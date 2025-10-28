Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Statistique Canada embauche avec un sec.5 et ça paye jusqu’à 79 511 $/an

Sors ton CV!

Façade d'un bâtiment du gouvernement du Canada.

Emploi payant : Statistique Canada embauche à travers le Québec.

Iryna Tolmachova | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu cherches un emploi stable et bien payé au Québec, Statistique Canada recrute présentement des chargé.e des opérations sur le terrain un peu partout dans la province pour des postes liés au recensement de la population. Que tu habites à Montréal, Laval, Rimouski, Sherbrooke, Lévis ou même en Gaspésie, il y a probablement un poste à pourvoir près de chez toi.

À lire également : L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

En quoi consiste le travail chez Statistique Canada

Ton rôle? Participer à la planification et à la supervision du recensement au Québec. En clair, tu feras partie de l’équipe qui coordonne la collecte de données essentielles pour dresser le portrait de la population canadienne.

Tu pourrais être amené.e à former et superviser du personnel, à analyser les activités sur le terrain, à approuver les dépenses et les salaires et à résoudre des problèmes logistiques. C’est un poste clé pour assurer que les données du recensement soient précises et fiables.

Salaire et type de poste

Les emplois offerts sont au niveau AS-03, avec un salaire annuel allant de 73 798 $ à 79 511 $. Les postes sont temporaires ou intérimaires, selon les besoins, mais ils peuvent servir de tremplin vers une carrière dans la fonction publique fédérale.

Lieux d’embauche au Québec

Les postes sont disponibles un peu partout au Québec : de Montréal à Rimouski, en passant par Sherbrooke, Drummondville, Saguenay, Lévis, Joliette, Sept-Îles, Baie-Comeau, Granby, Saint-Georges et plusieurs autres villes.

Conditions et critères d’admissibilité

Pour être admissible, tu dois :

  • Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e;
  • Habiter dans un rayon de 45 km du lieu du poste;
  • Détenir un diplôme d’études secondaires ou une combinaison équivalente d’expérience et de formation;
  • Avoir de l’expérience en gestion d’équipe, coordination ou planification de projets;
  • Être à l’aise avec les outils informatiques (courriels, tableurs, présentations).

Il faut aussi être prêt.e à travailler certains soirs ou week-ends, selon les besoins, et à disposer d’une connexion Internet fiable et d’un espace de travail privé à la maison.

Profil recherché

Statistique Canada cherche des personnes organisées, responsables et capables de diriger une équipe tout en communiquant efficacement. L’organisme met de l’avant un milieu de travail inclusif, valorisant la diversité et l’équité en emploi.

Avantages à travailler pour Statistique Canada

  • Salaire compétitif et horaire flexible selon les besoins;
  • Occasion de contribuer à un projet d’envergure nationale;
  • Expérience valorisée dans la fonction publique fédérale;

Comment postuler

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 3 février 2026 à 23 h 59 (heure du Pacifique). Tu peux postuler en ligne sur le site de Statistique Canada.

Si tu veux un emploi au Québec bien payé, stimulant et porteur de sens, c’est le moment de rejoindre l’équipe du recensement.

Chargé.e des opérations sur le terrain

Salaire : Entre 73 798 $ à 79 511 par année

Compagnie : Statistique Canada

C'est ici pour postuler


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

