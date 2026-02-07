Cette petite ville entourée d'eaux turquoise est à un road trip du Québec et vaut la visite
L'avantage d'avoir des saisons aux températures complètement différentes au Québec, c'est qu'on apprécie vraiment les mois les plus cléments. Si tu veux profiter de l'été en organisant un road trip inoubliable, tu peux choisir de prendre la route pour l'Ontario, où de nombreuses destinations donnent l'impression d'avoir voyagé hors du pays en seulement quelques heures de voiture.
À lire également : Ce village au bord de l'eau est à mettre sur ta bucket list de road trip près du Québec
Si tu rêves de vacances passées à te baigner dans des eaux turquoise, Killarney fait partie du top 5 d'un classement regroupant les endroits les plus paisibles en Amérique du Nord, et c'est l'endroit parfait pour décrocher dans une ambiance pleine de calme et de paysages à couper le souffle.
Pour établir ce classement, la plateforme Betway a analysé plusieurs facteurs, dont l’achalandage des lieux, la fréquence des recherches pour des spas à proximité et la qualité moyenne de l’air sur une base annuelle. Chaque destination s’est ainsi vu attribuer une note sur 100.
Killarney s’est classée au quatrième rang avec une note globale de 69,57. Nichée le long de la côte nord de la baie Georgienne, la région est réputée pour son panorama pittoresque et la multitude d’activités de plein air qu’on peut y pratiquer.
Selon la municipalité de Killarney, le village original est le plus ancien établissement sur la rive nord. Le village est aujourd’hui entouré d’eaux limpides absolument magnifiques, alors que l’un des incontournables du coin est le parc provincial Killarney, célèbre pour ses lacs bleu éclatant et le mythique sentier La Cloche Silhouette.
Le lac Topaz est notamment un véritable joyau caché à découvrir, décrit comme ayant une « eau bleu saphir » qui donne l’impression d’être dans les Caraïbes : oui, svp!
Le village lui-même abrite le phare de Killarney Est, le musée du Centenaire, ainsi que de superbes parcours pour le canot et le kayak. Et impossible de repartir sans goûter au fameux fish & chips de chez Herbert Fisheries.
Si tu cherches à t’évader de ta routine et à ralentir le rythme, cette petite ville ontarienne mérite clairement une place sur ta liste de lieux à visiter durant la belle saison.
Site Internet de la municipalité de Killarney
* Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario town with turquoise lakes is one of North America's 10 'most peaceful' spots », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.