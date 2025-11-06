Impôts au Québec: Voici les prochaines tranches d’imposition selon le Budget fédéral 2025
Le gouvernement de Mark Carney a présenté son tout premier budget fédéral, le 4 novembre dernier. Plusieurs actions sont prévues pour aider la classe moyenne et donner un coup de pouce aux finances des Canadiens et Canadiennes, dont une baisse des taux d’imposition fédéraux. Ta prochaine saison des impôts au Québec risque d'être un brin plus lucrative.
D’abord, il faut dire que cette mesure présentée dans le budget 2025 intitulé Un Canada Fort n’est pas tout à fait nouvelle. Elle avait déjà été annoncée au printemps dernier lors de l’élection du gouvernement libéral. Elle mérite toutefois d’être répétée, au plaisir de ton compte en banque.
Depuis le 1er juillet 2025, le taux d’imposition fédéral le plus bas passe de 15 % à 14,5 %, une mesure phare du budget 2025. Cette réduction s’applique aux revenus allant jusqu’à 57 375 $. Dès 2026, le taux descendra à 14 %.
Concrètement, près de 22 millions de personnes verront leur facture d’impôt baisser — jusqu’à 420 $ de plus dans tes poches, ou 840 $ pour un couple. L’allègement profitera surtout aux contribuables dans les deux premières tranches d’imposition, soit les travailleuses et travailleurs qui gagnent moins de 114 750 $ par année.
Aussi, les seuils de revenu imposable ont été relevés en 2025 pour tenir compte de l’inflation, avec une indexation de 2,7 % basée sur l’Indice des prix à la consommation (IPC).
Il n’est jamais trop tôt pour penser à la prochaine saison des impôts. Comme on dit, mieux vaut prévenir que payer trop cher!
Que tu sois salarié.e ou travailleur.euse autonome, c’est le moment idéal pour estimer ce qui sera retenu à la source d’ici la fin de l’année et réviser tes stratégies d’épargne. Un petit coup d’œil à ton REER, ton CELI ou ton CELIAPP peut t’aider à optimiser ton remboursement d’impôt et à garder plus d’argent dans tes poches.
Voici les paliers de revenu imposable fédéral pour l’année 2025 :
- 14,5 (14 % en 2026) % sur la première tranche de 57 375 $ ou moins;
- 20,5 % sur la tranche de 57 375 $ à 114 750 $;
- 26 % sur la tranche de 114 750 $ à 177 882 $;
- 29 % sur la tranche de 177 882 $ à 253 414 $;
- 33 % sur tout revenu dépassant 253 414 $.
D’ailleurs, tout le monde contribue aux mêmes taux d’imposition d’un océan à l’autre. En 2025, le premier palier s’applique aux revenus de 57 375 $ et moins, imposés à un taux de 14,5 %. Par contre, la première tranche de 16 129 $ échappe à l’impôt grâce au crédit d’impôt appelé « montant personnel de base ».
Et si ton salaire grimpe et te fait changer de palier, pas de panique : seule la portion de ton revenu qui dépasse le seuil est imposée à un taux plus élevé. Par exemple, si tu gagnes 60 000 $ cette année, tes premiers 57 375 $ seront taxés à 14,5 %, et les 2 625 $ restants à 20,5 %.
