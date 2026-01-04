Le spa #1 au Canada est à Québec et je l'ai testé pour voir s'il vaut le hype
Gros coup de cœur pour l'expérience « lazy river »!
En quête du moment de détente et de self-care ultime? Au Québec, il ne manque pas de choix quand vient le temps de choisir une expérience thermale, que ce soit en pleine nature ou au cœur d’une ville. Dans un bateau, sur la terrasse d’un immeuble, en forêt ou dans un resort, les spas se déclinent de plusieurs façons dans la province, et c’est justement dans la capitale nationale, directement au cœur de la ville de Québec, que se trouve l’adresse numéro un au Canada.
Des expert.e.s de l’industrie ainsi que les consommateurs et consommatrices ont voté en 2025 et, pour la deuxième année consécutive, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec a remporté la première place au classement du Canada's Best Day Spa 2025.
Sur le site du palmarès, on peut lire que c’est grâce à son emplacement exceptionnel en bordure du fleuve Saint-Laurent et à une expérience de détente unique que le Strøm s’est hissé en première place. Son architecture harmonieuse, son parcours thermal immersif, ses soins experts et sa cuisine inspirée du terroir seraient les éléments clés qui permettent de créer une véritable sensation d’évasion pour la clientèle.
Étant une cliente occasionnelle de la succursale de L’Île-des-Sœurs, dans l’arrondissement de Verdun à Montréal, j’étais curieuse de comprendre ce qui faisait de l’établissement de Québec un tel succès. J’ai donc décidé d'en faire l’expérience à l’automne 2025 et répondre à la question que plusieurs se posent : est-ce que cette succursale mérite les honneurs?
Situé directement devant le fleuve Saint-Laurent, l’emplacement du spa permet de profiter de la vue à partir de la majorité de ses installations. Que ce soit dans la piscine infinie, confortablement blottie dans une ambiance apaisante, ou en prenant place à l’une des tables de la terrasse du restaurant Nord, il est possible d’observer le mouvement du fleuve, la rive opposée et, lorsque la température est clémente, les voiliers et autres embarcations qui flottent au gré du courant.
J'ai été émerveillée par le panorama, et même si je savais que l'endroit serait magnifique, j'ai tout de même été étonnée d'autant apprécier la beauté environnante.
Pour la vue et le paysage uniquement, la visite vaut le déplacement, mais ce n’est pas la seule raison d’y faire un tour.
Entre autres, on y retrouve les attraits suivants :
- Bains à remous en plein air
- Bains tempérés et glacés
- Bassin flottant au sel d’Epsom (frais supplémentaires)
- Piscine infinie
- Saunas finlandais
- Bains de vapeur à l’eucalyptus et aux huiles essentielles
- Chutes thermales et nordiques
- Aires de détente intérieures et extérieures avec foyers
- Lits infrarouges
Bref, un peu tout ce à quoi tu t’attends d’un tel lieu, le tout réparti entre des zones de silence complet et de chuchotements. Cela dit, ce sont les détails qui font toute la différence.
L’un de mes coups de cœur est définitivement le bain chaud de style lazy river, où tu peux t’installer sur des spaghettis flottants et te laisser porter par les remous le long d’un petit circuit. La combinaison de la chaleur, du mouvement de l’eau et de la passivité du moment créent une relaxation profonde, tout en conservant une touche ludique qui risque de me manquer lors de ma prochaine visite dans un spa qui n'offre pas cette option.
The dreamiest nordic spa in Quebec City 🤩 we had the most relaxing day, floated in the lazy river, enjoyed some snacks and cocktails at the restaurant on site and even got to watch the solar eclipse! 10/10 would recommend if you are in the area 🤍 #nordicspa #spaday #quebec #quebeccity #oldquebec
Les autres commodités qui m’ont conquise lors de ma visite sont les stations de soins à se prodiguer soi-même. Alors que les coûts peuvent rapidement grimper lorsqu’on ajoute des expériences, comme des massages, j’ai été agréablement surprise de constater qu’il était possible de s’offrir un soin du visage et une exfoliation complète sans frais supplémentaires.
Pour chaque activité, les étapes sont clairement indiquées, ce qui te permet de te dorloter avec un traitement facial hydratant, en plus d’éliminer les cellules mortes de ton corps lors d'un rituel plein de bienveillance venant de toi à toi.
Cela dit, une partie du spa que j’aurais cru incluse ne l’est pas, soit le bassin flottant au sel d’Epsom, offert en supplément à 49 $. Rempli d’une solution très dense qui réduit les effets de la gravité, il permet au corps de flotter sans effort et sans points de pression pour un relâchement complet. Ce fut donc une déception d'apprendre que ce n'était pas inclus dans le circuit.
Aussi, comme il s’agit d’un lieu populaire et bien connu, tu peux t’attendre à un achalandage élevé selon la période de l’année et le moment de la journée. En y allant tôt, il est toutefois plus facile de profiter d’une expérience agréable. Pour la même raison, il peut être difficile de trouver des places pour s’asseoir à deux ou plus, mais avec un peu de patience, l’endroit idéal finit généralement par se libérer.
Côté prix, l’accès aux bains varie entre 69 $ et 104 $ pour la journée complète. Le coût peut sembler élevé si tu restes seulement deux heures, mais en prenant le temps de profiter des différents cycles thermaux, tous distincts les uns des autres, de te détendre avec un bon livre près du feu, d’admirer le panorama et de bénéficier des inclusions comme le facial et l’exfoliation au sel, passer une bonne partie de la journée sur place vaut la dépense.
Bref, le Strøm spa nordique du Vieux-Québec coche toutes les cases : un décor à couper le souffle, une expérience thermale complète et des attentions qui élèvent réellement le moment de détente. Après y avoir mis les pieds, on comprend son titre de meilleur spa au Canada alors que c'est une adresse unique à visiter au moins une fois dans ta vie.
Strøm spa nordique du Vieux-Québec
Prix : Entre 69 $ et 104 $ pour l'expérience thermale
Quand : Du lundi au dimanche de 9 h à 22 h
Adresse : 515, boul. Champlain, Québec, QC
