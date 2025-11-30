Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026

Il a un brin augmenté comparativement à 2025!

Un rapeau du canada. Droite : de l'argent canadien.

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026

Dillon Lobo | Unsplash, Stefan Malloch| Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Il n’y a pas qu’au niveau provincial que les contribuables ont un seuil de revenu maximal avant de commencer à payer de l’impôt. Le gouvernement fédéral et l’Agence du revenu du Canada aussi proposent un montant personnel de base (MPB) et, pour l’année d’imposition 2026, le chiffre a été revu à la hausse.

À lire également : Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

Ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel, puisque le processus revient chaque année. Toutefois, ça mérite toujours une petite mention spéciale, notamment pour ceux et celles qui ont de la difficulté financièrement.

Ça peut donc valoir la peine de connaitre le revenu exact qu’il te faut pour ne pas avoir à payer une fortune à l’ARC. Tu peux aussi simplement déduire une certaine somme de ton salaire pour calculer ce que tu dois au fisc.

Ainsi, pour l’année d’imposition 2026, le montant personnel de base au Canada a été indexé de 2 %, passant de 16 129 $ à 16 452 $. On rappelle qu’il s’agit d’un crédit non remboursable qui permet d’éliminer complètement l’impôt fédéral sur le revenu pour toutes les personnes dont le revenu imposable est inférieur au MPB.

Celles et ceux dont le revenu dépasse ce seuil peuvent aussi profiter d’une réduction partielle.

Que tu sois salarié.e ou travailleur.euse autonome et que tu gagnes plus que le 16 452 $, c’est le bon moment de revoir tes investissements dans ton REER, ton CELI ou ton CELIAPP, ce qui peut vraiment te donner un sérieux coup de pouce pour maximiser ton remboursement d’impôt et garder plus d’argent dans tes poches.

Il faut dire que le montant fédéral est différent qu’au Québec. Pour l’année d’imposition 2026, le MPB provincial atteint 18 952 $.

Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

