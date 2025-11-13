Grève à la STM : AUCUN bus ni métro ce week-end du 15 au 16 novembre et voici quoi savoir
Prépare ton plan B dès maintenant. 🚇🚌
Les usagers et usagères de la Société de transport de Montréal (STM) devront composer avec un week-end particulièrement difficile. Le tribunal administratif du travail (TAT) a autorisé la tenue d’une grève de deux jours ce 15 et 16 novembre des 4 500 chauffeurs et chauffeuses d’autobus ainsi que les opérateurs et opératrices de métro. Le réseau sera à l’arrêt complet.
Le TAT a confirmé sa décision ce mercredi 12 novembre, donnant le go au débrayage de la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).
Dans sa décision, le tribunal juge « suffisants » les services essentiels prévus à l’entente entre les parties pour assurer la santé et la sécurité de la population.
Selon les informations disponibles, l’interruption devrait débuter au petit matin, le 15 novembre à 4 h et perdurer jusqu’au 17 novembre à 3 h 59. Il semble que le transport adapté soit également affecté.
Dans sa décision, le TAT reconnait que cette conclusion « peut être lourde de conséquences pour des personnes à faibles revenus qui souffrent d’insécurité alimentaire », mais « est lié par le Code tel qu’actuellement rédigé et il doit limiter la grève uniquement face à un danger pour la santé ou la sécurité publique ».
Rappelons que, face à la menace du gouvernement Legault de devancer l’entrée en vigueur de la loi 14, qui permet de restreindre les impacts négatifs d’une grève ou d’un lock-out, les employé.e.s d’entretien de la STM ont annoncé tard, mardi soir, mettre sur pause leur débrayage de 28 jours.
Le service était alors réduit aux heures de pointe et en fin de soirée seulement. Le tout est finalement rétabli à 100 %.