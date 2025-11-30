La Garde côtière offre une formation payée avec un sec. 5 : 800 $/mois, logé, nourri
Et le salaire débute à 39,58 $ par la suite!
Si tu t’intéresses à un emploi en mer et que tu veux être payé.e pendant ta formation, la Garde côtière canadienne propose un programme qui pourrait te convenir. Les personnes admises commencent directement avec une indemnité mensuelle de 800 $ pendant les quatre ans d’études. L’hébergement, les repas, les uniformes, les manuels et les assurances médicales et dentaires sont aussi fournis, ce qui réduit énormément les coûts liés à la formation. Une fois diplômé.e, tu passes à un taux horaire de 39,58 $ (montant actuellement en révision), en plus d’obtenir un poste assuré au sein de la flotte un peu partout au pays.
À lire également : La Défense nationale embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 67 699 $/an
La formation est offerte à l’Académie de la Garde côtière canadienne, en Nouvelle-Écosse. Tu y suis des cours théoriques, de la formation pratique et des stages en mer, le tout dans un environnement conçu pour préparer les futurs officiers et officières à travailler partout au pays. Grâce au partenariat avec l’Université du Cap-Breton, les diplômé.e.s reçoivent aussi un baccalauréat en technologie dans le domaine des sciences nautiques ainsi qu’une certification de Transports Canada, nécessaire pour exercer ce métier.
Pour être admissible, il faut résider au Canada ou être citoyen.ne ou résident.e permanent.e vivant à l’étranger. Les personnes qui n’ont pas encore la citoyenneté doivent l’obtenir, en plus d’un passeport canadien valide, d’ici juin 2026.
Sur le plan scolaire, on demande un diplôme d’études secondaires avec un minimum de 70 % dans les cours requis : chimie (obligatoire pour l’ingénierie), mathématiques avancées, physique et français ou anglais de secondaire cinq.
Le Québec a ses propres équivalences, et certaines formations collégiales ou universitaires peuvent aussi être reconnues. Les candidat.e.s doivent ensuite satisfaire à des exigences supplémentaires comme l’examen médical maritime, l’obtention d’une cote de sécurité et la capacité de suivre 40 heures de formation par semaine. Après le diplôme, un engagement de quatre ans au service de la Garde côtière est obligatoire.
Les demandes pour la cohorte 2026 doivent être déposées au plus tard le 13 février 2026. Comme les places sont limitées et que l’évaluation peut prendre plusieurs mois, mieux vaut postuler tôt.
Pour celles et ceux qui cherchent une formation complète, payée, et menant directement à un emploi, c’est une occasion particulièrement intéressante.
Formation pour la Garde côtière canadienne
Salaire : 800 $ par mois durant la formation, taux horaire de 39,58 $ par la suite
Compagnie : Garde côtière canadienne
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Le gouvernement du Canada embauche à Montréal sans études à l’uni et paye jusqu’à 42,51 $/h ›
- La STM embauche des chauffeurs d’autobus avec sec. 5 et offre entre 28,95 $ et 35,64 $/ h ›
- La Sûreté du Québec embauche avec un sec. 5 et ça paye jusqu’à 32,93 $/h ›
- Statistique Canada embauche avec un sec.5 et ça paye jusqu’à 79 511 $/an ›