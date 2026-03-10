La STL annule 60 trajets d’autobus par jour à Laval et ça pourrait durer des semaines

Ce n’est pas qu’à Montréal que le transport en commun fait vivre des montagnes russes d’émotion.

Un bus de la STL

La STL a annoncé qu'elle annule 60 trajets d’autobus par jour pour huit semaines.

Michel Bussieres | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Au grand dam de ses usagers et usagères, la Société de transport de Laval (STL) a suspendu temporairement depuis ce mardi 10 mars environ 60 trajets d’autobus par jour en raison de problèmes qui touchent l’entretien de ses véhicules. La clientèle devra s’armer e patience à l’arrêt d’autobus.

À lire également : Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir

Cette mesure, a indiqué le transporteur public par communiqué ce lundi 9 mars, représente une réduction d’environ 2,6 % de l’offre totale de service, mais pourrait tout de même affecter près de 2 000 personnes chaque jour.

La STL explique que la situation découle de difficultés dans sa chaîne d’approvisionnement interne de pièces, ainsi que de problèmes liés à la gestion de son matériel. À cela s’ajoute un hiver rigoureux qui a causé certains enjeux mécaniques aux autobus, ce qui a ralenti les opérations d’entretien.

Résultat : la société de transport accuse des retards importants dans l’entretien régulier de son parc d’autobus, ce qui réduit le nombre de véhicules disponibles pour assurer l’ensemble des trajets.

« Il s’agit de la seule décision possible dans les circonstances, car nous nous devons d’agir de manière responsable afin de placer la sécurité de nos clients et de nos employés en priorité », a indiqué Josée Roy, directrice générale de la STL.

Cette suspension temporaire pourrait durer jusqu’à huit semaines, sans toutefois affecter les week-ends.

Quels trajets seront annulés à Laval?

La STL réalise habituellement environ 2 500 voyages d’autobus par jour, ce qui représente près de 68 000 déplacements quotidiens sur son réseau. Avec la suspension d’une soixantaine de trajets par jour :

  • 39 trajets seront annulés pendant l’heure de pointe du matin
  • 23 trajets seront annulés pendant celle de l’après-midi

L'organisme n'est toutefois pas en mesure d'indiquer quelles lignes seront affectées. Or, plusieurs types de trajets sont protégés, dont les plus achalandés ou ayant une fréquence déjà peu élevée, les lignes scolaires et les trajets en correspondance avec les premiers et derniers métros.

La société de transport invite les clients et clientes à vérifier leur trajet avant de se déplacer, notamment en consultant son site web, en s’abonnant aux alertes ou en utilisant des planificateurs de trajets comme Google ou l’application Transit.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
société de transport de laval transport en commun
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées au Dollarama en mars

Certains items sont vendus le double du prix ailleurs. 🤯👀

Mona s'ouvre sur Big Brother, le duo de Félix et Marie-Ève, et qui n'aura pas son vote

Mona se confie aussi sur la mystérieuse clef d'Oussama. 👀🗝️

Rapprochements à Big Brother Célébrités : c'est enfin confirmé pour Félix et Marie-Ève

Un « power couple »?

Hausse du prix de l'essence au Québec : Voici une façon d'économiser sur ton prochain plein

On parle de près de 16 cennes de moins par litre par endroit!

Un expert propose 6 choses à faire pour augmenter ton remboursement d’impôt cette année

Plus d'argent dans tes poches? OUI! 🙌

Ces 24 bons restos à Lanaudière offrent des menus 3 services entre 30 $ et 70 $ en mars

Des tables d'hôtes dans des restos réputés à mini-prix même le week-end, c'est OUI! 😍

Alerte météo au Québec : Le pire épisode de verglas depuis 2023 arrive et voici quoi savoir

Le poids de la glace pourrait causer d’importants dommages!

​Survivor Québec dévoile la date de sa grande première et plusieurs nouveautés (VIDÉO)

C'est pour très bientôt!

Ce parc en Montérégie aura une transformation de 1,3M$ avec lounge suspendu, glissades et +

Ça s’annonce encore plus WOW!

Déclaration d’impôts : Voici comment et quand la modifier si tu as fait une erreur

Tu ne voudrais pas payer des intérêts pour une petite erreur d'inattention! 🫣