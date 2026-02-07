Costco offre une version plus luxueuse et moins chère d'un organisateur bien noté sur Amazon
À toi la pièce parfaitement rangée sans te ruiner.
On sous-estime souvent à quel point un bon système de rangement peut changer l’allure d’une pièce. Que ce soit sous l’évier de la cuisine, dans la salle de bain ou même dans une armoire un peu trop remplie, quand tout est à sa place, ça paraît tout de suite plus propre… et franchement plus agréable. Si tu es justement en mode réorganisation, un organisateur à deux niveaux offert chez Costco pourrait bien te simplifier la vie.
À lire également : Une trouvaille IKEA parfaite pour revamper ton chez-toi est 40% moins chère que sur Amazon
Avec sa structure en métal et ses poignées avec un accent en bois, il a un petit côté plus élégant que les rangements standards qu’on voit un peu partout, tout en restant très pratique.
L'organisateur Mesa à deux niveaux avec tiroirs au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ses deux tiroirs coulissants permettent d’attraper facilement produits ménagers, bouteilles ou accessoires sans devoir tout sortir. Il est pensé pour maximiser l’espace vertical, ce qui le rend particulièrement utile sous l’évier, là où chaque centimètre compte. Et comme il est assez compact, il peut aussi servir dans une armoire de cuisine ou même dans la salle de bain.
Côté prix, l’organisateur est affiché à 49,99 $ sur le site de Costco, mais en entrepôt, il est possible de le trouver à 39,99 $, ce qui en fait une option vraiment intéressante pour un modèle avec une finition plus soignée.
L’organisateur ADRIMER affiché à 65,99 $ sur le site d'Amazon. Amazon Canada
Bien sûr, sur Amazon, on peut repérer des organisateurs du même genre autour de 30 $, mais ils sont souvent très basiques. Pour un look plus luxueux et comparable à celui du modèle Costco, l’organisateur ADRIMER se rapproche davantage du même style avec sa structure en acier, ses tiroirs à deux niveaux et ses hauteurs ajustables pensées pour contourner les tuyaux. Son prix grimpe à 45,99 $ pour une note de 4,5/5.
Bref, si tu veux un rangement efficace, joli et plus abordable qu’un modèle haut de gamme, l’option chez Costco coche pas mal toutes les cases. Une petite amélioration qui peut vraiment faire la différence au quotidien.
Organisateur Mesa à deux niveaux avec tiroirs au Costco
Prix : 39,99 $ plus taxes en entrepôt, 44,99$ sur le site Internet du Costco
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
