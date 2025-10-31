Grève à la STM : AUCUN transport en commun ce samedi 1er novembre et voici quoi savoir
Deux grèves frappent en même temps!
En plus du début de la grève des employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM), qui débute ce samedi 1er novembre, voilà que les chauffeurs et chauffeuses d’autobus et opérateurs et opératrices de métro seront également en grève ce week-end Résultat : il n’y aura aucun transport en commun dans la métropole. On fait le point.
Ce jeudi 30 octobre, le Tribunal administratif du travail (TAT) a accordé le droit de grève aux 4 500 chauffeur.euse.s d’autobus régulier, opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station de la STM, représenté.e.s par la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).
Jusqu’à présent, trois jours de grève sont prévus, soit les 1er, 15 et 16 novembre. Heureusement pour certaines personnes, ces journées sont durant deux fins de semaine. La STM précise toutefois que le transport adapté sera maintenu en tout temps.
Ainsi, aucun bus ni métro ne circuleront entre 1 h 15, le 1er novembre, et 6 h 15 le dimanche 2 novembre. La même interruption est prévue les samedi et dimanche 15 et 16 novembre. C’est donc dire qu’il faudra prévoir son magasinage de Noël autrement.
Ces journées de grève s’ajoutent au débrayage déjà annoncé par les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM, dont le bris de service commencera également le 1er novembre et pourrait se prolonger jusqu’au 28 novembre, à moins qu’une entente ne soit conclue d’ici là.
Pendant cette période, les autobus et le métro circuleront uniquement aux heures de pointe du matin, de l’après-midi et en fin de soirée.
Il faut dire que cette journée complète sans transport en commun dans la métropole risque d’impacter la vie de plusieurs personnes, mais également d’évènements sportifs prévus.
C’est notamment le cas de la joute entre les Roses de Montréal et l’AFC Toronto, au stade Boréale de Laval. Si la grève ne concerne pas le transport à Laval, se rendre au bout de la ligne orange à partir de Montréal ne sera pas de tout repos.
Le scénario est pareil pour l’affrontement entre les Sénateurs d’Ottawa et les Canadiens de Montréal, ce samedi, au centre Bell, à 19 h.
Du côté du football canadien, les Alouettes de Montréal affronteront à 14 h les Blue Bombers de Winnipeg au stade Perceval-Molson, au centre-ville.
