Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Grève à la STM : AUCUN transport en commun ce samedi 1er novembre et voici quoi savoir

Deux grèves frappent en même temps!

Un bus de la STM.

Il n'y aura AUCUN transport en commun ce samedi 1er novembre à Montréal, en raison de la grève à la STM.

STM - Mouvement collectif | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

En plus du début de la grève des employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM), qui débute ce samedi 1er novembre, voilà que les chauffeurs et chauffeuses d’autobus et opérateurs et opératrices de métro seront également en grève ce week-end Résultat : il n’y aura aucun transport en commun dans la métropole. On fait le point.

À lire également : Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Ce jeudi 30 octobre, le Tribunal administratif du travail (TAT) a accordé le droit de grève aux 4 500 chauffeur.euse.s d’autobus régulier, opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station de la STM, représenté.e.s par la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Jusqu’à présent, trois jours de grève sont prévus, soit les 1er, 15 et 16 novembre. Heureusement pour certaines personnes, ces journées sont durant deux fins de semaine. La STM précise toutefois que le transport adapté sera maintenu en tout temps.

Ainsi, aucun bus ni métro ne circuleront entre 1 h 15, le 1er novembre, et 6 h 15 le dimanche 2 novembre. La même interruption est prévue les samedi et dimanche 15 et 16 novembre. C’est donc dire qu’il faudra prévoir son magasinage de Noël autrement.

Ces journées de grève s’ajoutent au débrayage déjà annoncé par les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM, dont le bris de service commencera également le 1er novembre et pourrait se prolonger jusqu’au 28 novembre, à moins qu’une entente ne soit conclue d’ici là.

Pendant cette période, les autobus et le métro circuleront uniquement aux heures de pointe du matin, de l’après-midi et en fin de soirée.

Il faut dire que cette journée complète sans transport en commun dans la métropole risque d’impacter la vie de plusieurs personnes, mais également d’évènements sportifs prévus.

C’est notamment le cas de la joute entre les Roses de Montréal et l’AFC Toronto, au stade Boréale de Laval. Si la grève ne concerne pas le transport à Laval, se rendre au bout de la ligne orange à partir de Montréal ne sera pas de tout repos.

Le scénario est pareil pour l’affrontement entre les Sénateurs d’Ottawa et les Canadiens de Montréal, ce samedi, au centre Bell, à 19 h.

Du côté du football canadien, les Alouettes de Montréal affronteront à 14 h les Blue Bombers de Winnipeg au stade Perceval-Molson, au centre-ville.

Pour connaitre l’horaire complet des autobus et du métro de la STM du 1er au 28 novembre, c’est par ici.

From Your Site Articles
société de transport de montréalgrève au québectransport en commun montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Les chauffeurs de la STM confirment une grève de 3 jours en novembre

Oui, EN PLUS de celle déjà annoncée en novembre par les employés de soutien. 🤯

La STM confirme une nouvelle grève d'ici la fin du mois de septembre - Voici quoi savoir

On se rappelle du chaos de la dernière grève...

Grève de chauffeurs à la STM : Voici les impacts que ça aurait sur toi et le Grand Prix

Une grève n'attend pas l'autre!

Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir

Ça sent ENCORE le chaos aux heures de pointe. 😰

Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.

Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨

On a goûté à 22 bonbons d’Halloween en famille : voici ceux à donner et ceux à éviter

Personne ne veut être la maison plate à l’Halloween (surtout pas toi). 🫣😫

Loi 2 : Tout ce que tu dois savoir sur la loi sur la rémunération des médecins du Québec

Une « loi spéciale » qui ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!

Cette carte te permet de voir quelles maisons donnent des bonbons à l'Halloween au Québec

La meilleure stratégie pour maximiser ta récolte de bonbons!

VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h

Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!

Salaire moyen en hausse au Québec : Voici comment on se compare avec le reste du Canada

On parle d'une hausse de 4,4 %! 🤑🤯

Sephora lance sa vente annuelle 2025 - Voici le code promo pour avoir jusqu'à 30% de rabais

C'est le temps de faire le plein de tes chouchous beauté à petit prix! 😍✨

Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et voici à quoi t’attendre pour Noël

Ton rêve d’un Noël blanc pourrait bien se réaliser cette année! 🎄❄️

8 activités spéciales à Montréal pour profiter à fond du week-end de l'Halloween

À « go », tu les fais toutes : GO!