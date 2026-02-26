Métro de Montréal: Les agressions ont augmenté drastiquement en un an et c'est du jamais vu
Pas exactement l’ambiance qu’on espère en heure de pointe. 👀
Si tu trouves que le métro est moins sécuritaire, tu n’as pas la berlue. Le nombre d’agressions signalées dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) a augmenté de 15 % en 2025 par rapport à l’année précédente.
À lire également : Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir
C’est du moins ce que révèlent de récentes données rendues publiques par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui indique avoir recensé 726 cas d’agression en 2025, comparativement à 631 en 2024 et 652 en 2023.
Cette hausse s’explique notamment par une augmentation marquée des signalements en janvier 2025, pour des raisons qui demeurent encore floues, a indiqué la commandante Angélique Beaudet en entrevue mercredi.
Fait intéressant : une hausse importante est survenue en janvier 2025. Pourquoi? La commandante et porte-parole du SPVM, Angélique Beaudet, n’est pas certaine.
En entrevue avec La Presse canadienne, la policière a précisé me pas avoir « d’explication très précise pour justifier cette hausse, sinon qu’elle s’est vraiment concentrée en janvier », ajoutant que le reste de l’année est demeuré largement stable.
Parmi les agressions les plus communes, il y a notamment cracher sur une personne, pousser et donner un coup de poing ou un coup de pied.
Du jamais vu depuis 2020
Ce qu’il faut savoir, c’est que le nombre d’agressions enregistré en 2025 est le plus élevé depuis le début de la pandémie de COVID-19, qui a débuté en 2020. À l’époque, le réseau du métro a vu son achalandage drastiquement chuté.
Les données avant 2020 sont toutefois à prendre avec un grain de sel. Le SPVM précise qu'elles ont été recueillies selon une méthode différente.
Toujours selon la Presse canadienne, la STM affirme être préoccupée par le nombre de personnes aux prises avec une dépendance ou des enjeux de santé mentale qui utilisent les stations de métro comme refuges.
Rappelons qu'en mars 2025, le transporteur montréalais avait annoncé fermer temporairement des accès à certaines de ses stations de métro centrales et interdire pour de bon le flânage dans plusieurs de ses installations souterraines.
Le SPVM précise pour sa part qu'il n'y a pas de lien direct entre les personnes en situation marginales et la hausse des agressions dans le métro.
Dans un mémoire publié en février 2025, la STM stipulait que les appels concernant des incivilités avaient augmenté de 40 % en seulement un an, passant de 14 540 en 2022 à 18 807 en 2023. Ce nombre avait bondi à 26 298 en 2024.
Les plaintes de la clientèle concernant la sécurité avaient également augmenté de 18 %, passant de 1 062 en 2022 à 1 438 en 2023, puis atteignant 1 695 en 2024.
Les appels liés à la consommation de drogues avaient explosé de 166 %, passant de 1 055 en 2022 à 807 en 2023, puis à 2 150 en 2024.
- Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien ›
- Des accès dans ces 4 stations de métro à Montréal vont fermer pendant plusieurs semaines ›
- Un rapport de la STM montre à quel point le métro de Montréal est plus dangereux qu'avant ›
- La STM met les choses au clair après une controverse sur des coupures en transport adapté ›
- Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir ›