Des travaux et fermetures majeures annoncés jusqu'en septembre sur l'autoroute 13 à Laval
Voici quand débutera le CHAOS. 🫠😭
Si tu empruntes régulièrement l’autoroute 13 à Laval pour te rendre à Montréal, tu risques de devoir revoir tes habitudes de déplacement au cours des prochains mois. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé le début d’importants travaux de reconstruction, qui s’échelonneront jusqu’en septembre prochain.
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Le tronçon de l’autoroute 13 situé entre le boulevard Dagenais Ouest et l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) sera entièrement reconstruit afin d’améliorer la sécurité et le « confort de roulement » sur cet axe très fréquenté, indique le Ministère dans un communiqué publié ce lundi 11 mai.
Même si la circulation sera maintenue pendant toute la durée des travaux, les automobilistes devront composer avec des déviations et une réduction du nombre de voies dès le 18 mai.
L’entrave majeure à surveiller est une fermeture complète de longue durée entre le boulevard Sainte-Rose et l’autoroute 440.
Pendant cette période, la circulation sera redirigée vers la voie de desserte, où deux voies demeureront accessibles. Une troisième voie en direction sud sera toutefois ajoutée durant l’heure de pointe du matin grâce à l’utilisation à contresens d’une voie de la chaussée opposée. La date exacte du début de cette phase des travaux sera annoncée plus tard.
D’ici septembre, les Lavallois et Lavalloises devront aussi s’attendre à plusieurs fermetures partielles de nuit dans les deux directions, ainsi qu’à des fermetures partielles ou complètes de nuit sur la voie de desserte en direction sud. Les bretelles d’accès du boulevard Dagenais Ouest seront également fermées complètement durant certaines nuits.
La limite de vitesse sera réduite dans le secteur des travaux. Sur les voies rapides en direction sud, elle pourrait être abaissée à 70 km/h, tandis qu’en direction nord, elle pourrait descendre à 90 km/h. Sur la voie de desserte en direction sud, la limite pourrait être fixée à 60 km/h.
Des épisodes de congestion sont à prévoir, surtout lors des fermetures complètes, alors que des chemins de détour seront mis en place à l’aide d’une signalisation temporaire.
Le Ministère recommande de prévoir plus de temps pour les déplacements dans le secteur et de consulter Québec 511 avant de prendre la route, puisque les travaux pourraient être modifiés ou reportés selon les conditions météorologiques.
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