Voici qui a gagné Big Brother Célébrités 6

Le jury n'a pas épargné les finalistes avec ses questions. 👀

Gabrielle Côté remporte Big Brother Célébrités 6 aux côtés d'Oussama Fares.

La comédienne Gabrielle Côté est la grande gagnante de Big Brother Célébrités 6.

Big Brother Célébrités | Noovo
Rédactrice en chef

C’est officiel : après plusieurs revirements de situation et un coup d’État qui lui a peut-être sauvé la vie, la comédienne Gabrielle Côté remporte la sixième saison de Big Brother Célébrités. Sans surprise, vu ses performances aux épreuves intellectuelles, c’est elle qui a remporté le quiz final, la propulsant directement dans le top 2. Mais il restait une étape importante : choisir qui l'accompagnera devant le jury.

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Ce choix est crucial, et c’est bien connu, car il pourrait faire en sorte que la victoire te glisse entre les doigts. Ce fut le cas pour Frédérique Turgeon l’an dernier, qui a choisi d’amener Sinem Kara avec elle. Cette dernière a remporté l’aventure.

Fidèle à son alliance de la saison, c’est l’humoriste Oussama Fares qu’elle a décidé d’amener à la grande finale, devant le jury tout juste formé de deux nouvelles additions, Citron Rose et Félix Dolci, ainsi que des cinq célébrités ayant survécu aux bâillons du Conseil des patrons : Marie-Ève Beauregard, Kate Moya, Christophe Dupéré, Pascale Marineau et Salomé Corbo.

C’est finalement par un vote de 6 contre 1 que Gabrielle Côté, alias KAPIE s'est mérité les honneurs. En effet, tout le monde a voté pour la comédienne, sauf Félix Dolci qui est resté fidèle à son top 1 (depuis le départ de Marie-Ève) Oussama.

Gabrielle C\u00f4t\u00e9 remporte Big Brother C\u00e9l\u00e9brit\u00e9s 6.

Gabrielle Côté est la grande gagnante de Big Brother Célébrités 6.
Big Brother Célébrités | Noovo


Avec cette victoire, elle remporte un grand prix de 100 000 $ en argent, incluant un montant de 25 000 $ qu’elle a choisi de remettre à la fondation Le Chaînon, une maison d'hébergement pour les femmes.


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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