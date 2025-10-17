Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici combien tu dois gagner pour te permettre un 3 1/2 à Montréal en octobre 2025

Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, les options de logement abordables se font rares à Montréal.

Des logements à Montréal.

Il faut débourser en moyenne plus de 1700 $ pour un logement à Montréal, en octobre 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans la vie, tout est possible, même trouver un logement 3 1/2 à louer à Montréal, que ce soit sur Centris, Kijiji ou d'autres plateformes de petites annonces d'appartements locatifs. Or, à quel point ton salaire annuel est optimal pour pouvoir te permettre de te loger dans la métropole québécoise? On a fait les calculs pour toi.

À lire également : Les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en octobre 2025

Comment on a calculé le salaire idéal pour se loger à Montréal

Pour octobre, on s'est basé sur les données des 3 1/2 à louer colligées au début du mois sur Centris concernant les arrondissements les plus abordables de Montréal.

Bien sûr, le prix moyen des loyers varie d'un arrondissement à l'autre. Pour te donner une idée, il y a un écart de 843 $ entre un logement dans le secteur le plus cher et le plus abordable analysé, en date du 7 octobre.

La moyenne d'un loyer pour un appartement d'une chambre à Montréal atteint 1 736 $, soit près de 100 $ de plus que le mois dernier, si l'on se fie aux données similaires.

Pour connaître le salaire annuel idéal qu'il te faudrait pour habiter différents arrondissements de Montréal, on s'est fié aux recommandations du gouvernement du Canada, selon lesquelles les dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35 % du revenu brut, soit le salaire avant impôts.

En suivant cette règle, on a estimé le revenu annuel brut minimal qu'un ménage doit gagner pour pouvoir se payer un 3 1/2 dans une douzaine d'arrondissements de Montréal.

Le salaire nécessaire pour louer un appartement 3 1/2 par arrondissement à Montréal

Les arrondissements les plus abordables (moins de 50 000 $)

Saint-Léonard

  • Loyer : 1 385 $/mois | Salaire annuel : 47 486 $

Montréal-Nord

  • Loyer : 1 432 $/mois | Salaire annuel : 49 166 $

Ahuntsic-Cartierville

  • Loyer : 1 445 $/mois | Salaire annuel : 49 543 $

Les arrondissements accessibles (50 000 $ à 55 000 $)

LaSalle

  • Loyer : 1 470 $/mois | Salaire annuel : 50 457 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

  • Loyer : 1 537 $/mois | Salaire annuel : 52 731 $

Rosemont–La Petite-Patrie

  • Loyer : 1 570 $/mois | Salaire annuel : 53 829 $

Les arrondissements de milieu de gamme (60 000 $ à 65 000 $)

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 768 $/mois | Salaire annuel : 60 583 $

Verdun–Île-des-Sœurs

  • Loyer : 1 810 $/mois | Salaire annuel : 62 057 $

Le Sud-Ouest

  • Loyer : 1 811 $/mois | Salaire annuel : 62 091 $

Ville-Marie

  • Loyer : 1 830 $/mois | Salaire annuel : 62 743 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 1 838 $/mois | Salaire annuel : 63 080 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 1 850 $/mois | Salaire annuel : 63 429 $

L'arrondissement le plus cher (plus de 75 000 $)

Outremont

  • Loyer : 2 228 $/mois | Salaire annuel : 76 229 $

La réalité du marché locatif montréalais en octobre 2025

Il y a donc une différence salariale de 28 743 $ entre l'arrondissement le plus abordable, Saint-Léonard, et le moins accessible, soit Outremont. Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, tu n'as pas beaucoup de choix pour te loger confortablement à Montréal tout en respectant les recommandations gouvernementales.

Ces données démontrent l'écart grandissant entre le coût de la vie à Montréal et les revenus des ménages, une réalité qui touche de plus en plus de Montréalais.e.s à la recherche d'un logement abordable.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
loyer à montréalmarché immobilier à montréalquartiers les moins chers à montréalappartement à louer à montréallogement à montréal
MontréalCanadaMarché immobilierMarché immobilierQuébec

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Voici le salaire qu’il faut pour vivre dans un 3 1/2 à Montréal en avril 2025

    Certains quartiers, comme Verdun, sont rendus un vrai luxe!

    Voici combien tu dois gagner pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en mai 2025

    Il y en a vraiment des plus abordables que d’autres!

    Voici le salaire que tu dois gagner pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier

    30 000 $ séparent le plus et le moins accessible!

    Voici le salaire qu'il te faut pour louer un 3 1/2 à Montréal sans te ruiner en septembre

    On observe une baisse du prix des loyers, mais ça reste dispendieux.

    Liquidation Marie ouvre une épicerie à Longueuil et voici de quoi ça a l'air (PHOTOS)

    Salut, les items à GROS rabais! 🤑

    Voici les 9 pires bonbons d’Halloween selon les enfants au Québec en 2025

    La vérité sort de la bouche des enfants! 👀

    Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex

    L'homme est également un acteur porno connu.

    La Ronde va démolir ce mythique manège à la fin de la saison 2025

    Un AUTRE manège qui disparait. 🤯😢

    Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

    L'un d'eux a écopé de 24 500 $ d'amendes en 2024.

    4 800 entrées par effraction depuis janvier: Voici l​es quartiers les plus visés à Montréal

    Il y a clairement des coins plus « populaires » que d'autres. 😰

    Voici le salaire annuel qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 23 villes du Québec

    Avec tes revenus, tu peux devenir proprio, mais pas n'importe où.

    Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir

    Ça sent ENCORE le chaos aux heures de pointe. 😰

    8 endroits à Montréal qui te payent pour te débarrasser de tes vieilleries

    Bye le chaos, allô les 💵!

    Voici à quelle date tu devrais poser tes pneus d'hiver en 2025 selon les experts au Québec

    Ça arrive beaucoup plus vite que tu le penses. ❄️👀