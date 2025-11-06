Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Impôts au Québec: Voici les prochaines tranches d’imposition selon le Budget fédéral 2025

Seras-tu davantage taxé ou non? 💸

Logo du gouvernement du Canada sur un édifice gouvernemental. Droite: des billets d'argent canadien.

Le budget du gouvernement Carney confirme un changement des tranches d'imposition, survenu plus tôt en 2025.

Michel Bussieres | Dreamstime, Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement de Mark Carney a présenté son tout premier budget fédéral, le 4 novembre dernier. Plusieurs actions sont prévues pour aider la classe moyenne et donner un coup de pouce aux finances des Canadiens et Canadiennes, dont une baisse des taux d’imposition fédéraux. Ta prochaine saison des impôts au Québec risque d'être un brin plus lucrative.

À lire également : 5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

D’abord, il faut dire que cette mesure présentée dans le budget 2025 intitulé Un Canada Fort n’est pas tout à fait nouvelle. Elle avait déjà été annoncée au printemps dernier lors de l’élection du gouvernement libéral. Elle mérite toutefois d’être répétée, au plaisir de ton compte en banque.

Depuis le 1er juillet 2025, le taux d’imposition fédéral le plus bas passe de 15 % à 14,5 %, une mesure phare du budget 2025. Cette réduction s’applique aux revenus allant jusqu’à 57 375 $. Dès 2026, le taux descendra à 14 %.

Concrètement, près de 22 millions de personnes verront leur facture d’impôt baisser — jusqu’à 420 $ de plus dans tes poches, ou 840 $ pour un couple. L’allègement profitera surtout aux contribuables dans les deux premières tranches d’imposition, soit les travailleuses et travailleurs qui gagnent moins de 114 750 $ par année.

Aussi, les seuils de revenu imposable ont été relevés en 2025 pour tenir compte de l’inflation, avec une indexation de 2,7 % basée sur l’Indice des prix à la consommation (IPC).

Il n’est jamais trop tôt pour penser à la prochaine saison des impôts. Comme on dit, mieux vaut prévenir que payer trop cher!

Que tu sois salarié.e ou travailleur.euse autonome, c’est le moment idéal pour estimer ce qui sera retenu à la source d’ici la fin de l’année et réviser tes stratégies d’épargne. Un petit coup d’œil à ton REER, ton CELI ou ton CELIAPP peut t’aider à optimiser ton remboursement d’impôt et à garder plus d’argent dans tes poches.

Voici les paliers de revenu imposable fédéral pour l’année 2025 :

  • 14,5 (14 % en 2026) % sur la première tranche de 57 375 $ ou moins;
  • 20,5 % sur la tranche de 57 375 $ à 114 750 $;
  • 26 % sur la tranche de 114 750 $ à 177 882 $;
  • 29 % sur la tranche de 177 882 $ à 253 414 $;
  • 33 % sur tout revenu dépassant 253 414 $.

D’ailleurs, tout le monde contribue aux mêmes taux d’imposition d’un océan à l’autre. En 2025, le premier palier s’applique aux revenus de 57 375 $ et moins, imposés à un taux de 14,5 %. Par contre, la première tranche de 16 129 $ échappe à l’impôt grâce au crédit d’impôt appelé « montant personnel de base ».

Et si ton salaire grimpe et te fait changer de palier, pas de panique : seule la portion de ton revenu qui dépasse le seuil est imposée à un taux plus élevé. Par exemple, si tu gagnes 60 000 $ cette année, tes premiers 57 375 $ seront taxés à 14,5 %, et les 2 625 $ restants à 20,5 %.

Le gouvernement du Québec devrait-il également baisser ses taux d'imposition?


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
impots au québecagence du revenu du canadaimpôts au canadabudget fédéralmark carney
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Impôts 2025: Voici à quoi vont ressembler les taux d'imposition et les tranches de revenu

C'est le temps parfait pour être stratégique dans tes placements et payer moins d'impôt. 💸

5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

Recevras-tu un chèque surprise comme l'an passé? 🤑

Baisse d’impôt au Canada : Voici combien tu auras de plus sur tes paies dès ce mois-ci

Tes paies estivales seront plus grosses!

Carney annonce une baisse d’impôts et tu pourrais avoir une plus belle paie dès cet été

Tu pourrais économiser des centaines de dollars par année.

Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada

À prendre en considération si tu planifies un voyage cet hiver!

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 voyages tout inclus dans le Sud de 945 $ et 1 199 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Le plein de soleil avant les Fêtes? OUI, SVP!

Grève à la STM : 2 autres jours SANS transport en commun prévus ce mois-ci - Voici quand

À GO, on s'arrache les cheveux.🧑🏽

Forbes a dévoilé les meilleurs employeurs au monde - Voici le #1 au Québec

29 compagnies canadiennes sont dans le top mondial, et 7 sont au Québec!

5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

Recevras-tu un chèque surprise comme l'an passé? 🤑

Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

OUI, tu peux (et veux) y aller dès cette semaine! 🎄✨