Le Club Med au Québec offre 40 % de rabais sur ses séjours d'hiver tout inclus
Une escapade s'impose!
À Charlevoix, l’hiver se vit entre les pistes de ski et le fleuve Saint-Laurent, notamment au Club Med Québec-Charlevoix, où une aubaine hivernale est actuellement en cours. Le resort tout inclus offre un rabais sur les séjours de ski, ce qui est une occasion idéale de combiner poudreuse, détente et gastronomie, le tout avec une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent.
Situé au nord de la ville de Québec, ce village de montagne unique en Amérique propose une expérience où les descentes se font littéralement face au fleuve. Que tu sois adepte de ski ou de planche à neige, les passes de remontées mécaniques, les cours et les 40 km de pistes sont inclus, ce qui rend l’expérience aussi simple qu’accessible, peu importe ton niveau.
L’offre est aussi pensée pour les familles : le séjour est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, et il n’y a aucun supplément pour l’occupation simple, un avantage non négligeable si tu voyages en solo.
Après une journée sur les pistes, tu peux te gâter avec le spa d’inspiration nordique, les espaces bien-être et les moments de détente face à la nature enneigée.
Côté table, le séjour met en valeur les saveurs de Charlevoix, avec des plats inspirés du terroir québécois et une cuisine soignée, du matin au soir. Le tout fait partie de l’expérience tout-inclus, sans mauvaise surprise.
À noter que cette promotion est valide pour une durée limitée : il faut réserver avant le 6 janvier 2026 pour profiter du rabais. Les places étant limitées, mieux vaut ne pas trop attendre si tu veux t’offrir une escapade hivernale qui combine sport, détente et paysages à couper le souffle.
Le Club Med Québec Charlevoix
Aubaine : 40 % de rabais
Adresse : 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François, QC
