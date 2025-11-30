Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026
Il a un brin augmenté comparativement à 2025!
Il n’y a pas qu’au niveau provincial que les contribuables ont un seuil de revenu maximal avant de commencer à payer de l’impôt. Le gouvernement fédéral et l’Agence du revenu du Canada aussi proposent un montant personnel de base (MPB) et, pour l’année d’imposition 2026, le chiffre a été revu à la hausse.
Ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel, puisque le processus revient chaque année. Toutefois, ça mérite toujours une petite mention spéciale, notamment pour ceux et celles qui ont de la difficulté financièrement.
Ça peut donc valoir la peine de connaitre le revenu exact qu’il te faut pour ne pas avoir à payer une fortune à l’ARC. Tu peux aussi simplement déduire une certaine somme de ton salaire pour calculer ce que tu dois au fisc.
Ainsi, pour l’année d’imposition 2026, le montant personnel de base au Canada a été indexé de 2 %, passant de 16 129 $ à 16 452 $. On rappelle qu’il s’agit d’un crédit non remboursable qui permet d’éliminer complètement l’impôt fédéral sur le revenu pour toutes les personnes dont le revenu imposable est inférieur au MPB.
Celles et ceux dont le revenu dépasse ce seuil peuvent aussi profiter d’une réduction partielle.
Que tu sois salarié.e ou travailleur.euse autonome et que tu gagnes plus que le 16 452 $, c’est le bon moment de revoir tes investissements dans ton REER, ton CELI ou ton CELIAPP, ce qui peut vraiment te donner un sérieux coup de pouce pour maximiser ton remboursement d’impôt et garder plus d’argent dans tes poches.
Il faut dire que le montant fédéral est différent qu’au Québec. Pour l’année d’imposition 2026, le MPB provincial atteint 18 952 $.
