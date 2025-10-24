12 des meilleurs restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable
Des tables d'hôte dans des restos réputés pour 25 $ à 65 $? OUI SVP!
Aller au restaurant à Montréal, en 2025 (in this economy, comme on dit), c’est un petit luxe qui a toute sa valeur. Tant qu’à dépenser, aussi bien se gâter, et surtout, éviter les déceptions. Voilà pourquoi MTLàTABLE, le rendez-vous annuel incontournable des foodies, mérite une place de choix sur ta bucket list. Chaque année, cet événement culinaire emblématique permet de découvrir certains des meilleurs restaurants de la métropole à prix doux, grâce à des menus table d’hôte à tarif fixe qui rendent la haute gastronomie accessible à tout le monde.
Pour cette édition, plus de 150 restaurants proposeront des menus allant de 25 $ pour le brunch à 35 $, 50 $, 65 $ ou 80 $ pour le souper.
Sors ton agenda et trouve-toi des dispos entre le 30 octobre et le 16 novembre 2025 : plusieurs adresses valent vraiment le détour pendant cet événement, que ce soit pour élargir tes horizons culinaires ou pour encourager la restauration locale. Des pizzerias artisanales aux bistrots français raffinés, en passant par les adresses fusion et les tables internationales, MTLàTABLE 2025 te fera voyager à travers la métropole… sans exploser ton budget.
Voici mes 12 recommandations, en tant que foodie professionnelle dans la métropole depuis plus de neuf ans.
Bungalow
Prix : 65 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 1279, av. du Mont-Royal Est, Montréal, QC
Il y a des restos qui te marquent dès la première bouchée et pour moi, Bungalow en fait clairement parti. Ne te laisse pas berner par son ambiance de quartier de style « bonne franquette » : en cuisine, c’est digne des plus grandes tables. C’est délicieux, avec une présentation raffinée, et parmi mes établissements coups de coeur sur l'île, rien de moins.
Le Bungalow mise sur une cuisine dont le menu évolue constamment au rythme des saisons et des arrivages, ce qui rend chaque visite unique. Pendant MTLàTABLE, le menu offre trois services qui donnent l'eau à la bouche.
En entrée, tu peux opter pour de la pieuvre grillée avec gratin dauphinois et bacon flambé, un carpaccio de bœuf rehaussé de citron caviar, ou un tartare de thon rouge avec shiitakés grillés et croustillant de wasabi.
En plat principal, les options sont tout aussi alléchantes : jarret de bœuf braisé à la courge rôtie, morue meunière avec risotto aux champignons sauvages ou linguinis cacio e pepe au poivre des dunes.
Pour le dessert, le choix est difficile entre une tarte au citron aux deux meringues, un pouding chômeur bien gourmand ou une mousse au chocolat au praliné de noisettes.
Si tu veux mon conseil, vas-y à trois personnes, et commandez « un de chaque » pour goûter toutes les saveurs.
Le Commodore
Prix : 65 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 355, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal, QC
Situé au cœur de l’hôtel HONEYROSE dans le centre-ville, le Commodore est mon restaurant français préféré à Montréal, avec son décor chaleureux et feutré, et surtout la délectable cuisine. Fais-moi donc confiance, et réserve une table pendant que le menu est à prix aussi doux.
Pour le premier service, tu peux choisir l’un de mes coups de cœur de la maison : leur foie gras maison, servi avec une brioche et un chutney artisanal. Les autres options? Deux classiques bien maîtrisés : la terrine de campagne et l’œuf mimosa.
Ensuite, bonne chance pour choisir entre le magret de canard avec sauce aux poivres et gratin dauphinois, la paëlla d’orzo safranée aux petits légumes du Québec ou le saumon grillé, accompagné d’une sauce citronnée, d’une purée de pommes de terre et de légumes de saison.
Et pour clore ce festin : une tarte aux pommes, une mousse au chocolat ou une crème brûlée. À mon humble avis, c’est la meilleure crème brûlée de Montréal. Elle est craquante sur le dessus, et ultra crémeuse à l'intérieur. J’dis ça, j’dis rien.
Capisco
Prix : 50 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 85, rue Saint-Paul Est, Montréal, QC
Le Capisco, qui a ouvert ses portes à l’automne 2024 au cœur du Vieux-Montréal, offre une fusion qu'on entend assez rarement : la cuisine italienne et péruvienne. Deux pays réputés pour leurs saveurs riches et goûteuses : c'est un vrai délice. Cet endroit est rapidement devenu mon restaurant préféré du Vieux-Montréal (et celui de ceux et celles à qui je le fais découvrir).
Si tu trippes sur les ceviches et tiraditos, tu dois mettre cet établissement sur ta bucket list de MTLàTable, où tu pourras avoir un repas trois services pour seulement 50 $. En entrée, tu devras choisir entre des arancinis de canard du Lac Brome, un tataki de thon, ou deux options de ceviche en entrée. Puis, il faudra faire un choix déchirant entre le quinotto de champignons, le tiradito caprese, le pan con chicharrón (un sandwich péruvien) ou le brisquet Lomo Saltado. Conseil d'amie : essaye le tiradito caprese!
Pour terminer le tout sur une note sucrée, le Capisco propose une option entre la crème glacée au lucuma, une panna cotta au chicha morada ou un tiramisu.
LLOYD
Le dessert chocolaté pendant MTLàTable 2025 au LLOYD.
Izabelle Bee
Prix : 65 $ - Menu 4 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 1050, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC
Le chef exécutif Nicolas You et le chef pâtissier Sylvain Vivier signent un menu particulièrement raffiné pour le prix pendant MTLàTABLE. Chaque assiette, en majorité composée avec des ingrédients d'ici, est une surprise bien maîtrisée, et aussi réconfortante que délicieuse.
En entrée, tu as le choix entre la crème de kabocha (courge) et lardons de bœuf Wagyu ou la crème de champignons du Québec avec ricotta aux herbes. Fait intéressant : j'y ai goûté, et ma date et moi avons eu des coups de coeur complètement différents (team crème de courge ici, juste wow) . Pas le choix d'essayer les deux!
En deuxième service : gravlax de truite avec salade de radis ou magret de canard fumé aux betteraves et petits pois. Une option fraîche après avoir dégusté une bonne crème réconfortante.
Le plat principal te laisse le choix entre pintade aux légumes racines, omble chevalier avec fenouil et beurre aux algues, ou « gnocchis » de courge aux épinards et bouillon de champignons.
Pour finir le tout sur une note sucrée, tu peux te gâter avec une création autour des amandes et baies d’argousier, ou un fondant au chocolat, avec mélilot et vanille torréfiée. Le dessert chocolaté du LLOYD à l'intérieur bien coulant (que tu peux voir ci-haut) était décadent, sans être trop sucré.
L’ambiance du restaurant, chic et feutrée, complète parfaitement l’assiette pour une sortie élégante et gourmande. Juste parfait pour une date fancy et ce, sans te ruiner.
Le Bivouac
Prix : 65 $ - Menu 4 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Le Bivouac est définitivement parmi mes établissements préférés à Montréal. Pour sa cuisine du terroir décadente, bien sûr, mais aussi pour le type d'expérience qu'elle offre selon les saisons. De sa terrasse festive qui surplombe le Quartier des spectacles l'été à ses dômes extérieurs chauffés et cosy l'hiver, l'endroit sait toujours comment impressionner.
Du 30 octobre au 16 novembre, c'est avec le rapport qualité/prix pour l'« expérience gastronomique urbaine et boréale » du chef Xavier Dahan que ce resto en met plein les yeux.
Dès le premier service, les décisions seront difficiles à prendre entre le tartare de truite fumée au sapin baumier ou l'arancinis à l’épeautre, romesco de poivrons grillés. Puis, tu pourras ensuite te délecter avec la pissaladière du Bivouac ou la crème Dubarry aux épices boréales.
Comme plat principal, les options sont le pavé de morue, l'osso bucco de wapiti (oui, à ce prix!) et l'orgeotto à la courge musquée, espuma au triple-crème de Charlevoix
Tu peux terminer avec une crème brûlée érable mélilot, ou un pudding chômeur bien réconfortant. Juste miam.
Les Street Monkeys
Prix : 50 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 3625, rue Wellington, Verdun, QC
Les Street Monkeys est un incontournable en ville selon plusieurs chefs réputés à Montréal, et franchement, on comprend pourquoi.
Ce resto de Verdun te transporte directement en Asie du Sud-Est avec un menu inspiré de la cuisine de rue cambodgienne, mais préparé avec des produits frais d’ici. L’ambiance est festive, décontractée, et les cocktails signatures valent le détour à eux seuls.
Pour l'événement jusqu'au 16 novembre, le menu trois services propose un beau mélange de saveurs, de textures et de découvertes.
En entrée, tu auras le choix entre un crudo de saumon aux accents thaï (avec sauce Teuk Trey au jalapeño) ou des champignons maitake frits à la tempura, relevés d’épices au Kroeung et d’une sauce ranch au lait de coco.
En plat principal : un ragoût de poulet fermier au cari khmer servi avec un pain plat ou un riz frit aux pétoncles de la Gaspésie avec œufs de truite et sauce Koh Kong.
Pour terminer, tu pourras choisir entre un gâteau quatre-quarts à la noix de coco ou une crème brûlée au thé jasmin : un dessert délicat qui reste en tête longtemps.
Tout ça pour seulement 50 $ : saute sur l'occasion!
Foiegwa
Prix : 35 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 3001, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Ce resto populaire de Saint-Henri combine la qualité d’un bistro français avec l’ambiance casual d’un diner rétro. Et pour MTLàTABLE, c’est l’un des menus les plus abordables dans son coin : un trois services à seulement 35 $!
Pour commencer, tu auras le choix entre un cocktail de crevettes, du poulet frit avec gentleman’s relish, ou (pour 5 $ de plus) un foie gras au torchon accompagné d’un confit d’oignons au vin rouge et aux épices. Ensuite, place aux plats principaux avec des options tout aussi gourmandes : spaghettis maison au beurre et truffe noire avec jaune d’œuf 64 ºC et parmesan (un plat réputé de cet endroit), moules sauce poulette avec frites, ou (pour 7 $ de plus) un magret de canard du Québec sauce basquaise. Si tu veux mon avis, opte pour le spaghetti vraiment cochon qui coûte normalement 28,75$ à lui seul.
Pour le dessert, tu pourras terminer avec une mousse au chocolat et sa tuile d’amande, ou une tarte Tatin servie avec crème sure et sablé breton.
À noter que le Foiegwa offre aussi un brunch à 25 $ pendant MTLàTable.
Petit rappel : c'est un établissement 18 ans et plus, donc garde ça en tête si tu planifies une sortie en groupe.
PubJelly
Prix : 65 $ - Menu 4 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 600, rue Marguerite D'Youville, Montréal, QC
Si tu ne connais pas encore le Pubjelly, c’est le voisin et « petit frère » plus accessible du réputé Jellyfish. Il propose une expérience différente, mais tout aussi savoureuse, dans une ambiance plus décontractée. Avec son éclairage feutré, ses tables en bois et son atmosphère chaleureuse, c’est le genre d’endroit où on a envie de s’installer pour toute la soirée. Ne te laisse pas avoir par le terme « pub », ce n'est pas de la simple cuisine de pub populaire.
Dans le cadre de MTLàTABLE, le Pubjelly sert un menu quatre services qui met en valeur les produits du Québec.
En entrée, tu pourras choisir entre un velouté de courge butternut, un tartare de canard accompagné d’une sauce moutarde et betterave (+3 $), ou encore des pétoncles poêlés des Îles-de-la-Madeleine, servis avec une purée de légumes racines et une sauce à l’érable.
Le deuxième service propose des plats réconfortants, comme les pommes de terre 15 h au fromage de la fromagerie Boivin, ou une pizza garnie de viande de Charlevoix.
Pour le troisième service, tu devras trancher entre l’omble chevalier au cidre de glace, des raviolis aux champignons de Full Pin ou un contre-filet de bœuf I.P.E. accompagné d’un mille-feuille de céleri-rave (+6 $).
Et pour finir en douceur : un crémeux aux baies d’argousier du Bas-Saint-Laurent avec un financier au sésame, ou une tartelette au sarrasin et camérises du Saguenay.
Ça donne le goût!
Farsides
Prix : 65 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 690, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC
The Farsides, c’est un resto que j'adore qui te transporte directement dans un clip de hip-hop des années 90, avec son ambiance festive, ses néons, sa bande sonore old school et ses plats qui font voyager. Cet endroit unique marie les saveurs thaïes et hawaïennes pour un résultat explosif, sans oublier les cocktails tropicaux qui ajoutent à l’expérience.
Pour MTLàTABLE, tu pourras goûter à quelques classiques dans un menu trois services qui t'en mettra plein les yeux (et le bedon.)
En entrée, le choix se fait entre des rouleaux impériaux faits maison, des brochettes de poulet bangkok grillées ou une salade de mangue fraîche avec noix de cajou grillées et vinaigrette au sambal oelek.
En plat principal, plusieurs options généreuses s’offrent à toi : le burger au poulet croustillant et confiture de piments, le bol poké au saumon thaï, le Kalbifornia Love (un bœuf braisé au cari massaman), ou encore un cari jaune thaï végétarien à base de courge kabocha et tofu.
Le dessert est laissé à la surprise du chef, mais tu peux t’attendre à quelque chose d’aussi coloré et gourmand que le reste du menu.
Bottega Pizzeria
Prix : 50 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 65, rue Saint-Zotique Est Montréal, QC
Je dois l'avouer : je n’ai jamais mangé au Bottega… mais quand un chef reconnu affirme que c’est la meilleure pizza, tu prends des notes. Et tu réserves une table. L'établissement italien est d'ailleurs réputé pour ses pizzas authentiques cuites dans un four à bois importé de Naples.
Le menu MTLàTABLE à 50 $ comprend trois services, avec possibilité d’ajouter un accord mets-vins à chaque étape.
En entrée, tu pourras choisir entre le Bacio della Bottega ou des olives toscanes marinées. En plat principal : arancino Bella Napoli avec polpetta et sauce tomate, aubergines a funghetti, ou salade de roquette au Grana.
Pour le troisième service, place aux plats iconiques : gnocchis au pomodoro, pizza caprese à la mozzarella de bufflonne québécoise ou pizza aux cèpes avec fromage Saputo.
Et pour terminer, une douceur italienne au choix : gelato artisanal, cannolo sicilien, biscuit maison ou un affogato (+2 $) si tu veux le petit boost caféiné parfait.
Le Godot
Prix : 50 $ - Menu 5 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 5145, rue Wellington, Montréal, QC
Un menu quatre services pour 50 $? OUI SVP! Ouvert depuis bientôt deux ans à Verdun, Le Godot reste encore un secret bien gardé à mon avis et, honnêtement, il mérite d’être découvert. Ce resto chic et feutré, légèrement à l’écart de l’action sur « la Well », mise sur une cuisine fusion raffinée qui met en valeur des produits locaux.
Pour l'événement, le Godot propose un impressionnant menu cinq services à 50 $, une aubaine pour un établissement de ce calibre. Chaque plat t’amène dans un nouvel univers culinaire, avec des mets classiques revisités à la sauce Godot.
En entrée, tu pourras choisir entre une salade de tomates Heirloom avec ricotta végétalienne, ou un crudo de bar avec sauce au babeurre et gelée de citron. Ensuite, place aux pétoncles poêlés ou au mille-feuille de patates douces et céleri-rave.
Pour les services suivants, tu auras à choisir entre des plats réconfortants, comme du bœuf fumé à froid ou une trilogie de champignons québécois. Puis, un service de pâtes, entre les raviolis au canard confit ou les cavatellis au homard viendront clore la partie salée... difficile de faire un choix!
Et pour finir sur une note sucrée : un pouding chômeur ou un fondant au chocolat : deux classiques bien réconfortants.
Le tout peut être accompagné d’un accord mets-vins à chaque service (en supplément). Parfait pour vous gâter, toi et ta date, à prix particulièrement intéressant.
Stanley
Prix : 65 $ - Menu 3 services - Possibilité de payer un supplément pour un accord mets-vins
Adresse : 1201, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC
Un menu trois services à 65 $ dans un resto aussi élégant que convivial, ça s’annonce prometteur! Situé au cœur du centre-ville, le Stanley est l’endroit idéal pour partager un bon repas avant un spectacle ou pour profiter d’un souper entre proches. Son ambiance lumineuse, son décor chaleureux et sa cuisine inspirée des traditions locales et méditerranéennes en font une belle adresse à découvrir pendant MTLàTABLE.
Le menu spécial, imaginé par le chef Alexandre Martin, mise sur des ingrédients de saison et des assiettes savoureuses à partager… ou pas!
En entrée, trois options alléchantes, surtout pour le prix : un gravlax de bœuf mariné au whisky québécois, un carpaccio de pieuvre ultra raffiné ou un trio d’artichauts à la fois frits, crémeux et marinés. Difficile de faire un choix.
En plat principal, les choix sont tout aussi intéressants : longe d’agneau de la Montérégie poêlée au beurre noisette, pétoncle en croûte de semoule servi avec un risotto à la betterave, ou une assiette végé audacieuse à base de maitake, polenta frite et tomates cerises.
Côté dessert, tu hésiteras peut-être entre le financier à la citrouille et caramel à la fleur de sel, la tarte tatin végétalienne aux pommes du Québec, ou le gâteau éponge au matcha et fraises. Peu importe ton choix, c’est une finale en beauté.
Un accord mets-vins est également suggéré pour accompagner ce menu gourmand, parfait pour se gâter sans compromis.
Tous les menus peuvent être modifiés sans préavis. Réserve dès maintenant l’établissement de ton choix : les places partent vite!