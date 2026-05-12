Des travaux et fermetures majeures annoncés jusqu'en septembre sur l'autoroute 13 à Laval

Voici quand débutera le CHAOS. 🫠😭

Une capture d'écran de Google Maps. Droite : un cône orange à Montréal.

Le ministère des Transports a annoncé des travaux et fermetures majeures jusqu'en septembre 2026 sur l'autoroute 13 à Laval.

Google Maps, Bakerjarvis | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu empruntes régulièrement l’autoroute 13 à Laval pour te rendre à Montréal, tu risques de devoir revoir tes habitudes de déplacement au cours des prochains mois. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé le début d’importants travaux de reconstruction, qui s’échelonneront jusqu’en septembre prochain.

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Le tronçon de l’autoroute 13 situé entre le boulevard Dagenais Ouest et l’autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) sera entièrement reconstruit afin d’améliorer la sécurité et le « confort de roulement » sur cet axe très fréquenté, indique le Ministère dans un communiqué publié ce lundi 11 mai.

Même si la circulation sera maintenue pendant toute la durée des travaux, les automobilistes devront composer avec des déviations et une réduction du nombre de voies dès le 18 mai.

L’entrave majeure à surveiller est une fermeture complète de longue durée entre le boulevard Sainte-Rose et l’autoroute 440.

Pendant cette période, la circulation sera redirigée vers la voie de desserte, où deux voies demeureront accessibles. Une troisième voie en direction sud sera toutefois ajoutée durant l’heure de pointe du matin grâce à l’utilisation à contresens d’une voie de la chaussée opposée. La date exacte du début de cette phase des travaux sera annoncée plus tard.

D’ici septembre, les Lavallois et Lavalloises devront aussi s’attendre à plusieurs fermetures partielles de nuit dans les deux directions, ainsi qu’à des fermetures partielles ou complètes de nuit sur la voie de desserte en direction sud. Les bretelles d’accès du boulevard Dagenais Ouest seront également fermées complètement durant certaines nuits.

La limite de vitesse sera réduite dans le secteur des travaux. Sur les voies rapides en direction sud, elle pourrait être abaissée à 70 km/h, tandis qu’en direction nord, elle pourrait descendre à 90 km/h. Sur la voie de desserte en direction sud, la limite pourrait être fixée à 60 km/h.

Des épisodes de congestion sont à prévoir, surtout lors des fermetures complètes, alors que des chemins de détour seront mis en place à l’aide d’une signalisation temporaire.

Le Ministère recommande de prévoir plus de temps pour les déplacements dans le secteur et de consulter Québec 511 avant de prendre la route, puisque les travaux pourraient être modifiés ou reportés selon les conditions météorologiques.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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