Caro Vezina d'OD Dans l'Ouest va danser avec Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl
Après avoir partagé la scène avec plusieurs célébrités comme Karol G, Shania Twain, Snoop Dogg et Ozuna, la Québécoise et danseuse professionnelle Carol-Anne Vezina, que tu connais d'Occupation Double Dans l'Ouest, peut cocher une ligne de la bucket list de (on présume) tous les danseurs et danseuses de l'Amérique du Nord : elle performe ce soir spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Et pas n’importe lequel, loin de là.
Ce dimanche 8 février, tous les regards seront tournés vers le Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, où se déroulera le Super Bowl LX opposant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Seahawks de Seattle. Pour assurer le très attendu spectacle de la mi-temps, la NFL a misé sur le chanteur portoricain Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), couronné de l'album de l’année aux Grammy Awards 2026.
Un choix qui n’a pas fait l’unanimité. Certains partisan.e.s du président américain Donald Trump ont vivement critiqué la décision, estimant qu’un artiste anglophone aurait été plus approprié. Pourtant, la popularité de Bad Bunny dépasse largement la communauté latine. Sur Apple Music, ses chansons se sont hissées au sommet des palmarès dans 34 pays, tandis que son plus récent album, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, a été l’album le plus écouté de 2025 sur Spotify.
En pleine tournée mondiale, ce spectacle est d'ailleurs son unique arrêt aux États-Unis. Le chanteur de 31 ans a refusé les villes américaines afin de protéger sa communauté du risque de descentes de la la police américaine de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts.
Mais pour le Super Bowl, il fait une exception au nom de l'énorme visibilité pour la musique latine, et promet toute une fiesta pour rendre honneur à sa culture.
Une Québécoise sur la plus grande scène du monde
Pour Carol-Anne Vezina, cette participation au Super Bowl représente une étape charnière de son parcours professionnel, mais elle porte aussi une forte charge symbolique. Dans un contexte social et politique particulièrement tendu aux États-Unis, prendre part à un événement aussi rassembleur, inclusif et universel la remplit de fierté.
Et tu t’en doutes : un projet d’une telle ampleur, gardé sous le sceau du secret depuis des mois, exige un investissement colossal. Des heures de travail, oui, mais surtout des semaines d’efforts intensifs.
Les détails entourant la performance demeurent, bien sûr, strictement confidentiels. On peut toutefois déjà s’attendre à des chorégraphies énergiques et à des costumes éclatés, parfaitement dans l’ADN du chanteur latin.
Comme le veut la tradition du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, les invité.e.s surprises figurent toujours parmi les plus grandes attentes. Cette année ne fait pas exception. Parmi les noms qui sont sur toutes les lèvres, celui de la rappeuse Cardi B revient. L’artiste partage le succès I Like It avec Bad Bunny et pourrait déjà être au match puisque son conjoint, Stefon Diggs, joue pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
Même si le coup d’envoi approche à grands pas et que sa présence officielle au stade n’a toujours pas été confirmée, plusieurs indices laissent croire qu’elle pourrait être de la partie. La rappeuse se trouvait déjà en ville samedi soir, où elle a assisté au party du Super Bowl organisé par Fanatics et y a même livré une performance. De quoi enflammer les spéculations quant à une apparition surprise.