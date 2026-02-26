Le populaire fast-food Ashton débarque ENFIN à Montréal et c'est pour bientôt
La Banquise va avoir de la compétition. 👀✨
Elle est où, la meilleure poutine? Si tu viens de Québec, il y a de bonnes chances que tu répondes Ashton, véritable institution dans la capitale nationale. En revanche, si tu habites à Montréal, c’est peut-être vers La Banquise que tu te tournes pour savourer ce classique québécois. Eh bien, les deux pourront enfin s’affronter : une toute première succursale du géant du fast-food Ashton s’apprête à ouvrir ses portes au centre-ville de la métropole.
C'est dans l'aire de restauration du Complexe Desjardins, au cœur du centre-ville de Montréal, que la première succursale montréalaise de la chaîne ouvrira ses portes. Une annonce qui devrait ravir autant les nostalgiques de la capitale que les Montréalais.e.s curieux.ses de découvrir pourquoi les gens de Québec ne jurent que par cette adresse.
Cette ouverture marque une nouvelle étape dans le plan de croissance de la chaîne, qui préparait le terrain pour son arrivée à Montréal depuis plusieurs mois. On nous promet une offre complète, incluant la commande en ligne et la livraison, cette dernière même hors des heures d'ouverture du Complexe Desjardins.
Elle vient s'ajouter à celle de Mirabel, dans la banlieue nord de Montréal, qui a ouvert ses portes en octobre dernier.
Fondée en 1969 par Ashton Leblond, la chaîne compte plus d'une vingtaine de succursales dans la région de Québec. Depuis sa reprise en 2022 par Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, l'entreprise a amorcé une expansion réfléchie avec le lancement d'un modèle de franchise.
Le menu proposera tous les classiques qui ont fait la réputation de la chaîne : poutines, burgers, laits frappés… et même le célèbre rabais météo pourrait être de la partie. Si tu ne connais pas le concept, c’est assez intéressant : pendant le mois de janvier, Ashton offre des réductions sur ses poutines en fonction de la température extérieure. Il fait -30 °C? Tu obtiens 30 % de rabais. Disons que ça réchauffe un peu l’hiver.
Ashton et La Banquise : Une vraie rivalité?
La rivalité est féroce. Il est toutefois intéressant de rappeler que l’établissement mythique de Montréal a été vendu, en 2023, à nul autre que… les copropriétaires des succursales Ashton.
Malgré tout, La Banquise et l'équipe derrière Ashton ont tenu à rassurer sa clientèle au moment de la transaction : les recettes de l’institution de la rue Rachel n’ont pas changé. Même si l’administration des deux restaurants est désormais liée, chaque adresse conserve sa propre identité. Chez Ashton, on mise sur le classique. Du côté de La Banquise, la réputation s’est bâtie sur des créations décadentes, assumées et carrément « food porn ».
Selon toi, qui offre la meilleure poutine?
