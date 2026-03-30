Félix confie pourquoi il n'a pas voté pour Gabrielle à la finale de Big Brother Célébrités

« On ne le voit pas à la télé, bien évidemment, parce qu'il y a du montage...»

​Félix Dolci à Big Brother Célébrités. Droite : Gabrielle Côté lors de la finale de Big Brother Célébrités.

Félix Dolci est le seul joueur à ne pas avoir voté pour Gabrielle Côté lors de la finale de Big Brother Célébrités.

Big Brother Célébrités | Noovo
Rédactrice en chef

Ce dimanche 29 mars avait lieu la grande finale de Big Brother Célébrités. Suite à sa victoire au dernier challenge, un quiz sur l'aventure, c'était une évidence que Gabrielle Côté, alias KAPIE, allait remporter les honneurs de cette sixième édition. Fidèle à son alliance de la saison, la comédienne a choisi d’amener Oussama Fares à ses côtés devant les membres du jury, qui ont presque tous et toutes voté dans le même sens, à une exception près : Félix Dolci.

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Plusieurs personnes étaient surprises de voir que Félix était le seul à voter pour l'humoriste, considérant que Gabrielle avait une fiche de joueuse absolument impressionnante cette saison. Questionné sur sa décision, qui était à l'opposé de celle de Citron Rose, Marie-Ève Beauregard, Kate Moya, Christophe Dupéré, Pascale Marineau et Salomé Corbo, l'Olympien s'est confié avec beaucoup de transparence.

Marie-Mai pendant la finale de Big Brother C\u00e9l\u00e9brit\u00e9s. Droite : Oussama Fares \u00e0 Big Brother C\u00e9l\u00e9brit\u00e9s.

Le seul vote pour Oussama Fares a été celui de Félix Dolci.
Big Brother Célébrités | Noovo


Il a d'abord avoué quelque chose : il savait qu'Oussama n'avait aucune chance contre « Kapie » :

« Je lui avais promis, ça, c'est un. Deuxièmement, je savais absolument qu'il allait perdre contre Gab. C'était écrit dans le ciel », confie le gymnaste. « Quand je suis arrivé dans le jury — on ne le voit pas à la télé, bien évidemment, parce qu'il y a du montage, et etc. — mais tout le monde, on se parle, on se donne des câlins. Puis là, on se dit, un peu, les questions qu'on veut poser aux deux finalistes. Puis tu le vois, déjà, que Salomé veut voter pour Gab. Tu le vois que Pascale veut voter pour Gab et, en sachant aussi qui forme le jury, je m'en doute très bien. Je sais que ce sont des joueurs et des joueuses qui ont des affinités très, très, très, très proches avec Gab, qui respectent beaucoup ce type de jeu-là, avec toutes les raisons du monde, aussi.

« Donc, je me dis : Mon Ouss n'a pas de chances de gagner. Puis, je trouvais ça un peu crève-cœur qu'il n'ait aucun vote. En plus, moi, je respectais beaucoup son jeu. Je lui ai toujours dit : Ouss, si tu as des moves à faire, pour ta game, au détriment de la mienne, fais-les. C'est ça le jeu. On ne peut pas juste penser à tout le monde. Pense à toi, fais tes moves, puis il l'a fait, même vraiment au détriment de ma game. La chose que j'avais le moins calculée, c'était le jeu de Ouss. Chapeau! »

Il explique également que c'est une promesse qu'il était content de pouvoir tenir. Eh oui, Félix n'a pas eu qu'une « showmance » avec Marie-Ève, il a aussi eu toute une « bromance » avec « son Ouss ».

« Je trouve que Big Bro, c'est très challengeant, parce que ça m'a souvent amené à faire des promesses que je ne pouvais pas tenir ou qui étaient difficilement tenables. J'ai essayé de les tenir, parfois, au détriment de mon jeu. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché, mais au bout de la ligne, c'était comme le dernier truc que j'étais comme : si je suis dans le jury, ça, je peux le faire. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Il avait gagné mon cœur en tant que joueur dans l'aventure. »

Malgré tout, Félix reconnaît pleinement le mérite de Gabrielle :

« De toute façon, je savais que, même si Gab, d'une façon technique, stratégique, de joueuse, méritait plus de gagner, je savais qu'elle allait gagner. Je savais que ce n'était pas mon vote qui allait faire vaciller le résultat final. [...] Gabie a eu un jeu complètement légendaire aussi. »

Oussama et Gabrielle pendant le d\u00e9voilement des votes \u00e0 Big Brother C\u00e9l\u00e9brit\u00e9s.

Oussama et Gabrielle pendant le dévoilement des votes de la grande finale à Big Brother Célébrités.
Big Brother Célébrités | Noovo


Un geste de loyauté et d'amitié, donc, de la part de l'un des « jumeaux maléfiques » qui savait très bien que son vote ne changerait rien au résultat final, mais qui tenait à honorer sa promesse et à offrir à Oussama la reconnaissance qu'il méritait.

Questionnée par Narcity Québec, Gabrielle a avoué qu'elle aurait fait la même chose : si elle n'avait pas fait le top 2, son vote allait aussi à Oussama :

« Je comprends pourquoi Félix a fait ça, tu viens de sortir, c'est spécial. Quand on arrive sur le plateau, on est chargé de ce qu'on vient de vivre il y a 20 minutes, et là, de revoir tous les amis... Toi, tu n'as pas eu le temps de décanter. Je comprends vraiment pourquoi Félix a voté pour Ouss, je lui en veux zéro. J'aurais fait la même affaire, » commence-t-elle.

« Surtout que je n'avais pas vu les épisodes, dans le sens que, Oussama, il y a eu un jeu social impeccable. Il a réussi à être dans les deux côtés de la maison en même temps. Il a réussi à bien placer ses cartes, à bien placer son jeu. J'avais beaucoup de respect pour le joueur, beaucoup d'amitié aussi, inévitablement. Je pense que j'aurais été teintée de ça encore si je venais juste de sortir de la maison et je devais voter. C'est-à-dire que, si j'avais eu un mois pour décanter puis voir tous les épisodes, peut-être que ma réponse serait différente. Mais là, j'étais tellement émotive, puis j'étais tellement attachée que c'est sûr que mon vote aurait été pour Oussama. »


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Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

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