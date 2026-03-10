La STL annule 60 trajets d’autobus par jour à Laval et ça pourrait durer des semaines
Ce n’est pas qu’à Montréal que le transport en commun fait vivre des montagnes russes d’émotion.
Au grand dam de ses usagers et usagères, la Société de transport de Laval (STL) a suspendu temporairement depuis ce mardi 10 mars environ 60 trajets d’autobus par jour en raison de problèmes qui touchent l’entretien de ses véhicules. La clientèle devra s’armer e patience à l’arrêt d’autobus.
Cette mesure, a indiqué le transporteur public par communiqué ce lundi 9 mars, représente une réduction d’environ 2,6 % de l’offre totale de service, mais pourrait tout de même affecter près de 2 000 personnes chaque jour.
La STL explique que la situation découle de difficultés dans sa chaîne d’approvisionnement interne de pièces, ainsi que de problèmes liés à la gestion de son matériel. À cela s’ajoute un hiver rigoureux qui a causé certains enjeux mécaniques aux autobus, ce qui a ralenti les opérations d’entretien.
Résultat : la société de transport accuse des retards importants dans l’entretien régulier de son parc d’autobus, ce qui réduit le nombre de véhicules disponibles pour assurer l’ensemble des trajets.
« Il s’agit de la seule décision possible dans les circonstances, car nous nous devons d’agir de manière responsable afin de placer la sécurité de nos clients et de nos employés en priorité », a indiqué Josée Roy, directrice générale de la STL.
Cette suspension temporaire pourrait durer jusqu’à huit semaines, sans toutefois affecter les week-ends.
Quels trajets seront annulés à Laval?
La STL réalise habituellement environ 2 500 voyages d’autobus par jour, ce qui représente près de 68 000 déplacements quotidiens sur son réseau. Avec la suspension d’une soixantaine de trajets par jour :
- 39 trajets seront annulés pendant l’heure de pointe du matin
- 23 trajets seront annulés pendant celle de l’après-midi
L'organisme n'est toutefois pas en mesure d'indiquer quelles lignes seront affectées. Or, plusieurs types de trajets sont protégés, dont les plus achalandés ou ayant une fréquence déjà peu élevée, les lignes scolaires et les trajets en correspondance avec les premiers et derniers métros.
La société de transport invite les clients et clientes à vérifier leur trajet avant de se déplacer, notamment en consultant son site web, en s’abonnant aux alertes ou en utilisant des planificateurs de trajets comme Google ou l’application Transit.
