qui vaut une fortune à la finale de Big Brother
Cette robe a été vue sur une mannequin connue à la Paris Fashion Week. 🔥👀
En plus de remporter la sixième saison de Big Brother Célébrités ce dimanche 29 mars, Gabrielle Côté a aussi fait tourner bien des têtes avec son look flamboyant. La comédienne était tout en élégance, et pour cause : la robe moulante qui se distingue par son motif chevron rouge et noir qu'elle portait est signée par la maison de couture parisienne Balmain.
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Si tu es fan de mode, cette robe te dit peut-être quelque chose, avec raison : la célèbre mannequin britannique Iskra Lawrence l'a portée lors d'un défilé sur la Seine pendant la Paris Fashion Week 2018, rien de moins. Une création qui vaut approximativement 2 100 € (environ 3 351 $ canadiens).
Questionnée par Narcity sur cette robe luxueuse qui scintille, la gagnante s'est confiée avec enthousiasme.
La robe Balmain « bodycon», à paillettes rouges et noires. The Luxury Closet
« En fait, c'est une robe que j'avais mise pour la première de mon film, Les Furies. Donc, c'est une robe seconde main. C'est une Balmain. »
Au-delà du prestige de la maison de couture, c'est surtout la signification personnelle de la robe qui comptait pour Gabrielle :
« J'aime le côté un petit peu vintage, seconde main et tout ça. Je l'avais porté pour cet événement-là, la première de mon premier long métrage, qui était un événement extrêmement important pour moi. Là, je me disais : la finale de Big Brother, on dirait que j'ai besoin d'avoir cette énergie-là de mon film, Les Furies, d'avoir toute cette puissance-là que j'ai ressentie quand j'étais à la première de mon film. Je trouvais que ça bouclait bien la boucle aussi, pour la robe, de la réutiliser, parce que des fois, ces robes-là, on les met une fois, puis on ne les revoit plus jamais. Je me disais comme : non, je veux la montrer. Elle est trop belle. »
Gabrielle Côté a remporté Big Brother Célébrités 6. Big Brother Célébrités | Noovo
Les Furies, sorti en 2025, est le premier long métrage signé par Gabrielle Côté à titre de scénariste. Le film, dans lequel elle est également comédienne, est une « comédie sportive» : elle suit l’histoire d’une équipe féminine clandestine de roller derby.
Quant à la façon dont elle a déniché cette pièce de haute couture, Gabrielle a révélé son secret :
« En fait, c'est la styliste Isabelle Gauvin. Elle fait du stylisme avec des vêtements neufs, mais elle a une partie seconde main de ses clientes : elle revend des robes qui ont appartenu à ses clientes. Je l'ai eue pour 1 000 $. »
Une belle preuve qu'on peut être glamour et responsable à la fois, et que le seconde main peut réserver de très belles surprises — surtout quand il s'agit d'une Balmain portée sur la Seine.
En remportant Big Brother Célébrités, Gabrielle Côté a mis la main sur un prix d'une valeur de 100 000 $, dont 25 000 $ sont distribués en son nom à la fondation Le Chaînon, une maison d'hébergement pour les femmes.
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