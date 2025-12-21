Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Le Club Med au Québec offre 40 % de rabais sur ses séjours d'hiver tout inclus

Une escapade s'impose!

Deux personnes dans un spa. Droite : Le Club Med Charlevoix en hiver.

Le Club Med au Québec offre 40 % de rabais sur ses séjours d'hiver.

@clubmed_quebeccharlevoix | Instagram, @clubmed_quebeccharlevoix | Instagram
Éditrice Junior

À Charlevoix, l’hiver se vit entre les pistes de ski et le fleuve Saint-Laurent, notamment au Club Med Québec-Charlevoix, où une aubaine hivernale est actuellement en cours. Le resort tout inclus offre un rabais sur les séjours de ski, ce qui est une occasion idéale de combiner poudreuse, détente et gastronomie, le tout avec une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent.

À lire également : Ce «resort» au Québec offre nuitée, spa, repas, cocktails et activités pour 200$/personne

Situé au nord de la ville de Québec, ce village de montagne unique en Amérique propose une expérience où les descentes se font littéralement face au fleuve. Que tu sois adepte de ski ou de planche à neige, les passes de remontées mécaniques, les cours et les 40 km de pistes sont inclus, ce qui rend l’expérience aussi simple qu’accessible, peu importe ton niveau.

L’offre est aussi pensée pour les familles : le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, et il n’y a aucun supplément pour l’occupation simple, un avantage non négligeable si tu voyages en solo.

Après une journée sur les pistes, tu peux te gâter avec le spa d’inspiration nordique, les espaces bien-être et les moments de détente face à la nature enneigée.

Côté table, le séjour met en valeur les saveurs de Charlevoix, avec des plats inspirés du terroir québécois et une cuisine soignée, du matin au soir. Le tout fait partie de l’expérience tout-inclus, sans mauvaise surprise.

À noter que cette promotion est valide pour une durée limitée : il faut réserver avant le 6 janvier 2026 pour profiter du rabais. Les places étant limitées, mieux vaut ne pas trop attendre si tu veux t’offrir une escapade hivernale qui combine sport, détente et paysages à couper le souffle.

Le Club Med Québec Charlevoix

Aubaine : 40 % de rabais

Adresse : 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC

C'est ici pour la réservation

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
voyage au québecroad trip au québecclub med charlevoix
Ville de QuébecArgentCanadaQuébecArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

C'est le bordel pour relier les stationnements à l'aéroport de Montréal : Voici pourquoi

Une file de 200 personnes pour les petites navettes de Park'N Fly! 🤯

7 épiceries vraiment pas chères dans le style de Liquidation Marie dans le Grand Montréal

Pas question de bouder les aubaines!

Ces 17 restaurants à Montréal ont reçu 1000 $ à 14 200 $ d'amendes de salubrité en novembre

Certains n'en sont pas à leur première condamnation cette année.

6 trucs pour éviter le chaos à l’aéroport Montréal-Trudeau si tu voyages pendant les Fêtes

Oh! Oh! Oh que tu ne veux pas partir en voyage stressé! 🎅🏼

Cette déco dans les «meilleurs vendeurs» IKEA est 63% moins chère que sur Amazon

Elle a une note de 4,7 étoiles sur 5!

Costco offre des cartes-cadeaux qui te remboursent ton adhésion et plus encore

Tu peux en avoir plus pour ton argent!

9 produits ménagers au Costco qui sont vraiment moins chers qu'au Walmart

Payer moins cher pour faire le ménage, c'est satisfaisant!