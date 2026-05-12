La chaîne Dunkin' va officiellement faire un retour en grand au Canada
La rivalité Tim Hortons VS Dunkin' de retour! 😲
Les nostalgiques des Munckins peuvent commencer à saliver, car la fameuse chaine de café Dunkin' fera son grand retour au Canada. Ce mardi 12 mai, on apprend que l'entreprise Foodtastic a obtenu les droits de franchisage de la bannière américaine et prévoit ouvrir une centaine d'établissements partout au pays.
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« Ramener Dunkin’ au Canada représente une importante occasion de croissance pour Foodtastic et nos franchisés partout au pays », a déclaré Peter Mammas, fondateur et chef de la direction du franchiseur, par voie de communiqué.
Les premiers Dunkin' canadiens devraient ouvrir d'ici la fin de 2026 ou au début de 2027. Au menu, tu peux t'attendre à retrouver les classiques, comme une variété de cafés chauds et glacés, de boissons à base d’espresso, de boissons froides rafraîchissantes, de thés, de beignes, de sandwichs et de collations.
Rappelons que Dunkin' avait fermé ses derniers établissements au Québec en 2018, forçant la clientèle à traverser la frontière si elle voulait en profiter. Longtemps populaire, la chaîne avait dû plier bagage face à la domination de Tim Hortons sur le marché canadien.