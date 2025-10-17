Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Grand Montréal : Des entraves majeures causeront des maux de tête ce week-end

Tu risques de sacrer.

Trafic à Montréal.

Plusieurs entraves majeures causeront des maux de tête ce week-end aux automobilistes du Grand Montréal.

Khairil Azhar Junos | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu prévois circuler dans le Grand Montréal cette fin de semaine du 17 au 20 octobre, tu ferais mieux de planifier tes déplacements à l’avance. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé plusieurs entraves majeures qui risquent de compliquer la vie des automobilistes.

À lire également : Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options

Mobilité Montréal recommande fortement de consulter ses outils en ligne ou sa page Facebook pour rester informé sur les conditions routières dans la région métropolitaine.

Pont Honoré-Mercier : circulation à contresens

Du vendredi 23 h au lundi 5 h, les automobilistes devront composer avec une circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake (pont amont), avec une seule voie disponible par direction. L’accès de la rue Airlie vers la route 138 ouest demeurera toutefois ouvert.

Des risques de congestion sont à prévoir durant le jour, alors prévois tes déplacements en conséquence.

Autoroute 30 : une voie par direction seulement

À Longueuil, du vendredi 23 h au lundi 5 h, l’A-30 sera réduite à une seule voie par direction entre Grande-Allée et le boulevard Cousineau, avec une circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest.

Attention : sur l’A-30 est, la sortie 73 vers Chambly et le boulevard Cousineau sera fermée. Pour y accéder, tu devras faire demi-tour à la sortie suivante.

Un plan.

Plusieurs entraves sur la Rive-Sud et à Montréal impacteront les déplacements des Québécois et Québécoises, ce week-end.
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion

Du vendredi 21 h au lundi 5 h, l’autoroute 20 (boulevard Harwood) sera également réduite à une voie par direction entre les avenues Ranger et Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, avec circulation à contresens sur la chaussée ouest.

Les camionneurs et camionneuses devront emprunter un détour via la bretelle pour l’A-30 est, puis l’A-40 est et la sortie 41. L’accès aux commerces sera maintenu.

Autoroute Ville-Marie : détours à prévoir

Samedi et dimanche, de 7 h 30 à 16 h 30, la sortie 7 de la route 136 (R-134 est, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier, avenue De Lorimier) sera complètement fermée à Montréal.

Le détour se fera via la rue Notre-Dame Est avec demi-tour à la rue Frontenac.

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : fermetures complètes

L’entrave la plus importante de la fin de semaine touchera le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur l’autoroute 25.

Direction nord

Du vendredi 23 h au samedi 8 h, fermeture complète entre la sortie 90 (R-132) sur l’A-20 ouest à Longueuil et l’accès de la rue Sherbrooke Est à Montréal. Le détour passera par la route 132 ouest, le pont Jacques-Cartier et l’avenue De Lorimier Sud.

Un plan.

Plusieurs entraves sur la Rive-Sud et à Montréal impacteront les déplacements des Québécois et Québécoises, ce week-end.
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Direction sud

Du vendredi 23 h au samedi 8 h également, fermeture complète entre la sortie 5 (rue Sherbrooke) à Montréal et l’accès en provenance de l’Île Charron à Longueuil. Les automobilistes devront emprunter les rues Dickson Sud et Notre-Dame, puis l’avenue Papineau vers le pont Jacques-Cartier.

Un plan.

Plusieurs entraves sur la Rive-Sud et à Montréal impacteront les déplacements des Québécois et Québécoises, ce week-end.
Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Rappel important : la hauteur libre dans le tunnel est maintenant de 4,3 mètres. N’oublie pas de vérifier la hauteur de ton chargement avant de prendre la route. Plus tôt cette semaine, un incident impliquant un véhicule trop haut a causé une fermeture partielle de cet axe routier.

Boulevard Taschereau à Longueuil

Du samedi 23 h 59 au dimanche 7 h, puis du dimanche 23 h 30 au lundi 4 h 30, deux voies sur trois seront fermées sur le boulevard Taschereau en direction ouest (R-134 ouest) à Longueuil, entre la sortie vers le métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke et l’accès au pont Jacques-Cartier.

Ces travaux de reconstruction de la Plaza Jacques-Cartier affecteront plusieurs accès dans le secteur.

Avenue Sainte-Croix et chemin de la Côte-de-Liesse

À Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent, du vendredi 22 h au lundi 5 h, l’avenue Sainte-Croix sera complètement fermée dans les deux directions entre le chemin de la Côte-de-Liesse ouest et la rue Dion pour des travaux d’Hydro-Québec.

Sur le chemin de la Côte-de-Liesse ouest, trois voies sur quatre seront fermées entre la rue Houde et l’avenue Sainte-Croix durant la même période. Des risques de ralentissement sont à prévoir dans le secteur.

REM : interruption de service complète

Le Réseau express métropolitain (REM) sera complètement fermé les 18 et 19 octobre. Des navettes seront disponibles pour assurer les différents trajets en l’absence du service ferroviaire.

Autres entraves à surveiller

  • Autoroute 40 ouest : fermetures nocturnes de la sortie 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue) du vendredi 23 h 30 au samedi 5 h et du dimanche 21 h au lundi 5 h.
  • Autoroute Ville-Marie (R-136) : fermetures complètes de nuit entre l’échangeur Turcot et le boulevard Robert-Bourassa pour quelques nuits, de 21 h à 5 h.
  • Rues Saint-Antoine et Saint-Jacques : fermeture complète de la rue Saint-Jacques entre les avenues Brewster et Walker jusqu’au 20 octobre.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

travaux montréalconstruction à montréaltrafic à montréalgrand montréalmobilité montréalministère des transports et de la mobilité durabletunnel louis-hippolyte-la fontaine
MontréalCanadaAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec

