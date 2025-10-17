Voici combien tu dois gagner pour te permettre un 3 1/2 à Montréal en octobre 2025
Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, les options de logement abordables se font rares à Montréal.
Dans la vie, tout est possible, même trouver un logement 3 1/2 à louer à Montréal, que ce soit sur Centris, Kijiji ou d'autres plateformes de petites annonces d'appartements locatifs. Or, à quel point ton salaire annuel est optimal pour pouvoir te permettre de te loger dans la métropole québécoise? On a fait les calculs pour toi.
Comment on a calculé le salaire idéal pour se loger à Montréal
Pour octobre, on s'est basé sur les données des 3 1/2 à louer colligées au début du mois sur Centris concernant les arrondissements les plus abordables de Montréal.
Bien sûr, le prix moyen des loyers varie d'un arrondissement à l'autre. Pour te donner une idée, il y a un écart de 843 $ entre un logement dans le secteur le plus cher et le plus abordable analysé, en date du 7 octobre.
La moyenne d'un loyer pour un appartement d'une chambre à Montréal atteint 1 736 $, soit près de 100 $ de plus que le mois dernier, si l'on se fie aux données similaires.
Pour connaître le salaire annuel idéal qu'il te faudrait pour habiter différents arrondissements de Montréal, on s'est fié aux recommandations du gouvernement du Canada, selon lesquelles les dépenses liées au logement ne devraient pas dépasser 35 % du revenu brut, soit le salaire avant impôts.
En suivant cette règle, on a estimé le revenu annuel brut minimal qu'un ménage doit gagner pour pouvoir se payer un 3 1/2 dans une douzaine d'arrondissements de Montréal.
Le salaire nécessaire pour louer un appartement 3 1/2 par arrondissement à Montréal
Les arrondissements les plus abordables (moins de 50 000 $)
Saint-Léonard
- Loyer : 1 385 $/mois | Salaire annuel : 47 486 $
Montréal-Nord
- Loyer : 1 432 $/mois | Salaire annuel : 49 166 $
Ahuntsic-Cartierville
- Loyer : 1 445 $/mois | Salaire annuel : 49 543 $
Les arrondissements accessibles (50 000 $ à 55 000 $)
LaSalle
- Loyer : 1 470 $/mois | Salaire annuel : 50 457 $
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Loyer : 1 537 $/mois | Salaire annuel : 52 731 $
Rosemont–La Petite-Patrie
- Loyer : 1 570 $/mois | Salaire annuel : 53 829 $
Les arrondissements de milieu de gamme (60 000 $ à 65 000 $)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 768 $/mois | Salaire annuel : 60 583 $
Verdun–Île-des-Sœurs
- Loyer : 1 810 $/mois | Salaire annuel : 62 057 $
Le Sud-Ouest
- Loyer : 1 811 $/mois | Salaire annuel : 62 091 $
Ville-Marie
- Loyer : 1 830 $/mois | Salaire annuel : 62 743 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 1 838 $/mois | Salaire annuel : 63 080 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 1 850 $/mois | Salaire annuel : 63 429 $
L'arrondissement le plus cher (plus de 75 000 $)
Outremont
- Loyer : 2 228 $/mois | Salaire annuel : 76 229 $
La réalité du marché locatif montréalais en octobre 2025
Il y a donc une différence salariale de 28 743 $ entre l'arrondissement le plus abordable, Saint-Léonard, et le moins accessible, soit Outremont. Si ton ménage gagne moins de 50 000 $, tu n'as pas beaucoup de choix pour te loger confortablement à Montréal tout en respectant les recommandations gouvernementales.
Ces données démontrent l'écart grandissant entre le coût de la vie à Montréal et les revenus des ménages, une réalité qui touche de plus en plus de Montréalais.e.s à la recherche d'un logement abordable.
