Statistique Canada embauche avec un sec.5 et ça paye jusqu’à 79 511 $/an

Si tu cherches un emploi stable et bien payé au Québec, Statistique Canada recrute présentement des chargé.e des opérations sur le terrain un peu partout dans la province pour des postes liés au recensement de la population. Que tu habites à Montréal, Laval, Rimouski, Sherbrooke, Lévis ou même en Gaspésie, il y a probablement un poste à pourvoir près de chez toi.
En quoi consiste le travail chez Statistique Canada
Ton rôle? Participer à la planification et à la supervision du recensement au Québec. En clair, tu feras partie de l’équipe qui coordonne la collecte de données essentielles pour dresser le portrait de la population canadienne.
Tu pourrais être amené.e à former et superviser du personnel, à analyser les activités sur le terrain, à approuver les dépenses et les salaires et à résoudre des problèmes logistiques. C’est un poste clé pour assurer que les données du recensement soient précises et fiables.
Salaire et type de poste
Les emplois offerts sont au niveau AS-03, avec un salaire annuel allant de 73 798 $ à 79 511 $. Les postes sont temporaires ou intérimaires, selon les besoins, mais ils peuvent servir de tremplin vers une carrière dans la fonction publique fédérale.
Lieux d’embauche au Québec
Les postes sont disponibles un peu partout au Québec : de Montréal à Rimouski, en passant par Sherbrooke, Drummondville, Saguenay, Lévis, Joliette, Sept-Îles, Baie-Comeau, Granby, Saint-Georges et plusieurs autres villes.
Conditions et critères d’admissibilité
Pour être admissible, tu dois :
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e;
- Habiter dans un rayon de 45 km du lieu du poste;
- Détenir un diplôme d’études secondaires ou une combinaison équivalente d’expérience et de formation;
- Avoir de l’expérience en gestion d’équipe, coordination ou planification de projets;
- Être à l’aise avec les outils informatiques (courriels, tableurs, présentations).
Il faut aussi être prêt.e à travailler certains soirs ou week-ends, selon les besoins, et à disposer d’une connexion Internet fiable et d’un espace de travail privé à la maison.
Profil recherché
Statistique Canada cherche des personnes organisées, responsables et capables de diriger une équipe tout en communiquant efficacement. L’organisme met de l’avant un milieu de travail inclusif, valorisant la diversité et l’équité en emploi.
Avantages à travailler pour Statistique Canada
- Salaire compétitif et horaire flexible selon les besoins;
- Occasion de contribuer à un projet d’envergure nationale;
- Expérience valorisée dans la fonction publique fédérale;
Comment postuler
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 3 février 2026 à 23 h 59 (heure du Pacifique). Tu peux postuler en ligne sur le site de Statistique Canada.
Si tu veux un emploi au Québec bien payé, stimulant et porteur de sens, c’est le moment de rejoindre l’équipe du recensement.
