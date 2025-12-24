Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026
Il y a peut-être pas mal d’argent qui t’attend! 💸
L’année 2026 ne sera pas différente des autres : le coût de la vie risque de fesser fort dans le portefeuille des Québécois et des Québécoises. Au moins, plusieurs chèques du gouvernement peuvent agir comme baume et faire une différence dans ton budget. Plusieurs prestations et crédits de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont à prévoir tous les mois.
À lire également : Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026
Que ce soit pour payer un loyer, pour les travailleurs et travailleuses, les nouveaux parents, les personnes retraitées ou les personnes à revenus très modestes, il existe une multitude de suppléments budgétaires administrés par les gouvernements fédéral et provincial.
Au Canada et du Québec, autant pour les familles, les célibataires, les locataires ou encore, les travailleur.euse.s. D’ailleurs, la plupart des programmes sont renouvelés chaque année pour appuyer des personnes et ménages ayant des situations financières variées.
Vérifie si tu es admissible aux différentes allocations et crédits du gouvernement en 2026, selon ta situation financière et familiale. La grande majorité se renouvelle chaque année, mais ce n’est pas parce que tu y as droit un an qu’il en sera de même l’année suivante.
Comment puis-je recevoir les prestations et crédits?
Dans la plupart des cas, il faut détenir la résidence permanente au Canada (celle du Québec pour les programmes québécois), avoir 18 ans et plus dans de nombreux cas, et avoir produit la plus récente et infâme déclaration d’impôt.
En visitant Mon dossier pour les particuliers de l’ARC et Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec, tu peux également vérifier si tu es admissible aux prestations et crédits convoités.
Quelles prestations sont dédiées aux travailleur.euse.s?
Afin d’encourager la population à intégrer ou à rester sur le marché du travail, des allocations et des crédits d’impôt sont offerts, tant au niveau fédéral que provincial.
Il y a notamment l’allocation canadienne pour les travailleurs, qui est administrée par l’ARC. Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable destiné aux personnes et familles admissibles ayant un revenu modeste sur le marché du travail.
Pour l’année d’imposition 2025, les célibataires peuvent recevoir jusqu’à 1 665 $, tandis que les familles peuvent bénéficier d’un montant maximal de 2 869 $.
Du côté du Québec, le gouvernement propose les crédits d’impôt pour la prime au travail, dont l’objectif est d’encourager les personnes à quitter l’aide sociale pour intégrer le marché du travail.
En 2026, le montant maximal de la prime au travail générale pour une personne seule est 1 207 $, alors qu’une famille monoparentale peut obtenir jusqu’à 3 122 $.
Quelles sont les prestations pour les locataires?
Si tu ne le savais pas déjà, tu pourrais être admissible au crédit d’impôt pour solidarité en incluant ton Relevé 31 émis par ton ou ta propriétaire dans ta déclaration de revenus au Québec.
Certaines exceptions dépendent du type de logement. Tu n’es pas éligible si tu habites dans un HLM, un centre de soins de longue durée comme un CHSLD ou une coopérative d’habitation subventionnée.
Le programme Allocation-logement du gouvernement du Québec ne vise pas seulement les locataires. Il peut aussi aider les propriétaires et les chambreur.euse.s admissibles qui consacrent une trop grande part de leur budget à leur logement. Selon la portion du revenu familial qui passe dans le loyer, on peut recevoir jusqu’à 170 $ par mois.
Quelles prestations les familles peuvent-elles recevoir?
Les familles, incluant les nouveaux parents, peuvent bénéficier de plusieurs aides financières pour alléger leurs dépenses. Après tout, fonder une famille n’est pas de tout repos financièrement.
Au fédéral, l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), qui est non imposable, est l’une des mesures de l’ARC les plus connues. Les parents d’enfants de moins de 18 ans peuvent en bénéficier. La somme perçue dépend des revenus totaux du ménage, du nombre d’enfants à charge, de leur âge et de l’état civil de la personne faisant la demande.
Au Québec, les parents ou responsables d’un enfant de moins de 18 ans peuvent également profiter de l’Allocation famille, administrée par Retraite Québec, selon les mêmes conditions de l’ACE.
Ceux et celles qui bénéficient du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale, des prestations spéciales sont aussi offertes pour couvrir certains besoins précis, comme la grossesse, l’allaitement ou l’achat de préparations pour nourrissons.
Ces mesures fournissent un soutien essentiel aux familles québécoises et canadiennes, afin de mieux répondre aux besoins de leurs enfants tout en tenant compte de leur réalité financière.
Quelles prestations sont pour les célibataires?
Techniquement, pas parce que tu es célibataire que tu n’as pas le droit de mettre la main sur une prestation ou un crédit d’impôt.
Pour rappel, une personne est considérée comme célibataire aux yeux du gouvernement si elle ne vit pas sous le même toit que son ou sa partenaire. Donc, si tu n’es ni marié.e ni divorcé.e, veuf ou veuve, séparé.e ni en union de fait, tu dois sélectionner l’option célibataire.
Parmi les programmes d’aide financière offerts aux personnes célibataires, on retrouve notamment le crédit pour la TPS/TVH (taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) ainsi que l’Allocation canadienne pour les travailleurs.
Quelles sont les prestations pour les personnes âgées ou retraitées?
Pas parce que tu accumules les cheveux blancs et les chandelles sur ton gâteau d’anniversaire que tu ne mérites pas d’aides financières de la part des différents paliers de gouvernements.
La première, c’est la pension de la Sécurité de la vieillesse, un pilier du système qui offre un paiement mensuel à partir de 65 ans, sans qu’aucune cotisation préalable ne soit exigée. Pour les personnes qui disposent d’un revenu plus limité, le Supplément de revenu garanti vient s’ajouter automatiquement à la pension de base, ce qui peut faire une vraie différence au quotidien.
Avant même d’atteindre 65 ans, certains ménages peuvent aussi compter sur l’Allocation, destinée aux personnes de 60 à 64 ans vivant avec un.e conjoint.e qui reçoit déjà la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti. Pour celles et ceux qui ont perdu leur partenaire, l’Allocation au survivant entre en ligne de compte.
À cela s’ajoute le Régime de rentes du Québec, qui vient compléter le revenu de retraite selon les cotisations accumulées tout au long de la vie active. Cette rente peut commencer dès 60 ans ou être retardée jusqu’à 70 ans pour obtenir un montant plus élevé.
Comment peut-on retrouver les chèques non réclamés du gouvernement?
« Passez GO, réclamer 200 $ », comme mentionne la première case du jeu de société Monopoly.
Dans le cas des prestations gouvernementales, ce serait plutôt « Passez le Registre des biens non réclamés (Revenu Québec) et le Bureau des biens non réclamé (Banque du Canada) et réclamez vos chèques non perçus ».
Car oui, il est fortement possible que tu aies oublié de réclamer certains montants qui te sont dus auprès du gouvernement, que ce soit des remboursements d’impôts ou des sommes liées à des successions.
En date du 2 décembre 2025, la valeur totale des biens inscrits non réclamés auprès de Revenu Québec dépassait 646 M$.
Au fédéral, la Banque du Canada, et son Bureau des biens non réclamés, permet de consulter les soldes bancaires non réclamés, les obligations d’épargne et du gouvernement du Canada, ainsi que les régimes d’épargne-retraite (RER) et les fonds de revenu de retraite (FRR).
Aussi, si tu navigues à travers Mon Dossier pour les particuliers de l’ARC, tu peux tomber sur une plateforme qui saura te diriger vers de possibles sommes d’argent oubliées.
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien ›
- 7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›