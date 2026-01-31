Ce village au bord de l'eau est à mettre sur ta bucket list de road trip près du Québec

Tu adores les road trips qui te mènent vers des paysages sablonneux où l'eau scintille à l'horizon? Alors, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour organiser ton prochain voyage. À partir du Québec, de nombreuses routes te permettent d'atteindre des destinations paradisiaques, et si tu es d'attaque, Port Stanley en Ontario, situé à quelques heures de route du Québec, pourrait te donner envie de faire tes bagages.

Par exemple, si tu pars de Montréal, c'est un voyage d'environ huit heures en continu qui t'attend afin de te rendre dans une petite ville digne d'un roman d'été à l'eau de rose.

Surnommée autrefois le Coney Island du Canada, cette petite ville ontarienne au bord du lac Érié est le genre d'endroit qui combine plage et charme pittoresque. En effet, au début des années 1900, Port Stanley était reconnue comme le « Coney Island des Grands Lacs », grâce à la multitude d’attractions et d’amusements qui bordaient son front de mer. Même si plusieurs de ces installations historiques ont disparu avec le temps, la ville a conservé une ambiance festive, un accès direct à l’eau et une foule de choses à faire.

L’un des principaux attraits reste sans contredit Main Beach, considérée par l’organisme touristique régional comme l’une des plus belles plages de sable de la rive nord du lac Érié. L’eau y est étonnamment chaude et claire, ce qui en fait un endroit parfait pour se baigner lors des journées ensoleillées.

Pour une atmosphère plus tranquille, Little Beach attire surtout les familles et les personnes qui recherchent un coin plus calme pour relaxer.

En dehors de la plage, Port Stanley se découvre aussi en déambulant à travers les rues. On peut s’arrêter dans les restaurants locaux, s’offrir une crème glacée chez Broderick’s Ice Cream Parlour, ou encore explorer les boutiques colorées du village. Il est aussi possible de monter à bord d’un train touristique pour une balade pittoresque ou d’assister à un spectacle au Festival Theatre.



Avec ses plages d’eau chaude et ses airs de vacances, Port Stanley reste une destination estivale qui mérite largement son ancien surnom et qui donne envie de décrocher, ne serait-ce que pour quelques jours.

* Ceci est une adaptation de l'article « This cute Ontario small town is 'Canada's Coney Island' and it has warm sandy beaches », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

